La música ha sido históricamente un recurso de expresión política y de crítica social. En Latinoamérica ha habido grandes referentes, desde el rock argentino y chileno, pasando por la canción de protesta cubana y hasta el rap venezolano.

En Colombia cada vez hay más referentes en estas temáticas, como Edson Velandia o incluso Adriana Lucía. Justamente esta semana coincidieron tres lanzamientos de canciones de artistas nacionales con temáticas de este tipo.

Por eso en Diners hacemos unas recomendaciones musicales atípicas, que están enfocadas en los mensajes políticos y con visiones sociales.

1. Daniboy

Diamante Eléctrico

La banda bogotana lanzó esta semana Daniboy, la primera canción de su siguiente álbum: Leche de tigre. Su título es un homenaje al ingeniero musical colombiano Daniel Bustos, quien murió en noviembre de 2020 y que era productor y amigo de Juan Galeano y Daniel Álvarez, miembro del Diamante.

Aprovechando para hacerle un homenaje a Bustos, el grupo decidió ponerle su apodo como título a este tema en el que le cantan a los desaparecidos del país, a aquellos que no pudieron volver a casa nunca.

Según dijo la banda en un comunicado, Daniboy “celebra a un gran amigo y a través de darle voz y visibilidad al hecho de que en Colombia hay riesgo de desaparecer solo por estar despierto, y esto es algo sobre lo que no vamos a guardar nuestros pensamientos. Queremos ser la voz de quien lo necesite”.

La letra es fuerte y directa: “La vida no vale una mierda / Sin poder decir adiós”, dicen en una de las primeras estrofas. “Por aquí las cosas no se ven bien / matan de frente y no hay presidente”, dicen en otra parte de Daniboy.

2. La sentada

La Muchacha

A pesar de que esta canción salió a finales de 2020, la cantante manizaleña estrenó en estos días su video musical.

De hecho, este es el primer video oficial que presenta La Muchacha, quien tiene un espacio importante en la escena alternativa, al punto de que tiene casi 80 mil seguidores en Instagram y una canción con Andrrea Echeverry, de los Aterciopelados.

La sentada hace una crítica a la corrupción del país y a la violencia, sobre todo hacia los campesinos. “Yo aquí sentada y todo tan paraco / Tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa”, canta en la primera estrofa.

“La canción hace parte de la serie El paraíso, que se va a mostrar por el Canal Capital el lunes 16 de mayo a las 7 p. m.”, contó La Muchacha en una historia de Instagram en la que anima al público a ver el nuevo video.

3. Patria

Carlos Vives y Cholo Valderrama

El cantante samario Carlos Vives estrenó este 13 de mayo su álbum Cumbiana II. Es una colección de 14 canciones en las que celebra los sonidos más propios de la música colombiana y los mezcla con diferentes estilos que son, en gran medida, intervenciones de sus invitados.

En este álbum también hay temas políticos, aunque no en el mismo tono directo, explícito y agresivo que se puede encontrar en propuestas como las de Diamante Eléctrico o La Muchacha.

La línea de Vives está enfocada hacia la invitación por el cuidado de la tierra y los recursos naturales. Así se puede comprobar en canciones como Montaña solitaria, que canta junto a la banda chocoana ChocQuibTown y que es un homenaje a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sin embargo, es su canción Patria, con el cantante llanero Cholo Valderrama y Clemente Mérida, en la que propone un mensaje más directo respecto al cuidado del medioambiente y todo lo que lo conforma en Colombia.

“Te pido me perdonas si te dañaron mis faltas / voy a ararte con mis besos para alegrar tus entrañas / voy a bajar al estero / voy a subir tu montaña / voy a cuidarte, Colombia / como se cuida a una dama”, canta Vives.

En Patria nos damos cuenta de que “estamos más conectados de lo que creíamos”, dice el samario en un video en el que analiza cada una de las canciones de Cumbiana II.

