La compositora y cantante mexicana Julieta Venegas estrenó hoy Caminar sola. Se trata del segundo sencillo de lo que será su nuevo álbum. El primero fue Mismo amor, que salió hace un par de meses.

Recientemente, la cantante visitó Bogotá y hablamos con ella. Una de las cosas que le preguntamos a Julieta Venegas fue cuáles son las cinco canciones que está oyendo en este momento y esto fue lo que nos contó.

1. Mon Amour

Stromae

Esta canción es del artista belga Stromae, que hace poco lanzó su tercer disco. La verdad es que no hablo nada de francés, pero me encanta la música en este idioma. Sobre todo la de este artista. De su álbum nuevo me gusta casi todo, pero mi favorita es Mon amour. Lo que me interesa de su proyecto nuevo es que tiene canciones con artistas de otros países.

2. Thank You Song

Fka Twigs

En este tema, esta chava británica hace un agradecimiento. Más que una canción de amor, ella le da las gracias a alguien que la sacó de un estado de depresión. Creo que eso es superbonito. Thank You Song también es nueva, forma parte de su álbum más reciente.

3. G3 N15

Rosalía

Rosalía me encanta. El disco nuevo, Motomami, es genial en todos los sentidos. Ella me parece brillante. Es una artista muy visionaria. Esta canción, G3 N15, que la escribió para su sobrino, me parece muy tierna, muy sentida. Además, contrasta con otras del álbum.

4. Arrancármelo

wos

Lo que más me llama la atención de Wos, un rapero argentino, es que tiene un discurso, tiene algo por decir. Siempre me ha gustado el hip-hop, pero definitivamente prefiero el que suena con profundidad. Me interesa que haya carne y vida en las canciones. Tengo la teoría de que los raperos deberían estudiar filosofía. Arrancármelo es así. Y es una canción muy simple.

5. Fever

Aldous Harding

Esta chava de Nueva Zelanda se llama Aldous Harding. Me gusta mucho porque es una rara. Me recuerda a PJ Harvey, que cambiaba de voces. Venía del rock, pero su sonido se fue transformando hacia la simpleza con pianos y sintetizadores. Harding no tiene nada que ver musicalmente con PJ Harvey, pero sí respecto a los personajes que ella crea.

Relacionado