Concierto gratuito en Bogotá contra la guerra en Ucrania

A lo largo de la historia, los conflictos bélicos han desencadenado expresiones culturales que rechazan la violencia y proponen un mundo en paz. Canciones como One, de Metallica; Masters of War, de Bob Dylan; y War Pigs, de Black Sabbath, son algunas de las interpretaciones más famosas frente a estos dolorosos sucesos. La guerra en Ucrania no es la excepción.

Tras poco más de un mes de iniciarse la invasión rusa en Ucrania, y en medio de la angustia mundial, la pareja de esposos y músicos conformada por la violinista ucraniana Ana Voronkova y el director de orquesta ruso Guerassim Voronkon llega a Colombia para presentar su concierto Acordes para escucharnos.

Ala Voronkova. Foto cortesía Museo de Arte U. Nacional.

“A lo largo de una hora y media se interpretará en vivo un repertorio ruso, ucraniano y colombiano, con los sonidos del piano de gran cola, el violín y el saxofón. Se expresarán reflexiones e ideas para conversar sobre este crucial momento histórico en medio de un clima mundial autoritario y opresor que soñamos conjurar”, cuenta María Belén Sáez de Ibarra, directora del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional.

La unión musical

Esta acción política y musical, que Sáez de Ibarra define como “una caja de resonancias musicales inspirada en el amor” es organizada por el Centro para la Educación Política, CEP, en alianza con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia.

Guerassim Voronkov. Foto cortesía Museo de Arte U. Nacional.

Desde la gran sala del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, Voronkov y Voronkova tocarán al violín y al piano obras de Piotr Ilich Tchaikovsky y otros grandes músicos rusos que fueron testigos de la opresión hace un siglo. Además, el repertorio incluirá canciones populares ucranianas.

Ensamble del Caribe. Foto cortesía Museo de Arte U. Nacional.

A la pareja de músicos se unirán la pianista bielorrusa Alena Krasutskaya, el intérprete de jazz y compositor colombiano Óscar Acevedo, el saxofonista alemán Jonathan Krause y el Ensamble del Caribe, dirigido por el compositor británico Ian Middleton. Historiadores, sociólogos y musicólogos también harán parte del evento.

El rechazo a la guerra en Ucrania

Inspirados en el amor que los une como pareja, la ucraniana y el ruso interpretarán el recital gratuito. La locación será la gran sala del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia y la cita es el miércoles 30 de marzo de 2022 a las 6:00 p. m.

Este espacio es también el hogar de la exposición Condiciones aún por titular, del artista colombiano Óscar Murillo. La muestra es una puesta en escena de luto y dolor que invita a descargar con vigor y energía, la rabia y la impotencia frente a la opresión.

Exposición Condiciones aún por titular del artista Óscar Murillo. Foto cortesía Museo de Arte U. Nacional.

De allí que la música y el arte se entrelazarán en una noche que busca dialogar alrededor de la gravedad de la guerra en Ucrania. Alexis de Greiff, sociólogo y director del Centro para la Educación Política, cuenta que “será un acto académico y cultural, que mezclará la charla con la música. Un encuentro muy emotivo sobre esta terrible guerra, de manera vista y sentida desde Colombia”.

