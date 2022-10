Tribulaciones es el segundo nombre de Blink-182. La banda californiana ha tenido que sortear demandas, despidos, accidentes aéreos y peleas legales para convertirse en el referente del pop-punk a pesar de tener 10 años fuera de los escenarios en todo el mundo. Por eso en Diners le traemos las cosas que no sabía sobre la agrupación compuesta por Tom Delong, Travis Baker y Mark Hoppus.

Para empezar, la banda de adolescentes empezó su formación oficial en 1992, fecha en la que Joe Arroyo, Dario Gómez y Andy Montañez mandaban la parada en las principales emisoras musicales de Colombia. En ese entonces decidieron ponerse Blink a secas, incluso así quedó en su primer álbum Buddha de 1994.

Sin embargo, los jóvenes Delong y Hoppus tuvieron que agregarle el 182, porque una banda irlandesa los amenazó con demandas. Por eso, sin más problemas su disquera Cargo Music le agregó estos tres números para su segundo álbum Cheshire Cat de 1995.

1. Adiós al baterista original

Scott Raynor fue el primer baterista de Blink-182, pero lo despidieron antes de llegar a la cúspide de la fama mundial. Poco se sabe de la noticia verdadera de su adiós, algunos medios como Rolling Stone aseguran que Raynor se despidió de la banda para continuar con sus estudios, pues cuando empezó tenía apenas 14 años.

En 1998 llegó Travis Barker para grabar dos sesiones, mientras conseguían un reemplazo a la altura de Raynor. Sin embargo, en tan solo dos horas, Delong y Hoppus le dieron el puesto, ya que había dominado los solos y ritmos frenéticos que necesitaban para llamar a su música pop-punk.

2. ¿El primer paso de la música punk sentimental?

Con el tercer álbum Dude Ranch de 1997 y el cuarto Enema of the State de 1999, Blink-182 ganó el estatus mundial de la banda que le toca al despecho. De esta forma lograron vender 15 millones de copias en el mundo, desde entonces bandas como Paramore y Fall Out Boy han reconocido a la prensa la gran influencia del trío de músicos.

Es por eso que la banda oriunda de California pasó a ser una de las agrupaciones más reconocidas del planeta, por lo que su álbum Take Off Your Pants and Jacket de 2001 vendió más de 20 millones de copias, alcanzando una cifra récord para una banda de pop-punk.

3. Tom Delonge no estaba contento

La edad media de la banda pasó el límite de los 30 y el grupo de Blink-182 alcanzó todo lo que se podía lograr en el mundo de la música. Esto desmotivó a Delong quien dejó de asistir a los ensayos y empezó a buscar nuevos horizontes con proyectos personales como Box Car Racer y Angels & Airwaves.

Esto le dolió a Hoppus, pues se sintió excluido de los planes de sus compañeros, por lo que decidió cortar toda relación con su compañero de adolescencia. Sin embargo, por el bien de Blink-182 grabaron el álbum homónimo al nombre de la banda en 2003, con cierta tensión que la crítica elogió, pues lograba transmitir una madurez en los sonidos de aquellos adolescentes que empezaron a tocar a los 16 años.

4. Una pausa indefinida

En 2005 todos los problemas de Blink-182 salieron al aire. Por un lado, Delonge añoraba estar con su familia, mientras que Mark Hoppus y Travis Baker querían estar de gira para aprovechar la fama internacional de la que gozaban. A esto se le sumó un dolor crónico de espalda por parte de Delonge, que lo llevó a despedirse y pausar toda relación con sus compañeros.

5. Tragedias y muerte

En 2008, Jerry Finn, productor y amigo de la banda, sufrió un derrame cerebral a los 39 años. Ese mismo año Travis Baker sufrió un accidente aéreo en Carolina del Sur a bordo del avión LearJet 60, del que salió vivo con quemaduras de tercer grado y con secuela de estrés postraumático, asegurando que jamás volvería a subir a un avión.

Hoppus y Delonge visitaron a Baker en el hospital y aseguraron que era la primera vez desde 2005 que volvían a hablar. Este tiempo les sirvió para reflexionar sobre la ruptura de la banda, el duelo de egos y los nuevos pasos que querían dar como artistas de talla mundial.

Fue así como Blink-182 anunció su retorno a los escenarios en los Grammy de 2009 antes de embarcarse en una gira nacional -toda el bus- con Weezer y Fall Out Boy como sus teloneros.

6. Problemas no resueltos

Blink-182 estrenó en 2011 su álbum Neighborhoods, el primer disco que no iba a producir Jerry Finn, algo que resultó problemático porque sus miembros no se ponían de acuerdo de cuál era el sonido de la banda.

Esto despertó problemas del pasado, por lo que el álbum lo produjeron cada uno por su cuenta y después lo mezclaron completo. A esto se le suma a un Delonge poco comprometido con el proyecto, gracias a su otra banda Angels & Airwaves, que irónicamente Mark entrevistó en su programa musical Hoppus and Music en 2012.

Pese a todos estos problemas, Blink-182 recibió elogios de la crítica pero no de sus fanáticos, quienes alegaban que las canciones eran poco emotivas y que faltaban coros para saltar y gritar.

7. Teorías de conspiración

Nuevamente las cosas no marchaban bien al interior de Blink-182 a finales de 2012, cuando Tom Delonge se interesó profundamente en el estudio de objetos voladores y teorías de conspiración sobre ovnis y otras formas de vida en el espacio.

Finalmente Delonge dio un paso al costado, por lo que Baker y Hoppus siguieron con el proyecto de la mano de Matt Skiba en 2015, noticia que no le cayó muy bien a Tom, quien empezó a hablar mal de sus compañeros de banda.

8. Un Blink-182 sin chispa

En 2016 Blink-182 estrenó su álbum California, de la mano del nuevo guitarrista Skiba, con el que consiguieron el número 1 en la lista Billboard Hot 100, posición que no alcanzaban desde 2001.

Sin embargo, la crítica enterró al disco asegurando que todas las canciones eran exactamente iguales, solo que con pequeñas variantes en sus letras. Entre tanto en 2019 lanzaron Nine, álbum que pasó sin pena ni gloria.

9. En 2020 hubo una luz nueva para el original Blink-182

Al parecer Delonge dejó sus diferencias atrás y desde 2020 viene hablando con Mark Hoppus y Travis Baker para volver a retomar el proyecto de Blink-182. La pandemia, el encierro y las múltiples reflexiones alrededor de la música, le dieron a los fanáticos del mundo la posibilidad de ver nuevamente a la banda original en concierto, pues Baker, quien dijo que jamás se iba a volver a montar a un avión realizó una terapia para volver al ruedo.

Ahora, ¿qué pasará con Matt Skiba, el reemplazo de Tom Delonge? Algunos dicen que se tomará una pausa de la banda, pero que no se irá del todo. Otros confirman que será un cuarto guitarrista que le dará mayor amplitud musical a la banda y otros dicen que volverá a su antiguo proyecto con Alkaline Trio. Lo cierto es que la banda estará en el próximo Estéreo Picnic 2023 (si nada extraño ocurre).

