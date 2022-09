La violinista Lina Tur Bonet revela sus canciones favoritas

Su virtuosismo y rara musicalidad hacen única a la directora y violinista Lina Tur Bonet. Desde los tres años, la española comenzó a recibir lecciones de música, un amor inagotable que la ha llevado a construir un repertorio que abarca más de 400 años de música.

La violinista llega esta semana a Colombia en el marco del décimo primer Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, que se extenderá hasta el 9 de octubre.

Este jueves 15 de septiembre, Lina Tur Bonet interpretará El violín solo, un viaje espiritual desde los orígenes del instrumento hasta la obra de Johann Sebastian Bach. El concierto tendrá lugar en el auditorio Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos a las 7 p.m. La entrada es libre hasta completar el aforo del lugar.

Previo a su presentación, Lina Tur Bonet le reveló a Diners cuáles son sus cinco canciones favoritas.

Moonlight Serenade

Glenn Miller

Siempre me recuerda a mi padre y me hace entrar en un estado muy especial. Es como si sintiera la nostalgia de un tiempo que no conocí, pero de una sensibilidad y una elegancia que me encantaría que recobráramos.

Venus in Furs

Velvet Underground

Me transporta inmediatamente a la isla de Ibiza, y ese recuerdo de mi hogar me acompaña cuando viajo. Dentro de las músicas que escucho, que son de toda clase, esta canción de Velvet Underground es una de mis favoritas. Ese tipo de sonido mezclado con instrumentos indios y una especie de trance en el que esta canción te sumerge, me resulta muy evocador.

La sinfonía italiana

Felix Mendelssohn

La estoy trabajando ahora mismo, como concertino de Le Concert des Nations bajo la dirección de Jordi Savall (la vamos a grabar en un mes en su versión definitiva y muy poco conocida de 1844). Aunque la conozco desde niña, cada vez que la toco me doy cuenta más y más de la genialidad y la maestría de Mendelssohn, quien fue, además, tanto o más prodigio que el propio Mozart.

Los conciertos de violín

Johann Sebastian Bach

Interpreto estas obras desde hace lustros, y considero que es la mejor música que hay para mi instrumento. Además, como ocurre con todos los grandes compositores, cuanto más la conozco, la toco y lo conozco, más me gusta. Los voy a interpretar próximamente en Bogotá y a grabar en unas semanas.

Tzigane

Maurice Ravel

Es una de las obras que más me gustan, porque el virtuosismo nunca es en vano y siempre está al servicio de una idea artística por encima. La música de Ravel es una de las que siento más afines a mí.

