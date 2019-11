El playlist de Misi (María Isabel Murillo)

My way – Paul Anka

Esta canción escrita por Paul Anka y que la hizo famosa Frank Sinatra, no solo me encanta, sino que habla de la forma como yo creo que se debe vivir la vida.

Tu voz – Ramón Cabrera

He sido fiel admiradora de Celia Cruz y amante de toda su música. Esta canción, en particular, la cantó siempre mi papá en las veladas musicales de mi casa y me trae hermosos recuerdos de infancia.



Bring Him Home – Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg

Les Misérables es, sin duda, el musical que me ha marcado de manera más profunda. Esta canción, que interpreta el personaje Jean Valjean, es sublime.

When You Wish Upon a Star – Leigh Harline y Ned Washington

Soy profunda admiradora de la magia de Disney. La letra y la música de esta canción ocupan un lugar especial en mi corazón. Tengo versiones en jazz y otras a cappella que son maravillosas.

Niña – Armando Manzanero

Quizás uno de los boleros menos conocidos de este cantante mexicano, pero sin duda uno de mis preferidos.

Cantares – Joan Manuel Serrat

Serrat es y siempre será uno de mis cantautores favoritos. Es difícil escoger una sola, pero tanto Caminante como Mediterráneo no pueden faltar.



El guatecano – Emilio Murillo

Es la canción de mi tío abuelo que canté a dueto con mi papá mientras estuvo vivo y una de las responsables de mi gran amor por la música colombiana.



Imagine – John Lennon

Los Beatles fueron mis ídolos de adolescencia. Amo toda su música y creo que John Lennon fue un visionario. La letra de esta canción tiene una vigencia impresionante hasta hoy.

Volví a nacer – Carlos Vives

Todo me gusta de Carlos, su música, su entrega abierta y honesto encanto y su amor por esta tierra. Esta canción, en particular, tiene algo especial.

Don Tomate – María Isabel Murillo

Mi primera canción infantil y quizás también la responsable de que mi vida haya tomado el rumbo que tomó.