Sebastián Yatra revela sus canciones favoritas

Dharma es el nuevo álbum de Sebastián Yatra, el colombiano que sabe conquistar con sus canciones, así como sucedió recientemente con Dos oruguitas, para la película Encanto; Tacones Rojos, lanzada hace tres meses, y Melancólicos Anónimos, con apenas dos semanas y 6.8 millones de vistas en YouTube.

Este nuevo trabajo de Yatra revela el corazón y la espiritualidad del artista, quien con esta palabra del budismo -que significa conducta piadosa- busca dar respuestas a la aceptación propia, el destino y la conducta correcta de las emociones.

De ahí que el disco tiene canciones emotivas, de celebración e incluso para pasar la rabia y la tristeza. El nacido en Medellín busca despertar la conciencia de sus fanáticos a través de canciones con sentido y corazón. En Diners recordamos sus canciones favoritas para celebrar este nuevo paso del artista.

1. No me doy por vencido – Luis Fonsi

Era la canción que escuchaba cuando apenas comenzaba en este camino de la música. Siempre quise ser capaz de cantarla. También recuerdo que tenía el sueño de conocer a este artista puertorriqueño.

2. Me vale – Maná

La cantábamos en un carro, a grito herido, con mi familia en un viaje que hicimos por Europa. Era como una canción para pasarla bien y no prestarle atención a nada –¿me entendés?–, con un poquito de rebeldía inocente.

3. Breaking Free – High School Musical

«Fue la primera obra de teatro en la que estuve, el primer musical. Ahí empezó todo. Esa canción marcó mi vida, pues desde ese momento comencé a escribir canciones y a tomar clases de canto», comentó Sebastián Yatra.

4. Vivo por ella – Andrea Bocelli

Esta melodía le hace honor a la música. Siento mucha nostalgia y cosas bonitas cada vez que la escucho.

5. Que canten los niños – Jose Luis Perales

Es una canción que representa a todos los niños –como yo [risas]–, y de chiquito me hacía creer en un mundo siempre mejor, en un planeta lleno de amor, de felicidad, sin problemas. Algo que aún es posible si todos nos entregamos a Dios y hacemos las cosas bien.

6. Aventurera – Alberto Plaza

«Mis papás ponían el álbum completo de este artista chileno cuando íbamos al colegio y, en especial, me gustaba esta canción», confesó Sebastián Yatra.

7. Carito – Carlos Vives

Para mí representa mucha felicidad. La escuchaba de chiquito con mis hermanos, me recordaba a Colombia cuando vivía en Estados Unidos. Y yo siempre tenía ese deseo de regresar.

8. Fix You – Coldplay

Fue una de las primeras canciones que pude ver en vivo; me emocionó mucho escuchar un concierto de esta banda británica en Florida.

9. New York, New York – Frank Sinatra

La canté en una obra de teatro del colegio. ¡Me encanta este artista!

10. Robarte un beso – Carlos Vives Ft. Sebastián Yatra

Cantar al lado de mi ídolo, Carlos Vives, no tiene precio. He aprendido tantas cosas de él, no solo como artista, sino como ser humano.

«Es el representante más grande de la cultura colombiana a nivel mundial y espero seguir sus pasos, poco a poco», concluye Sebastián Yatra.

