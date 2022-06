Las cinco canciones que más escucha Greeicy Rendón

Si hay alguien para quien el 2022 ha marcado un nuevo inicio, es Greeicy Rendón. La actriz y cantante caleña, que inició como participante del reality Factor X y luego protagonizó el éxito juvenil Chica Vampiro, estrenó recientemente su segundo álbum, titulado Las Cartas.

El lanzamiento del disco llegó días después del estreno de la serie Ritmo Salvaje en Netflix, producción que protagoniza la colombiana, y que marcó su regreso a la pantalla chica.

“Aunque la prioridad artística en mi carrera es la música, sabía que en algún momento tenía que regresar a desarrollar algún personaje en la actuación, porque es otra de mis pasiones. Llegó este proyecto que me enamoró, por la historia, por el tema del baile y porque me identifiqué mucho con Karina, mi personaje. Esperen pronto la segunda temporada”, le contó a Diners la cantante.

A las noticias se sumó el nacimiento de su primogénito, Kai, a finales de abril. “Están pasando muchas cosas muy bonitas en este momento de la vida. Estoy disfrutando todo. Y por fin dando a luz un montón de proyectos que venimos preparando hace algún tiempo”, confiesa Greeicy.

En conversación con Diners, Greeicy Rendón contó cuáles son las cinco canciones que siempre tiene en repetición:

1. La Vida

Mike Bahía

Me encanta, es del último disco de Mike, Contento. Es una canción que se hizo sin ninguna pretensión comercial y que ha cogido mucha fuerza en las redes sociales. Qué lindo que una canción con un mensaje tan bonito tenga tanto impacto.

2. Este loco que te mira

Marc Anthony

Para mí Marc Anthony lo es todo. Realmente no tengo una favorita de él, pero Este loco que te mira me encanta. De hecho, siempre que voy a hacer show me gusta escucharlo y esta es la primera canción que pongo.

3. Gotas de Lluvia

Grupo Niche

Yo soy muy salsera. Siento que para subir la energía, la salsa de Grupo Niche lo es todo. Y soy mucho de escuchar las canciones viejas, como Gotas de Lluvia, Hagamos lo que diga el corazón y Una Aventura.

4. Minifalda

Juanes, Greeicy

Reconozco que amo a Juanes. Siempre está en mi playlist. Y con Minifalda, que es una canción que hicimos juntos, me pasa que todavía la escucho y me siento muy feliz de tener esa pieza con él para toda la vida.

5. Dream Girl

Ir Sais, Raw Alejandro

Esta no es tan nueva, es más bien viejita, pero me gusta demasiado. Me sube la energía a tope. La versión que más me gusta de Dream Girl es la que Ir Sais hace con el puertoriqueño Raw Alejandro.

