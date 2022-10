Si usted cree que Guns N’ Roses son apenas un grupo ochentero de tipejos que parecieron rudos en una época y ahora tienen canciones pop y se hacen trencitas en el pelo, le tenemos noticias: son una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

«Claro, me gusta esa canción pero no más», dirá cuando suene cada una de las canciones que sonarán a continuación, hasta concluir que, efectivamente, usted es fan de Guns N’ Roses.

Tanto, de hecho, que va a salir corriendo a verlos al estadio El Campín en Bogotá. Y rogará para conseguir una boleta y repetir la historia como en 1992, cuando dieron su primer concierto en Colombia y empezó a llover a ritmo de November Rain. Rock on.

1. November Rain, 1992

Arrancamos con la más sencilla porque es la de la historia famosa: en noviembre de 1992, durante el concierto de Guns N Roses en el campín, empezó a llover. Literalmente una lluvia de noviembre. Una generación entera traumatizada.

2. Sweet Child O’ Mine, 1988

Tratemos de olvidar ese cover tan horrible que le hizo Sheryl Crow en el año 2000.

3. Patience, 1989

¿Usted alguna vez estuvo en una fogata donde el de la guitarra empezaba a silbar y todos lo seguían? Nosotros también. Métala a la lista.

4. Paradise City, 1988

Nadie se sabe la letra completa, pero hay que ver cómo todo el mundo canta al unísono «Take me down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty».

5. Don’t Cry, 1991

Esta es la más famosa, la del video raro y largo donde uno no sabe qué es lo que pasa y por qué Axl Rose se está casando y está en una sala de médicos y después se muere. Dos detalles importantes: Stephanie Seymour era en 1991 una de las supermodelos más importantes del mundo, y además estaba en una relación con Rose.

Ella también protagoniza el video de November Rain. Segundo, la presencia en los coros de Shannon Hoon, el cantante de Blind Melon que murió en 1995.

Una leyenda urbana cuenta que Hoon y Rose eran primos, pero en realidad, la hermana de Hoon fue al colegio con Axl.

