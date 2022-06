La artista cordobesa Adriana Lucía, que acaba de estrenar su noveno álbum Maestro Lucho, un homenaje a la música de Lucho Bermúdez, compartió con Diners las canciones que la acompañan por estos días.

Adriana Lucía cuenta que varias de las canciones que está oyendo están relacionadas con el tema de la maternidad, pues tuvo unas gemelas a principios de este año.

1. Cantando de alegría

Álex Cuba

Mi hermana (Martina la Peligrosa) es la culpable de que esté oyendo esta canción. Durante diciembre y enero viajamos mucho hasta que hice una pausa porque mis gemelas nacieron prematuras.

Fue difícil permanecer en la clínica dos meses. Oír esta canción me hace sentir mejor porque me recuerda los días bonitos que viví antes de eso.

2. Te hacen falta vitaminas

Soda Stereo

A mi esposo y a mí nos gusta mucho el rock argentino, así que es chistoso oír a mi hijo Salomón cantar canciones a las que probablemente nunca hubiera llegado por su cuenta.

Uno lo ve y piensa: “He creado un monstruo”. Con esta canción de Soda todos me “maman gallo”, porque como estoy en época de lactancia, vivo con hambre y me cantan: “¡Te hacen falta vitaminas!”. Hasta razón tienen.

3. Un lugar en tu almohada

Jorge Drexler

Como esta es, más o menos, una canción de cuna, se la pongo a mis gemelas, que nacieron en enero pasado. Estoy en una etapa muy maternal en la música que escucho, pero eso no quiere decir que me la pase oyendo canciones infantiles.

Esta no es una de las más conocidas de Jorge Drexler, pero sí de mis favoritas. Dice así: “Una canción de cuna, un valsecito de Tacuarembó, te irá llevando en una nube, si no me duermo antes yo”.

4. Freedom

Pharrell Williams

​​Hay una cosa real, y es que cuando uno tiene hijos deja de ser el dueño de la música que oye en el carro. Ellos escogen lo que suena y toda la familia se somete a lo que les gusta.

Eso es chévere porque uno conoce música nueva. Mi hijo de diez años ama a Pharrell Williams y esta canción suena en el carro todos los días.

5. El cuarto de al lado

Fito Páez

Siguiendo la misma línea del rock argentino, hay una canción que a mí me gusta mucho y que creo es de las menos conocidas de Fito.

Se llama El cuarto de al lado. La oigo porque en ella está la narración del episodio en el que la esposa de Fito va a dar a luz. Entenderás bien por qué la estoy oyendo. Me gusta, sobre todo, una versión que está a solo piano y voz.

