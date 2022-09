¿Cómo conseguir tiempo y dinero para todo?

Según la autora, el tiempo y el dinero son dos cosas que usted puede atraer a su vida si así lo desea, por lo que escribió un libro explicando cómo sanar esa relación.

Diners le comparte el primer capítulo del libro:

La energía del dinero está directamente relacionada con nuestra historia personal, familiar, social, política, cultural e histórica.

La manera en que el dinero se ha usado en nuestra familia da cuenta de los códigos que han quedado impresos en nuestro ADN y, por consiguiente, determinan nuestra conducta y relación con el aspecto material de la vida.

Si fuiste criado en un contexto socioeconómico en donde se creía que el dinero era “malo” y quienes lo tenían eran “crueles, corruptos y despiadados” o, por el contrario, en una cultura para la cual este solo se consigue con “gran esfuerzo, sacrificio y lágrimas”, tu relación con el ​​dinero tiene una gran interferencia y está desincronizada por completo del flujo de abundancia material que existe en el universo.

Los pensamientos, las creencias y los patrones de emoción limitantes como estos, según los cuales el dinero “es malo” o “difícil de conseguir”, son erróneos.

¿Cómo sanar la relación con el dinero?

Por eso, sanar la relación con el dinero es absolutamente necesario para lograr manifestar la abundancia que todos merecemos.

Cambiar estas ideas para convertirnos en generadores de abundancia ilimitada y de dinero en todas sus formas nos permitirá disfrutar de su energía y tener la vida que siempre hemos soñado para nosotros, los nuestros e incluso para donar a quienes lo necesiten.

Esto comienza por la mente, pues es justo allí en donde se origina todo. Así que es prioridad cambiar la mentalidad de pobreza, carencia, sacrificio y apego a una abundante, generosa, creativa y abierta al flujo energético del dinero.

Sentirse merecedor o merecedora es también fundamental para sanar esta relación, ya que, si vives como víctima, con culpa o con miedo, desde tu inconsciente le estarás cerrando las puertas al dinero y, por el contrario, atraerás el castigo de la pobreza.

Hasta que no transformes de raíz estos códigos de pobreza, carencia y limitación que bloquean tu mente y capacidad de acción, no tendrás el dinero suficiente.

El dinero es energía y responde a la ley de la atracción: Si te sientes pobre por dentro, serás pobre por afura; si te sientes rico adentro, serás rico afuera. Nuestros pensamientos crean, manifiestan y atraen nuestra realidad.

La pobreza emocional se traduce en pobreza material; la generosidad y la abundancia emocional se expresan en abundancia material ilimitada.

La pobreza y la riqueza se originan en nuestro interior y no dependen de ninguna situación externa: la situación política o económica, una crisis mundial, como la pandemia, el clima o un desastre natural, un divorcio o la muerte de un ser querido, o cualquier forma de enfermedad o padecimiento.

El dinero responde a tu energía, a tu decisión de tenerlo o no. Desde hace cientos de años la gente se ha quejado de lo mismo: de la situación política y económica, del gobierno, del paro, del ex, etc.

Pero desde hace cientos de años, y hasta hoy, han existido también personas geniales, exitosas, prósperas y emprendedoras que empezaron de ceros en las peores circunstancias y lograron convertirse en millonarias.

De hecho, si lees las biografías de las personas más exitosas, poderosas y prósperas de la historia, con seguridad encontrarás que tuvieron una vida muy difícil, que vivieron en momentos bastante complicados, que atravesaron las peores pestes y guerras, y aun así lograron transformar los desafíos y obstáculos en oportunidades.

Tu prosperidad, al igual que tu felicidad, no puede depender jamás del contexto o de las situaciones externas. La riqueza y la felicidad dependen únicamente de nuestras habilidades, elecciones y capacidad de gestión.

Para muchas personas el tema del dinero resulta complicado, ya que sus cerebros están mapeados por completo en escasez y creencias limitantes.

Por eso, como hemos visto, para sanar la relación con el dinero es fundamental desmitificar este concepto que hasta ahora hemos asociado a ideas negativas.

En realidad, la energía de la abundancia no es exclusiva de ciertas personas o familias que nacieron con la fortuna de tener dinero.

Este y todas las formas de riqueza están disponibles allí para nosotros, siempre y cuando tengamos el deseo y el coraje para transformar nuestros miedos y, sobre todo, la sensación interior de escasez.

El dinero y la riqueza son ilimitados en la naturaleza y el universo y están allí, disponibles para nosotros. Lo importante es aprender a abrir por completo nuestra mente, corazón y energía para recibirlos.

De ahí que, para alcanzar la prosperidad que deseamos y queremos, sea una prioridad transformar los patrones arraigados acerca del dinero.

Imagínate que el dinero fuera tu pareja o un amigo; nuestra relación con el dinero es como cualquier otra: requiere de amor, atención, respeto, organización y, sobre todo, gratitud.

Deja de tratar al dinero como un mito inalcanzable y, por el contrario, aprende a atraerlo, quererlo, cuidarlo, multiplicarlo y mantenerlo. Esto te permitirá manifestar espacios de bienestar, felicidad y abundancia en todos los aspectos de tu vida.

Al sanar esta relación, debemos ser muy conscientes de la fuerza y de las capacidades de la mente, pues los pensamientos reproducen sentimientos que se reflejan en acciones.

Así que, si queremos ser millonarios o prósperos, debemos empezar por trabajar en transformar y modificar los pensamientos limitantes para tener una mente millonaria.

Estos conceptos errados son lo que en realidad te está impidiendo avanzar en una vida de abundancia.

Para ello, es fundamental un cambio radical de “chip”, que implica sacrificar costumbres, círculos sociales e incluso a aquellas personas que no te impulsan a cumplir el deseo de tu mente de ser próspero y te alejan de la certeza de que mereces lo mejor en tu vida.

Todos tenemos familiares o amigos que viven quejándose, desde una mente pobre y limitada, de que no tienen dinero o que hablan mal de él y te critican si gastas mucho o si gastas poco.

Ese tipo de personas, definitivamente, no te sirven en la creación de una mente abundante.

El significado del dinero en tu vida y el conocimiento de tus pensamientos son fundamentales para ser rico, abundante y próspero de verdad.

La mentalidad de las personas pobres y carentes hace que vivan siempre como si pidieran limosna, que jamás se atrevan a nada en la vida, que se la pasen pidiéndole ayuda a los demás, ya que no se sienten capaces de lograrlo por sí mismas, que siempre se sientan víctimas y, por supuesto, que estén quejándose de todos y de todo.

Esta mentalidad pobre cierra por completo las oportunidades y posibilidades.

La mentalidad millonaria y abundante toma riesgos, se atreve, está siempre abierta a nuevas posibilidades, agradece en lugar de quejarse y vive en función de potencializar la energía creativa en vez de usarla de una manera destructiva.

La actitud abundante frente a la vida hace que mantengamos una mente positiva, que nos rodeemos de personas positivas y que estemos en constante estado de aprendizaje, abiertos a nuevas formas de crecimiento y evolución.

