Las canciones que más escucha Paula Pera y el fin de los tiempos

La música nunca fue ajena a la vida de la bogotana Paula Pedraza. Sin embargo, su proyecto de Paula Pera y el fin de los tiempos nació en el mar, mientras trabajaba en un crucero en 2019. En alamar escribió algunos de sus sencillos, como Ma-Pa y Fin de los tiempos.

Pero fue en 2020, en medio de la pandemia, que su música, a la que ella define como una “nostalgia pop” salió a la luz. A propósito del lanzamiento de su canción Noche humana, Paula Pera y el fin de los tiempos compartió con Diners las canciones que más escucha por estos días.

1. Everyone’s in Love With You

David Byrne

Este tema tiene todo lo que una buena canción necesita: una melodía pegajosa y fácil de recordar, una armonía muy sencilla y, sobre todo, una letra chistosa y lograda. David Byrne es un gran músico. Pero no solo eso, también es un artista plástico y cineasta increíble, muy creativo.

2. El muchacho de ojos tristes

Jeanette

A mí me gusta mucho la música para planchar. En este género, aparte de Juan Gabriel, mi cantante favorita es Jeanette. Es la persona más increíble que pudo existir en ese contexto, porque era como la cantante más alterna de ese movimiento. Esta canción recoge todo eso, es la muestra de que hay una manera diferente de hacer este género.

Foto cortesía Paolo García

3. Delirio de grandeza

Rosalía

Creo que no es discutible que Rosalía es una de las artistas más grandes de este momento. Del nuevo álbum Motomami, me gusta en particular esta canción porque siento que no es tan pretenciosa. Es un bolero, simplemente, no pretende ser nada más. Me sorprende que en un disco tan reguetonero, tan futurista y con beats tan fuertes, haya una canción que me conecte con el pasado.

4. Amantes y amigos

Elsa y Elmar

Esta canción es de una artista colombiana que admiro, llamada Elsa y Elmar. Pertenece a su disco más nuevo Ya no somos los mismos y habla justamente del cambio: mi lectura es que uno se vuelve amigo y amante de su pareja, pero cuando termina la relación uno se queda sin nada de eso.

5. God Only Knows

The Beach Boys

En 1966, cuando The Beach Boys hicieron Pet Sounds, el álbum al que pertenece esta canción, su fundador, Brian Wilson, ya tenía esquizofrenia. Eso hace que el disco sea muy curioso. La letra, además, es hermosa: es de amor y perfecta para dedicársela a alguien y darle a entender que nada tendría sentido sin ella. Eso sin mencionar los arreglos de la trompeta.

