Conversamos con Jorge Drexler, el cantante y compositor uruguayo. Le preguntamos cuáles son las cinco canciones que está oyendo en este momento y en su playlist personal incluyó un tema de su hijo, cuyo nombre artístico es PabloPablo. Descubra cuáles son las otras cuatro sugerencias del cantante.

1. This Life

Vampire Weekend

Hace un tiempo me salió esta canción como sugerencia en Spotify y me volvió loco. Es emotiva y alegre, al punto de ser capaz de reconciliarme con todo, con toda la vida. Forma parte del cuarto disco de esta banda, bastante moderna, pues nació en 2006, y este álbum es apenas de 2019.

2. Los gatos

Calequi

Este es uno de mis compositores nuevos favoritos. Además, tengo el gusto de trabajar con él porque es el director musical de mi banda. Todo su disco nuevo me gusta, pero te menciono esta en especial.

3. Rave On!

M. Ward

Esta no tiene mucho que ver con las demás, pues es bastante vieja. La versión original es de Buddy Holly, el cantante estadounidense de mediados del siglo pasado que fue un pionero del rock. Este tema, en particular, corresponde a finales de la década de 1950. La versión de M. Ward, también estadounidense, es de 2009.

4. Azul zafiro

PabloPablo

Es una canción que sacó mi hijo Pablo Drexler recientemente. No paro de oírla. Yo no participé en su creación en absoluto. Es una muestra de su propio mundo. Me tiene muy contento. Azul zafiro es corta y aparentemente simple, pero tiene un sonido contundente y no necesita nada más.

5. Tigre de Bengala

Xoel López

Esta canción es del cantante español Xoel López. El tema nació en pleno confinamiento y habla precisamente sobre los viajes. Es completamente increíble, tanto que me hubiera gustado ser yo el que la escribió.

