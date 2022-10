La Shakira de 2022: de su vida personal a la profesional

Shakira, como pocos artistas, ha sido capaz de atrapar a distintas generaciones de audiencia con su música. Lo hizo a mediados de la década del 90 con Pies Descalzos. Más tarde con Servicio de lavandería, que incluyó los primeros hits del milenio. Y repitió la hazaña en 2010, con Sale el Sol. Esto sin hablar de El Dorado, de 2017, que la llevó por una exitosa gira de estadios alrededor del mundo.

Desde entonces sus seguidores han estado esperando por una nueva era de la artista colombiana. Y parece que esta etapa está cerca. De hecho, el 2022 sin duda ha sido un año de transformación para Shakira, desde el ámbito personal hasta el profesional.

La artista hizo pública su separación del futbolista Gerard Piqué a principios de junio y, desde entonces, ha estado en el ojo del huracán. Esto, sumado con sus líos legales por supuesta evasión de impuestos en España y adelantos de un nuevo álbum, tienen al mundo expectante por cada paso de la cantante barranquillera.

Las pistas del nuevo álbum

Aunque no ha lanzado un álbum de estudio desde El Dorado, Shakira ha realizado colaboraciones tan sonadas como Can’t Remember To Forget You, con Rihanna, La Bicicleta, con Carlos Vives, y Chantaje, con Maluma.

Una de las más sonadas fue Te Felicito, un sencillo urbano y moderno junto al puertoriqueño Rauw Alejandro, que lanzó el 21 de abril de 22. Sin embargo, la popularidad de la canción aumentó drásticamente luego de su ruptura con el futbolista, ya que en esta, Shakira hace referencia a una traición.

Este sería entonces, el inicio de una nueva era musical en la multitudinaria carrera de la colombiana. En una entrevista con Elle, Shakira comentó que ya tiene el álbum completo, que incluye algunas de sus sonadas colaboraciones y canciones tanto en español como en inglés.

“Estoy muy emocionada no solo por el trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que lo están esperando, sino también por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí. Y qué terapéutico también. Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, le reveló a Elle.

Luego de estas declaraciones, muchos de sus seguidores expresaron su deseo de volver a escuchar sencillos como los de su versión noventera. Shakira, por su parte, confirmó que su álbum, además de diferentes idiomas, tiene “diferentes géneros”.

Por ahora, la colombiana anunció el lanzamiento de Monotonía, un sencillo junto al reguetonero puertoriquelño Ozuna, para el próximo 19 de octubre. “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada. Pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, se escucha en el video que publicó.

¿Shakira en el mundial de Catar?

En medio de tantas noticias alrededor de la artista, surgió un rumor que supone que la cantante colombiana podría presentarse en el show inaugural del próximo Mundial de Fútbol en Qatar.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado la noticia, de acuerdo con el portal Total Reporter, Shakira sería parte del acto de inauguración del encuentro deportivo, que tendrá lugar el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt.

El rumor, además, dice que junto a Shakira se presentarán otros artistas como la británica Dua Lipa y la agrupación corona de K-Pop BTS. Esta sería la cuarta vez que la barranquillera se presenta en el escenario del Mundial de Fútbol. En la lista está su recordado paso por Alemania, con Hips Don’t Lie, Sudáfrica, con Waka Waka, y Brasil, con La La La.

