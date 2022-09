Afrolegends, la música del Pacífico que llega desde el futuro

Afrolegends es una agrupación del Pacífico colombiano que llegó a la escena musical para cambiar las reglas. Con influencias electrónicas y tamboras, estos artistas son capaces de transportarlo a un futuro cercano donde la música colombiana del Pacífico manda la parada.

Nacidos en Buenaventura, Chocó y Guapi, pero reunidos por el destino en Cali, empezaron un sueño en el que la música afro contara historias de reyes y no de esclavos. “Tuvimos que aprender de la historia negra. Nos dimos cuenta que antes de ser colonizados y someternos a una serie de explotaciones, éramos personas establecidas con un reino”, comenta Yulian Payan, vocalista del grupo.

Con apenas tres años y medio de historia, Liam V, Sterling Delpa, Flowsiao, Macacunsan, Lexi y Shikiman supieron cautivar a un público de productores y artistas conocidos en la industria musical a través del concurso Rompe Colombia de Amazon Music, en donde los eligieron por la creatividad de sus letras inspiradas en desafíos personales, las calles del Pacífico y la alegría de su gente.

“Todo empezó con una colaboración audiovisual en la que hablamos del orgullo del pelo afro. Luego, empezamos a componer canciones con toda la sabrosura, que resaltan las vivencias en el Pacífico colombiano. También los juegos de niños y la historia de nuestra raza”, destaca Sterling Delpa, voz principal de Afrolegends.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Vengo y voy, Así soy, Corrinche y Nuestra Raza, producciones que se han ido viralizando en algunas redes sociales como YouTube, donde los siguen desde el interior de Colombia, Argentina, México y España.

Del Pacífico para todo el mundo

En su último lanzamiento, Me siento bien, Afrolegends traslada al público a un mundo donde las negritudes mandan la parada y enaltecen el orgullo de su piel. “Nuestra música está hecha para empoderar a los jóvenes a través de los ritmos. Aunque no tenemos letras contestatarias o agresivas, la gente se emociona al escuchar que nosotros como población del Pacífico tenemos un potencial increíble. No solo en Colombia, sino en todo el mundo”, explica Yulian (Flowsiao).

Esta creatividad musical está ligada a la sabrosura del Valle, que explicada por Afrolegends es una gozadera y un sello de resistencia, en el que los espacios del Pacífico viajan a través de acordes y estrofas. “Es una fiesta para pasarla brutal”, comenta Sterling.

Visibilizar la música del Pacífico

Afrolegends fue el representante de Cali en la final del concurso Rompe Colombia. Para ello tuvieron que superar a otros artistas igual de buenos con propuestas poderosas para visibilizar a una población llena de creatividad pero sin los micrófonos suficientes para retumbar en todo el territorio nacional.

“Por eso cuando llegamos a la final sentimos el apoyo de toda nuestra gente, porque somos los representantes de un territorio rico en música. Todos nuestros compañeros en Cali son muy buenos, así que haber llegado y coronarnos en la primera edición de Rompe Colombia es todo un honor”, comenta Yulian.

El secreto de Afrolegends

Además de tener letras inspiradas en la realidad del Chocó, Guapi y Buenaventura, Afrolegends dedicó buen tiempo en la creación de una estética única, que no se pueda comparar fácilmente con la de otro artista en el mundo.

“Algunos dicen que venimos del afrofuturismo, otros que tenemos aires del género urbano. La verdad es que encontramos un camino que se llama Afrolegends, porque somos sabrosura y resistencia para todos los jóvenes que se sienten orgullosos de su color”, comenta Sterling.

Vea también: Todo lo que debe saber sobre los conciertos de Coldplay en Bogotá

A esto se le suma el deseo de ser leyendas afro en la industria musical, en la que priman una cercanía con los oyentes que realmente quieren conocer el origen de la música del Pacífico. “Para llegar a estos sonidos estudiamos mucho de historia, nos empapamos con los sonidos africanos de moda y los instrumentos de nuestras regiones. Aún seguimos investigando para ofrecerle a la gente un sonido único que pueda disfrutar y bailar donde esté”, explica Yulian.

Dance hall evolucionado

El próximo reto de Afrolegends es convertir el dance hall Pacífico en una guía para sus futuras canciones y álbumes que están promocionadas por Amazon Music. “Empezamos mezclando el beat atrapante con bombos, tambores y guasas. Luego seguimos con marimbas y ahora estamos en busca de aquellos instrumentos casi olvidados de nuestra región. La idea es que vuelvan a la vida y nos acompañen en esta travesía musical”, comenta Yulian.

Así mismo, Sterling confiesa que la inspiración siempre estará en las calles de su tierra. Así como en una conversación casual con los jóvenes de su barrio y las experiencias naturales que ofrece el Pacífico. “Mi trabajo es seguir empoderando a mi gente con las letras. Que se sientan identificados y sepan que hay un micrófono que cuenta sus verdades. Porque la calle es mi inspiración”, concluye el vocalista de Afrolegends.

