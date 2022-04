Hasta el 2021, la cantante, compositora y productora caleña Duina del Mar no había trabajado para nadie más que para ella misma. Pero ese año la contrataron para producir toda la banda sonora de Ritmo salvaje, la serie colombiana de Netflix protagonizada por Greeicy Rendón y estrenada recientemente.

En el proceso de componer para una serie, Duina del Mar, de 32 años, tuvo una experiencia de creación musical diferente a las que había tenido hasta el momento.

Y no han sido pocas: lleva casi una década en la escena musical, ha colaborado con artistas como Cabas y en el 2013 la revista Billboard la destacó como una de las diez artistas latinas que “hay que mirar”.

Con su EP A Mar, que sacó en 2020, Duina del Mar está virando su propuesta hacia una sonoridad más cercana a lo urbano, pero mezclado con percusiones y flautas cercanas a la música folclórica. A esta mezcla, la caleña la llama bohemian urban pop.

En este mismo género está incluida su nueva canción, Somos poema. A propósito del estreno de este tema y de su participación en la serie de Netflix, Diners conversó con ella.

Usted dice que su género es el bohemian urban pop, ¿cómo lo define?

Esa definición nació de la necesidad que tenía de resumir los sonidos que pasan por mi propuesta musical. Cuando me preguntaban cuál género hacía, me tenía que extender explicando. Con esto encontré un concepto que cargara la energía y la esencia de mi música.

¿Qué significa cada una de las palabras, para usted?

Lo bohemio representa lo acústico, orgánico, las maderas, la guitarra. La parte pop significa la modernidad y el lenguaje universal. Lo urbano se refiere al beat, el movimiento, la danza y lo electrónico, que son cosas que también me interesan y que he incorporado a mis canciones recientemente.

¿Siente que su propuesta se podría definir al principio, o este concepto es más bien nuevo?

Ha ido llegando. Lo que hacía hace algunos años no se podría definir como bohemian urban pop. Eso se ha ido esculpiendo desde hace unos cinco años. Eso coincide con el momento en el que decidí entrar en un proceso creativo propio, maduro y consciente.

¿Qué oyó mientras crecía? ¿Qué música le interesa oír ahora?

Yo sigo oyendo a los mismos artistas que me ponían cuando crecí, pero sí hubo un momento en el que los omití. Los archivé un tiempo para descubrir otras cosas, hasta que sentí que tenía que volver a lo que soy yo. Me gusta la bossa nova: Caetano Veloso, Joao Gilberto, Djavan. También me interesó el son cubano y la salsa. El reggae de Bob Marley, por otro lado, ha sido una guía.

Me parece que en su nueva canción, Somos poema, hay algo en su voz que me recuerda a Nathy Peluso.

Las canciones que he oído de Nathy Peluso me hacen pensar que es tremenda. Siento que hace parte de un movimiento musical que tiene el elemento del pop urbano mezclado con la música de raíz, que es lo que a mí me interesa. Esa movida ha empezado a crecer con Rosalía, con Peluso y otros ejemplos que en este momento no se me ocurren. En sus proporciones de audiencia, yo diría que ese sería el sector en el que entra mi propuesta sonora. Va por ahí. Tiene esa transversalidad entre lo alternativo y lo popular.

Otra parte de su carrera es como productora musical para proyectos audiovisuales. ¿Cómo llegó ahí?

Empecé en el mundo de la producción hace relativamente poco. Lo hice para ser autosuficiente, para no depender de otros. Hacia 2019 produje la música para el documental de un amigo, y ahí fue la primera semilla de la producción para proyectos audiovisuales, que es un mundo completamente diferente.

¿Y cómo llegó Duina del Mar a producir y componer la banda sonora de Ritmo salvaje, la serie colombiana de Netflix?

En 2020, en Los Ángeles, me encontré con el director de cine y videos musicales Simón Brand. Me contó que iba a hacer una serie en Colombia, yo le conté que estaba empezando a producir para audiovisuales. Después de varias pruebas y conversaciones, él me dijo que lo que yo estaba haciendo era justo lo que él buscaba. Sin embargo, todavía tenía que pasar por más filtros. Entre más pasaba el tiempo, me daba cuenta de las dimensiones del proyecto y pensaba que no me iba a salir ese trabajo. Luego de unos meses, me encargaron producir y componer toda la banda sonora de la serie.

Para terminar, ¿le gustó el resultado?

Creo que fue la primera vez que trabajé para alguien más que no fuera para mí misma. Fue hermoso. Me exigí mucho. Compuse, toqué los instrumentos, grabé las voces, arreglé las canciones. Hice todo, pero fue una gran experiencia. Me encantó el resultado y espero que al público también. Además, esto logró que se me abriera un nuevo camino como compositora, productora y arreglista para bandas sonoras de películas o series.

