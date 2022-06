El periodista bogotano Diego Garzón, que acaba de publicar Calderón, el reportero invisible, en el que narra la vida y las investigaciones de Ricardo Calderón, le contó a Diners qué libros lo han marcado.

1. Stoner

John Edward Williams

Cito al actor Tom Hanks: “Se trata simplemente de una novela sobre un tipo que va a la universidad y se convierte en profesor. Pero es una de las cosas más fascinantes que haya encontrado jamás”. Es un homenaje a tantas vidas que nunca llegan a ser noticia en ninguna parte, a la sencillez de la existencia, por medio de un hombre entregado a la enseñanza de la literatura.

2. Prosas apátridas aumentadas

Julio Ramón Ribeyro

Se llaman así porque su autor decía que no tenían género. No son cuentos, ni novelas, ni ensayos o poemas, pero tienen todo lo anterior en pequeños fragmentos que podrían ser “pensamientos” de este escritor peruano que fue un gran cuentista. Reflexiones sobre la vida, la paternidad, la literatura, la muerte, el arte, con una prosa apasionante.

3. Open: memorias

Andre Agassi

No es solo la vida de este gran tenista, ex número uno del mundo y ganador de ocho Grand Slam. A medida que avanza el libro, el deporte es apenas el telón de fondo de la vida, de la mente, de la competencia, de la intimidad de quienes son llamados a ser “diferentes”. Para amantes o no del tenis, un libro apasionante, con un gran “escritor fantasma” detrás: J. R. Moehringer.

4. Ideas. Historia intelectual de la humanidad

Peter Watson

Es un libro para no acabar de leer nunca. Narra literalmente la historia del pensamiento de la humanidad, de manera clara, precisa, donde expone cómo cada cultura ha visto el mundo de diferentes maneras. Desde la invención del fuego hasta los últimos avances tecnológicos, el libro plantea las tres ideas que más han influido en la humanidad: el alma, el método científico y la invención de Europa (más que lugar físico, como idea justamente).

5. Morada al Sur y otros poemas

Aurelio Arturo

Este poeta nariñense es considerado uno de los más importantes de Colombia. La paradoja de su vida sencilla, lejos de todo reconocimiento o de una vida social activa, radica en que este es su único libro, conformado por apenas 33 poemas. Cada uno, con sutileza y perfección, deja entrever su infancia en Nariño y su adultez en Bogotá, “en los días que uno tras otro son la vida”.

