Eran alrededor de las cinco de la tarde y el cielo de Medellín no le hacía honor a la eterna primavera que profesa en su popular alias. Pero la lluvia que caía incesantemente no fue impedimento para que Yendry realizará su debut en un festival de música: La Solar.

Luciendo un body amarillo y un jean holgado, la cantante dominico-italiana se presentó en el escenario Levis, en donde su cabello rizado resaltaba en la tarde gris. Dos días antes había llegado a Medellín luego de pasar unas semanas trabajando en su álbum en un estudio en Londres. Aunque no era la primera vez que visitaba Colombia -lo hizo antes para grabar el video de su canción YA-, si era su primera vez en un escenario con público colombiano.

La mística de Yendry

Yendry Cony Fiorentino nació en República Dominicana y a la edad de cuatro años se mudó a Turín, una ciudad al norte de Italia, en donde creció y recibió clases de música. A los 19, Yendry siguió el consejo de una de sus amigas y se presentó a la versión italiana del Factor X. En la audición, en la que cantó Video Games de Lana del Rey, la artista consiguió la aprobación de los cuatro jurados.

Con su participación en el reality musical, Yendry consiguió cerrar un contrato con Sony Music y lanzó su primer sencillo como Yendry Fiorentino: Be Here. Sin embargo, poco tiempo después la dominicana decidió empezar un camino como artista independiente. En 2014 se unió como vocalista a la banda Materianera, que combinaba electrónica, R&B y trip hop, y con quienes lanzó el álbum Abyss en 2018.

Sin límites musicales

Inspirada por lo que podía lograr como artista independiente, Yendry regresó a sus raíces dominicanas para iniciar un proyecto como solista en 2019. Ese mismo año estrenó Barrio, su primer sencillo como Yendry, que ahora suma más de 4 millones de reproducciones en Spotify.

“Me tomé el tiempo para hacerlo a mi manera porque no me gusta tener límites musicales”, comenta Yendry sobre el recorrido que la trajo hasta donde está ahora. A Barrio le siguieron Nena, El Diablo, Ya e Instinto, una colaboración con J Balvin que estrenó en 2021 y que la catapultó en Latinoamérica.

Previo a su presentación en La Solar, en la que estuvo acompañada por un grupo de bailarines de la Comuna 13 de Medellín, Yendry -una de las verdaderas revelaciones del festival-, habló con Diners sobre sus influencias musicales y su percepción de la industria en Colombia.

Decía usted que quiere hacer música a su manera, ¿cómo es esa forma?

Es complicado describirlo (risas). Pero eso me gusta, que la gente vea y sienta misterio alrededor de mí como artista, así yo soy libre de hacer lo que quiera. De hecho no es lo que yo quiero sino lo que me sale, porque nunca nada es forzado.

Para mí es un proceso de experimentación. Por ejemplo con el dembow, no quería adentrarme en este género porque sí, sin embargo, hace poco estuve trabajando en una canción que combina dembow con electrónica y salió natural. Y esa naturalidad es lo que me gusta. Poder sentirme bien para transmitir mi música con profundidad.

¿Pero en algún punto de su carrera esperaría ser reconocida por un género en específico?

Mi fuerte es dar propuestas para diferentes personas. Por eso quiero sacar un álbum. Nací en República Dominicana, crecí en Italia y mi papá vive en Nueva York, siempre tuve muchas influencias musicales. Así que estoy experimentando y conociéndome a mí misma para crear mi propio género. Algo como lo que han hecho Nathy Pelusso y Rosalía, pero todo es un proceso.

¿Cree que en sus canciones se nota más esa influencia dominicana que la italiana?

Depende. En la música siento que el dominicano es más fuerte porque el ritmo lo tenemos en la sangre, es más tribal. Pero por el lado italiano, escuché mucha música napolitana de pequeña, y es música muy melódica, entonces de ese lado tengo muchas melodías que me acuerdan de Italia. Y todo eso me sale natural porque lo absorbí al crecer.

En una publicación en Instagram usted comentó que, a pesar de que el New York Times la escogió como una de las diez mejores canciones del 2021 y Barack Obama la incluyó en su lista de canciones anual, YA no tuvo el apoyo que usted hubiese querido. ¿Cómo lograr cambiar eso?

Yo creo que cuando traes cosas diferentes, mucho más ahora en la pandemia, es más difícil lograr que se arriesguen. Y cuando un artista lo hace no siempre tiene el apoyo de todos a su alrededor. Porque la música también es un negocio y genera dinero, eso hace que sea más difícil hacerle marketing a cosas diferentes.

Lo fuerte de esa canción es el beat, que fue producido por Federico Vindver, que es uno de los productores de Timbaland, Kanye West, Coldplay y Justin Timberlake. Y también la letra de la canción, que es sobre empoderamiento, durante una pandemia creo que eso le tocó a muchas personas. De hecho, me escribieron algunas personas que la ponían al despertar. Y eso es lo que me gusta de hacer música, llegarle a la gente.

Debo confesar que conocí su música por Colors, la plataforma de música alemana. ¿Cómo llegó hasta allí?

Fue súper raro porque yo era muy fan de la plataforma, entonces cuando mi manager me preguntó por mis sueños le dije que tenía unos puntuales y entre esos estaba Coachella y Colors. Y después de un año de empezar el proyecto me llamaron y yo solo tenía dos temas: Nena y Barrio.

Creo que el equipo de Colors me encontró en internet. Una seguidora de mi música me escribió porque vio en Spotify que Colors estaba escuchando mi canción. Y dos semanas después de eso me contactaron y me invitaron a participar. Fue increíble. Y me gusta mucho que eres tú y tu voz, no hay nada más.

Yendry, ¿cómo percibe usted la movida musical colombiana?

Yo siempre he visto a Colombia como uno de los países latinoamericanos más a la vanguardia. Los colombianos tienen mucha creatividad, piensan de manera más grande y no solo en lograr reconocimiento en el país.

No lo sé bien porque no hago parte de la cultura pero es lo que veo desde afuera. Yo estuve aquí en Medellín para grabar el video de Ya y me di cuenta que hay muchos creativos: fotógrafos, estilistas, diseñadores. Eso es increíble.

¿Y qué artistas colombianos suele escuchar?

Me encanta lo que hace Vibarco. Escribí un tema para mi álbum con él y de verdad le tengo mucho respeto porque hace algo nuevo. También escucho a Feid, que me encanta. Y sé que los colombianos lo aman. Justamente una amiga colombiana fue la que me dijo que tenía que escucharlo.

Y los más grandes, obviamente Karol G, que siempre me ha apoyado mucho. Ella compartió Nena en sus historias y eso también me dio a conocer. Y obviamente José -J Balvin-, que ya es un amigo. Lo amo.

