‘Siempre fui yo’, la serie con sello colombiano de Disney+

El sello colombiano está por todas partes en Siempre fui yo, la nueva serie colombiana de Disney+ que se estrenó el 15 de junio en la plataforma. La historia se desarrolla en Cartagena, donde los paisajes, el mar, el calor y la música dibujan un escenario lleno de raíces y folclor.

A esto se le suma un elenco potente encabezado por el cantante colombiano Pipe Bueno, que se estrena como actor al lado de la mexicana Karol Sevilla, quien protagonizó la serie Soy Luna (2016).

Y para darle a la serie más sabor colombiano, los otros personajes cobran vida con los trabajos de los cantantes y actores colombianos Juliana Velásquez y José Julián Gaviria.

Todo empieza cuando el Faraón (Christian Tappan), uno de los cantantes más importantes de la historia en Colombia, muere en su casa en Cartagena en situaciones que parecen extrañas.

Su hija, Lupe (Karol Sevilla), que es mexicana pero vive en Argentina, viaja a Colombia para averiguar sobre la muerte del famoso cantante. Cuando llega al país, se empieza a envolver en una trama de misterio que involucra a su hermano, Pipe (José Julián Gaviria), y al ayudante del Faraón, Noah (Pipe Bueno).

“Lupe es bien desconfiada, igual que yo”, dice Karol Sevilla en una entrevista con Diners en la que también participaron otros actores de la serie.

“Ambas usamos un escudo protector. Siempre medimos el terreno. Lupe tiene una personalidad un poco viral: con frecuencia está de mal humor, pero a veces se ve vulnerable. Sin embargo, no está dispuesta a abrirse con cualquier persona para contarle lo que le pasa. Tiene que tener confianza”.

“Por eso, cuando Noah llega a su vida, inmediatamente sabe que no puede confiar en él, pero se le involucra el corazón. Esto resulta en una tensión que es muy chistosa, porque ambos tienen peleas absurdas en las que es evidente que están conteniendo las ganas de besarse”, dice Sevilla.

La relación que tiene Noah con Lupe está marcada por la que tenía con su padre, el Faraón, y por la competencia que tiene con Pipe, el otro hijo del cantante.

De alguna forma, Noah acoge el legado del gran cantante interpretado por Christian Tappan incluso de una manera más orgánica que su propio hijo.

“Noah no es el hijo del Faraón, pero es como si lo fuera. Su relación es muy cercana. Cuando Lupe, su hija, llega a Cartagena, termina envuelta en tramas misteriosas en las que mi personaje también se involucra”, dice Pipe Bueno.

El sabor de ‘Siempre fui yo’

La música en Siempre fui yo es clave porque la trama gira alrededor de ella, y con esto se exalta la cultura colombiana. Estos dos elementos, el musical y el cultural, son sellos de las producciones de Disney+.

“Disney siempre ha hecho intentos por representar la diversidad cultural. Recientemente, los ejemplos que más identificamos son Coco y Encanto porque muestran nuestras propias culturas. Sin embargo, han hecho eso desde antes con películas como Mohana”, le cuenta Pipe Bueno a Diners.

“Esto también sucede con Siempre fui yo: que tiene raíz. Está grabada en Cartagena y Barú, y tiene música muy influenciada por el vallenato, hecha por productores de primer nivel”, asegura el cantante.

Y es que los productores a los que se refiere son nada más y nada menos que los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, referentes de la música latinoamericana por traer al mundo canciones como Despacito, de Luis Fonsi.

De hecho, al mismo tiempo que la serie se estrenó un álbum musical con las 13 canciones que aparecen en la historia de Disney+.

Para Juliana Velásquez, ganadora del Grammy Latino como mejor nueva artista en 2021, “hay una diferencia grande entre la música que se pone en la serie en la postproducción y la que se compone previamente, pensando en los conflictos y situaciones de la historia. Las canciones que se oyen en Siempre fui yo hacen que la historia avance, que cuente las relaciones y los deseos de los personajes”.

Personajes reales

Esta trama de misterio detrás de la muerte del Faraón es uno de los componentes que hacen que Siempre fui yo sea una serie con cierto carácter adulto a pesar de ser un proyecto de Disney.

Las relaciones de los personajes y sus maneras de proceder ante ciertas situaciones son, en ocasiones, oscuras. Además, la serie está atravesada por una trama de misterio que esconde ambiciones y envidias.

Karol Sevilla cuenta que el director de la serie, Felipe Cano, les pedía a ella y a los otros actores que hicieran personajes reales e incluso les dejaba improvisar ciertos diálogos para darle espontaneidad a las escenas.

“Soy Luna era un proyecto para niños, así que tenía una línea muy marcada. No se podían decir ciertas palabras, no había muchas escenas con besos, por ejemplo. En cambio, en Siempre fui yo ya estamos hablando de un posible homicidio. Está pensada para otro público”, reflexiona Karol Sevilla.

Por su parte, Jose Julián Gaviria opina que “Pipe, que es el hijo del Faraón, siempre está pensando en sí mismo. Es muy estratégico y se cierra mucho a trabajar con otras personas”.

Juliana Velásquez opina que “cada personaje es una oportunidad que hay que saber aprovechar muy bien. No se trata de intentar demostrar todo lo que uno puede hacer. Muchas veces no es necesario porque el personaje no lo pide. Es una posibilidad de hacer las cosas bien y disfrutarlas”.

Los primeros diez episodios, de 40 minutos cada uno, ya se pueden ver en Disney+, pero el mes entrante empiezan las grabaciones de la segunda temporada de esta serie que promete ser una marca de la cultura y la música colombiana.

