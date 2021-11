Jimi Hendrix, el guitarrista más grande de la historia, un hombre negro de cabello alborotado y caótico, murió en la cúspide de su carrera, a los 27 años. Su pérdida fue tan grande como la muerte de Brian Jones (The Rolling Stones); Janis Joplin, Jim Morrison (The Doors); Amy Winehouse y Kurt Cobain (Nirvana), quienes murieron a la misma edad y conforman ‘El club de los 27’.

De teorías de muerte a la vida eterna

Las teorías alrededor de la muerte de Jimi Hendrix, o suicidio, concuerdan en que el artista se ahogó en su propio vómito porque combinó diez pastillas de somníferos con vino blanco, durante una velada junto a su novia Monika Dannemann en Notting Hill, Londres.

Johnny Allen Hendrix y posteriormente Jimi Marshall Hendrix nació en Washington, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942. Desde niño demostró su pasión por la música, tanto así que jugaba con un palo de escoba a ser guitarrista. A los 14 años tuvo su primera guitarra acústica y a los 16, una eléctrica.

Sin embargo, antes de cumplir 19 años tuvo que unirse al ejército por haber manejado en dos ocasiones un carro robado, era eso o ir a la cárcel. Para el músico dicha etapa militar fue una verdadera tortura y se intensificaba cada vez más porque no tenía su guitarra.

Entonces, a escondidas, empezó a tocar con The Casuals, una banda que se presentaba usualmente en la base militar. Un año después logró salir de allí por un supuesto tobillo roto.

El nacimiento del Voodoo Child

Su mayor ídolo y modelo a seguir siempre fue el rey del blues: B.B King, y en 1967, con una formación musical más sólida cumplió su sueño y trabajó junto a él en el proyecto musical ‘The Kings’ Jam’ que inmortalizó el sencillo Like a Rolling stone.

Además, colaboró con otros artistas como Jackie Wilson y Ike & Tina Turner. Cada una de sus presentaciones llevaban su sello personal: el pedal ‘wah-wah’ y la saturación de los amplificadores.

El artista norteamericano fue un gran sintetizador, de esos que ya no existen. Él mismo decía que canalizaba el blues hacia sus propias creaciones con un poco de ciencia ficción, “persigo incansablemente los sonidos que escucho dentro de mi cabeza, el blues es fácil de tocar pero difícil de sentir”.

El mejor riff de la historia

Jimi Hendrix ostentará siempre el título a mejor riff en la historia de la música gracias a su canción Voodoo Child (1968), que de acuerdo con una publicación de Music Radar supera a bandas como los Beatles, los Rolling Stones, AC/DC, Metallica, Guns N’ Roses, Led Zeppelin y Deep Purple.

Sin duda, ninguna persona que haya seguido su trayectoria podrá olvidar el episodio del Festival de Woodstock en 1969, en donde tocó el himno de Estados Unidos solo con una guitarra eléctrica simbolizando una protesta contra las acciones bélicas del gobierno, en medio de una revolución hippie de amor, paz y libertad.

El maestro en romper guitarras

Así mismo es memorable su presentación en el Festival de Monterrey (California), en 1967, cuando incendió y rompió su guitarra en pleno concierto -no sin antes besarla y hacerle una reverencia-.

“Cuando rompí la guitarra fue como un sacrificio, porque uno sacrifica lo que más ama”, declaró en repetidas ocasiones. Desde entonces se convirtió en un referente para muchos amantes del rock y un ícono de la cultura pop.

El guitarrista trabajó en veinte discos, pero solo publicó tres: Are you experienced (1967), Bold as love (1967) y Electric Ladyland (1968).

Los álbumes fueron un trabajo conjunto de su banda, The Jimi Hendrix Experience, conformada junto a Noel Redding (bajo) y Mitch Mitchell (batería) a finales de los años sesenta.

