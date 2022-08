Elizabeth Strout, que en 2009 ganó el Premio Pulitzer de Ficción por su novela Olive Kitteridge, presenta Ay, William, una novela sobre una novelista. Por su parte, la estadounidense Anne Boyer revela su experiencia precisa con el cáncer. Mientras que en su nuevo libro de cuentos, la boliviana Liliana Colanzi entrelaza cinco historias fantásticas. Tres libros por descubrir.

Ay, William

Elizabeth Strout

Alfaguara, 2022

Una novela sobre una novelista: hemos leído libros y ficciones así, en donde la escritura le pertenece tanto al narrador como al protagonista. En este caso, todo con una escritora exitosa que vive en Nueva York, a quien todavía le pesan las dificultades de la infancia (la pobreza, el abandono y traumas de los que no se puede hablar), pero se las toma con mucho humor y las pone todas sobre la mesa, como haciéndole confidencias a su lector. Se separó hace algunos años de su esposo William, con el que tuvo dos hijas que ahora son adultas. La trama se pone en marcha cuando se reencuentra con él, después de que las vidas de ambos se han transformado y están, cada uno a su manera, solos, maduros y despiertos.

Una de las marcas de su estilo más llamativas es una pregunta, no siempre explícita, pero todo el tiempo presente: “¿Sí me entiendes?”. Como en una conversación en la que las horas se pasan muy rápido, esta narradora tiene tanta cercanía con sus lectores que los engancha una y otra vez preguntándoles si están de acuerdo, si entienden lo que quiere decir o si debe repetirlo. En cada página, esa espontaneidad renueva el pacto y no deja que se pierda el interés.

Desmorir: una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista

Anne Boyer

Sexto Piso, 2021

Los dolores no son instrucciones precisas. Eso dice la poeta y ensayista estadounidense Anne Boyer, quien tuvo uno de los tipos de cáncer de seno más agresivos. Se refiere a la experiencia de revisar su propio cuerpo, tratar de entenderlo y aprender a cuidarlo, durante y después de quimioterapias y cirugías. Ella sabe que de esta enfermedad se ha escrito mucho, y así como conoce sus imágenes, sus narrativas y sus discursos, entiende a fondo los estereotipos en los que caemos cuando hablamos de cáncer.

No siempre sutil, pero siempre hermoso, este libro tiene su razón de ser en la forma… o las formas. Consciente de que hay mucha literatura, muchos testimonios y muchas experiencias, Boyer busca en la forma poética y en el lenguaje simbólico aquellas “instrucciones precisas” que, en sus propias palabras, no pueden surgir solo del dolor.

Ustedes brillan en lo oscuro

Liliana Colanzi

Páginas de espuma, 2022

En un cuento de Colanzi, una niña pequeña juega con un polvo que parece escarcha, pero no es eso sino un material fascinante que alguien descubrió en un hospital abandonado. Tiene la textura de la arena, pero más pegajosa, y le deja los brazos azules, brillantes, fosforescentes. Unas páginas después, la niña ha muerto, envenenada por radiación. Y, aun así, la historia apenas empieza.

Las vidas de los personajes, como en los otros cinco cuentos de este libro, se cruzan una por encima de la otra, desafiando las convenciones sobre el pasado, el presente y el futuro en los cuentos cortos. Basado en una historia real (el accidente radiactivo de Goiânia, Brasil), el cuento se llama Ustedes brillan en lo oscuro y es el que le da nombre a este libro con el que la autora boliviana ganó en marzo de 2022 el premio Ribera del Duero, que se entrega cada dos años a uno de los libros inéditos de narrativa breve escritos en español.

