Álex Ubago revela las cinco canciones que más escucha

Dieciocho canciones en colaboración con los artistas que han marcado su vida conforman 20 Años, el séptimo álbum de estudio del español Álex Ubago. Desde una nueva versión de su sencillo Aunque no te pueda ver, con la banda mexicana Matisse, hasta la participación de su madre Antonia Rodríguez en la canción Para aprenderte.

En medio de la conmemoración de dos décadas de carrera artística, el cantante Álex Ubago compartió con Diners las canciones indispensables en su playlist.

Black or white

Michale Jackson

El disco Dangerous, de Michael Jackson, fue el primero que compré en mi vida. Tendría yo unos diez años. Lo tenía en formato de vinilo. Fue un álbum que terminó por marcarme muchísimo, concretamente la canción Black or White. Todavía la oigo y me encanta, me trae muchos recuerdos de mi infancia.

Leaving on a jet plane

John Denver

La primera vez que subí a un escenario tenía 13 años. Fue en la fiesta de graduación de primaria en mi colegio. Ya estaba aprendiendo a tocar guitarra, tenía ese interés y pasión por la música. Solía tocar con mi mejor amigo de entonces, que se llamaba Pedro. En la presentación de ese evento, ambos tocamos algunas canciones, y una de ellas fue precisamente Leaving on a Jet Plane, que últimamente he vuelto a oír.

Ya ves

Ismael Serrano

El español Ismael Serrano ha sido, desde siempre, uno de mis cantautores favoritos y una de mis mayores influencias, sobre todo, en mis comienzos, cuando empecé a componer canciones. Eso se puede notar en mi primer disco, ¿Qué pides tú? Su canción Ya ves, que sale en su tercer álbum, me acompaña con mucha frecuencia. Un detalle que me encanta de este tema es que tiene una duración de 10 minutos, pero en realidad solo dura 4 minutos y pico, solo que, si uno no la cambia, empieza a sonar de nuevo en una versión a guitarra y voz.

Soy tuyo

Andrés Calamaro

Desde siempre he sido fan de Los Rodríguez y de las carreras en solitario de Ariel Rot y de Andrés Calamaro. Sobre todo, de Calamaro. Soy tuyo es una canción que pertenece a su álbum La lengua popular. Este tema es muy especial no solo para mí, sino para mi mujer. Es una de esas canciones fundamentales en nuestra historia de amor, ya sabes. De hecho, el día de nuestra boda monté un escenario con mi banda, preparamos una pequeña actuación y tocamos una versión de Soy tuyo.

Pequeña gran revolución

Izal

Izal, una banda española de pop rock, actualmente es una de mis favoritas. Entre muchas canciones que me gustan de ellos, esta es la que más me interesa. Es un tema que Mikel Izal, líder de la banda, le escribió a su sobrina. Y yo, cuando la oigo, inevitablemente pienso en mi hija Manuela.

