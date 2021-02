Entrevista a Alan Parsons, el productor de The Beatles, Pink Floyd y David Bowie fue publicado originalmente en Revista Diners de agosto de 2013

Alan Parsons es reconocido mundialmente por su impecable producción del álbum Dark Side of the Moon, de Pink Floyd; Abbey Road y Let It Be de The Beatles​ y otros artistas que marcaron la historia de la música.

En Diners recordamos al productor que visitó Colombia tres veces para hacer reinterpretaciones de estos clásicos con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Ahora se encuentra en Reino Unido con 72 años y aún trabaja a favor de la música para todos los fanáticos del mundo.

¿Qué recuerda de su primera visita a Colombia?

Me gustó mucho, tuvimos una gran reacción del público, me sorprendió ver que la gente conocía muchos de los clásicos de Alan Parsons Project. Colombia es un país maravilloso y creo que nos demoramos en visitarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Alan Parsons Project (@officialalanparsonsproject)

¿Se siente cómodo tocando junto a una orquesta?

Es un formato que ya he utilizado anteriormente, incluso con Yes cuando grabamos el disco con versiones instrumentales hace un poco más de veinte años. Hemos ensayado durante bastante tiempo con la banda y esperamos que todo salga bien. Siempre este tipo de experimentos representan un reto interesante.

Valid Path de 2004 fue uno de sus últimos álbumes en estudio. ¿Se siente mejor tocando en vivo en estos días que componiendo?

He grabado algunas canciones en los últimos años que aún no sé si las incluiré en un álbum como tal, por ahora se consiguen sueltas en iTunes. Me siento más cómodo grabado y produciendo a otros artistas o tocando en vivo, que componiendo. ¿Qué sentido tiene grabar un álbum para vender unas miles de copias, cuando Alan Parsons Project a finales de los setenta y los ochenta vendió millones de discos?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Alan Parsons Project (@officialalanparsonsproject)

¿Escuchó la edición Immersion Box Set de Dark Side of the Moon que se lanzó hace dos años?

Sí, me gustó, está muy bien hecha, el empaque es maravilloso; es bueno oír las mezclas de esas canciones de nuevo, conservan la esencia de lo que hicimos en los setenta. Me hubiese gustado estar más involucrado en su producción, pero respeto que Nick Mason haya tomado el control del trabajo, él sabe muy bien lo que hace.

¿Cree, tal como lo afirma Greg Lake, que estas reediciones le hacen perder el alma a las obras musicales, tal y como fueron concebidas originalmente?

No sé por qué Greg Lake habrá dicho eso, tal vez no le gustó alguna reedición de uno de los discos de King Crimson. Pero más que eso, creo que las reediciones de obras clásicas del rock le dan cierta ganancia a álbumes que tal vez en su momento no recibieron el trato y la producción que merecían. De hecho, estoy por lanzar una reedición del disco I Robot (1977), con nuevas mezclas, bonus track y mejoras en notables en el sonido, además de un lindo cuadernillo con fotos y notas del proceso de grabación.

¿Qué recuerdos tiene de sus primeros años como ingeniero de sonido cuando trabajó junto a The Beatles y George Martin?

Puedo decir que George Martin es el ejemplo del productor perfecto, es mi mentor y le aprendí mucho. Fue una gran experiencia, la mejor, sin duda.

Hay una famosa frase de John Lennon que dice que cuando The Beatles se convirtieron en una banda de estudio, murieron como músicos. ¿Está de acuerdo con eso?

No estoy de acuerdo, creo que hay muchas opiniones de John Lennon que no fueron del todo acertadas y con las cuales no concuerdo. Si revisas el nivel de producción y desempeño de The Beatles, desde su primer álbum hasta Let It Be, se nota una rigurosidad y profesionalismo pocas veces vista en la industria del disco.

¿Vio el documental Sound City?

Me encantó, es un gran documental, creo que Dave Grohl es un tipo muy inteligente con muy buenas ideas, y este documental está muy bien hecho. Me gustaría ver más películas que muestren cómo es un proceso de grabación. Me encantó y lo recomiendo, deben verlo.

Usted suele afirmar que su álbum preferido del Alan Parsons Project es Tales of Mystery and Imagination (1976), ¿por qué?

Siempre me he sentido orgulloso de nuestro primer álbum, es el reflejo de todas las ideas que tenía en ese momento de mezclar música electrónica con una orquesta. El proceso de grabación fue impecable.



¿Cuál cree que es el mejor disco producido en la historia del rock?

Sin duda, Who´s Next (1971), de The Who. Es poderoso y se puede oír con perfecta nitidez cada una de las notas que conforman las canciones del álbum. Es una obra maestra de la ingeniería de sonido.

También le puede interesar: Y después de los Beatles, ¿no hubo nada?