Una rubia desenfrenada revolucionó la industria musical en la década de los ochenta. Siempre irreverente, excéntrica, original y sensual, se convirtió en la Reina del Pop, un ícono de la cultura popular desde que saltó a la fama. Ahora, Madonna es la sombra de aquellos días, al menos así lo confiesan sus fanáticos en redes sociales cada vez que la estadounidense aparece frente a la cámara.

Esta vez la artista de 63 años realizó un video para la red social TikTok en la que apareció con un retoque estético de labios, pómulos, ojos, nariz y mejillas, luciendo completamente irreconocible. Allí confesó que está trabajando en nuevo nuevo álbum de estudio que saldrá a mediados de 2022.

Sin embargo, a sus seguidores poco le importó esta noticia, pues se concentraron más es resaltar sus retoques estéticos:

¡¡¡El fauno del laberinto ya puede desbloquear el iPhone 13 de Madonna mediante Face ID!!! pic.twitter.com/Jwy16BUri1 — Roberto Martín (@robbhaifisch) April 4, 2022

¿Quién es Madonna?

Madonna Louise Veronica Ciccone nació el 16 de agosto de 1958, en Michigan, Estados Unidos. El mundo entero la reconoce por sus dientes separados, su pasión por el ballet, su admiración por Marilyn Monroe y sus éxitos musicales, que en 2008 le valieron el segundo puesto en la lista Billboard Hot 100, después de Los Beatles.

Esta artista ha interpretado en cientos de escenarios internacionales canciones como Like a Virgin (1984), Material Girl (1985), Like a Prayer (1989), Vogue (1990), Hung Up (2005) y 4 minutes (2008).

Pero más allá de su trayectoria musical, se esconde una mujer polifacética con diez curiosidades que usted seguro desconoce:

1. Fue baterista en los años setenta

Antes de lanzarse como solista al mundo del estrellato, Madonna fue baterista de la banda The Breakfast Club. Durante esta etapa aprendió a tocar guitarra y piano junto a Angie Smit y los hermanos Gilroy.

De esta época quedaron sencillos como Rico Mambo (1984), Kiss and tell (1987) y Drive my car (1988).

Un año después conoció a Seymour Stein, co-fundador de la discográfica Sire Records, con la que publicó su primer álbum “Madonna” el 27 de julio 1983.

Su fama se consolidó un año después con su primera presentación en los MTV Video Music Awards interpretando ‘Like a Virgin’ vestida de novia.

2. Ganó un Globo de Oro a Mejor actriz

En 1997 Madonna ganó el premio a mejor actriz en comedia o musical, por su papel protagónico en Evita, la película que narra la vida de la política argentina Eva Perón.

En esta categoría la artista competía con las actrices Frances McDormand (Fargo), Barbra Streisand (The mirror has two faces), Debbie Reynolds (Mother) y Glenn Close (101 Dalmatians).

Por esta película apareció en el libro de los Guinness Records, al tener el mayor número de cambios de vestuarios en una película. Durante el rodaje, utilizó 85 atuendos, 39 sombreros, 45 pares de zapatos y 56 pares de aretes.

Además de Evita, Madonna ha actuado en otras 21 películas como Aventuras en Shangai (1986) en la que actuó con su exesposo Sean Penn, y Dick Tracy (1990) en la que inmortalizó su canción ‘Vogue’.

3. No tiene una estrella en el paseo de la fama

A pesar de ser la cantante que más a vendido discos en la historia de la música, no tiene estrella en el emblemático paseo de la fama de Hollywood, que rinde homenaje a las figuras más importantes de la música, la radio, el cine, la televisión y el teatro.

En 1990 le ofrecieron el reconocimiento pero no asistió a la ceremonia de entrega por lo que la oferta expiró.

4. Es brontofóbica

La norteamericana sufre de un miedo inusual: a los truenos y los relámpagos, que se denomina brontofobia. Es tal su aversión que ha tenido que cancelar varios conciertos cuando ha habido amenaza de tormenta.

Se mantiene alejada de los lugares en los que son frecuentes las lluvias eléctricas porque solo un rayo puede hacer que entre en estado de shock.

5. Rogó a ABBA para utilizar un fragmento de Gimme, gimme

Madonna tuvo que escribir una carta para que el grupo musical sueco, integrado por Benny Andersson, Anni-Frid, Lyngstad Björn y Agnetha Fältskog, para que le permitieran utilizar una parte de su canción de 1986 Gimme, gimme en su sencillo Hung up.

«Les envié un emisario con una copia de la canción y una carta, rogándoles, implorándoles y diciéndoles cuánto adoro su música», relató la cantante en declaraciones al del diario The Sun del Reino Unido.

De acuerdo con las declaraciones de Benny Andersson al mismo medio, a Madonna le dijeron que sí porque la admiraban y porque su canción les parecía maravillosa, era 100 % puro pop.

6. El arte contemporáneo le apasiona

Desde sus primeros años en Nueva York coleccionó piezas de arte. Allí conoció a artistas de alto reconocimiento como Andy Warhol y a Michel Basquiar. Posee obras de Frida Kahlo, Fernand Leger, Pablo Picasso, Tamara Lempicka y Salvador Dalí.

Su amor por el arte la llevó a crear en 2013 una iniciativa que se denomina Art for freedom, que promueve la libertad de expresión para promover los derechos humanos alrededor del mundo a través de muestras artísticas.

7. Quería ser monja

A lo largo de su carrera Madonna ha generado controversias de índole religioso, como en el video Like a Prayer, en la que generó un ambiente católico pero con cruces ardiendo y haciendo hablando de su sueño sobre hacer el amor con un santo.

“Se trataba de una canción de una joven apasionada, tan enamorada de Dios que es casi como si fuese la figura masculina de mi vida. Desde los 8 a los 12 años quise ser monja”.

8. Besó a Michael Jackson

James Corden la invitó a su programa Carpool en 2016, y en medio de sus éxitos musicales confesó que había besado al Rey del Pop.

A pesar de que el mundo entero sabía que tenían una relación cercana nunca se había confirmado públicamente una relación más allá de una amistad.

“Era un poco tímido, pero un cómplice complaciente. Lo pude relajar un poco con una copa de Chardonnay. El vino hizo milagros”.

9. Tiene un coeficiente intelectual alto

Madonna tiene un grado de inteligencia de 140 puntos, puntaje que solo dos de cada 100 personas logra obtener. A partir de esta cifra la persona se considera superdotada.

Comparte esta categoría con famosos como el director de cine Quentin Tarantino, la excandidata presidencial Hillary Clinton, y la actriz Nicole Kidman.

10. Es escritora de literatura infantil

Madonna es autora de Las rosas inglesas, Las manzanas del señor Peabody, Yakov y los siete ladrones, Las aventuras de Abdi y Lotsa de casha. Estos se han vendido en más de 100 países y se han traducido a 30 idiomas.

Los ingresos son destinados a obras benéficas para niños en situación de vulnerabilidad alrededor del mundo.

Ella misma declara que estos libros se han inspirado en fragmentos de su vida: “Como niña experimenté estas emociones con muchas otras niñas por varias razones: estaba celosa de que ellas tuvieran mamá, de que fueran bonitas o de que fueran ricas”.

