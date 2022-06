Inés Gaviria trae a Bogotá un concierto lleno de clásicos

Tras más de 12 años de carrera, Inés Gaviria ya tiene una propuesta definida enfocada en la balada pop. Y, por supuesto, un público que la sigue en todos sus proyectos. No en vano tiene más de 300 mil reproducciones mensuales en Spotify.

Ese público fiel es el que espera encontrarse el 11 de junio, este sábado, en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, en Bogotá, en donde hará un concierto en el que presentará varios de sus éxitos al lado de cantantes como Juan Felipe Samper, Tavo Botero, Mónica Giraldo y su hermano Jose Gaviria.

A propósito de esa presentación, la cantante bogotana conversó con Diners sobre su camino en la música, que la ha llevado a trabajar con artistas como Franco de Vita, Alberto Plaza, Gian Marco, Santiago Cruz, entre otros.

Con estos cantantes, Inés Gaviria ha trabajado en sus dos periodos como productora. El primero fue a principios de la década de los 2000 y el segundo fue después de 2009, cuando ya había lanzado sus primeros dos álbumes propios: A mi manera de Tantas cosas.

Recientemente lanzó su canción Y si llueve, con Rosana, que hará parte de un EP que estrenará próximamente.

Vea también: Las cinco canciones que más escucha Greeicy Rendón

Usted ha trabajado con muchísimos artistas como productora, ¿ha sido difícil con algunos?

Me ha ido muy bien con todos los artistas con los que he trabajado. A unos los conozco más que a otros cuando los invito, pero, en general, he tenido buenas experiencias. Me pasó con Marbelle y Karoll Márquez, que no los conocía bien pero hicimos un trabajo maravilloso.

¿Cómo empezó ese proceso de trabajar con otros cantantes?

Yo arranqué mi carrera haciéndole canciones a otros artistas. Así fue como empecé a hacer un camino. Estudié derecho en el Externado y luego me fui a estudiar música a Miami. Mientras buscaba cómo hacer mi carrera, mostraba mis canciones. Entonces las discográficas me llamaban para ir a campamentos de composición. Aprendí a componer muchos estilos.

¿Por qué ha pasado largas temporadas trabajando para otros proyectos y no para el suyo?

Hice mis primeros dos álbumes en 2005 y 2009 y me fue muy bien. Después de eso me divorcié y me fui a vivir a Los Ángeles. Eso coincidió con un periodo en el que toda la vida se me revolucionó y empecé a trabajar de nuevo para otros artistas. En ese momento hice un álbum para niños en el que cantantes como Santiago Cruz o Noel Schajris interpretaban los temas. De alguna forma, se me hacía más fácil manejar proyectos que no fueran el mío.

Pero eso le ha servido para entrenarse para manejar su propia música…

Claro. Cuando uno es artista independiente tiene que invertir mucho tiempo en cosas que no tienen que ver exclusivamente con la música. Hay que manejarse, encontrar los caminos, administrar la carrera. Es necesario trabajar en las redes sociales, hacer conciertos, contactar con gente, producir música, todo.

Vea también: Los Arctic Monkeys vuelven a Bogotá tras tres años

¿Qué ha cambiado en la industria desde que usted sacó sus primeros álbumes hasta ahora?

Todo. Cuando yo hice la promoción de mi segundo disco todavía se hacía de la manera clásica. Uno sacaba un sencillo cada tres meses, luego salía el álbum. Era necesario ir a presentarse en las ciudades e ir a las emisoras. En esta nueva etapa todo se mueve de una forma más digital, a partir de las redes sociales y las plataformas digitales. Hay que estar todo el día promocionándose en internet.

Y musicalmente, ¿qué cambió?

Hace unos 15 años que a la balada pop se le dificulta más hacerse un lugar en la industria. Es más complejo encontrar los espacios. Pero cuando yo hice mis primeros álbumes todavía se podía. Ahora, el reguetón conquistó el mundo y el pop empezó a mezclarse con sonidos urbanos. Yo no me meto por ahí, no porque no me guste, sino porque creo que no es mi estilo.

Eso hace que tenga un público más definido…

Sí. Con el tiempo aprendí a reconocer el valor de tener nichos que me siguen porque les gusta lo que hago. Obviamente a cualquier artista le gustaría tener audiencias más grandes, pero yo valoro llegarle a ciertos grupos. He encontrado mi propio público.

¿Cómo describiría al público de Inés Gaviria?

Mi público ha crecido conmigo: eran más jóvenes hace diez años y ya están sobre los cuarenta, como yo. También hay gente joven que es fanática de la balada. En mis conciertos me encuentro mucho con la comunidad LGBTI. Y recientemente me encuentro con los papás de mis amigos, porque en mi último álbum hice versiones de clásicos como Algo contigo o Me cuesta tanto olvidarte, y eso hace que mi público sea más intergeneracional.

Relacionado