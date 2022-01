Quiz This Is Us: 15 preguntas que solo un fanático puede responder

Los trillizos que se han robado el corazón de miles de televidentes en el mundo regresaron a las pantallas con la sexta y última temporada de This Is Us, una de las series más emotivas de los últimos tiempos. Así que no se sorprenda cuando se encuentre con su almohada llena de lágrimas, pues cada capítulo promete más drama y más sorpresas de lo habitual.

En Colombia la plataforma de streaming Star Plus estrena un episodio cada jueves, por lo que aún faltan varias semanas para que conozcamos el desenlace de la familia Pearson. Sin embargo, en Diners decidimos hacer este quiz de This Is Us para que se distraiga mientras se acaba la espera. Eso sí, solo un verdadero fanático es capaz de contestar de forma correcta las 15 preguntas.

Antes de continuar, si aún no sabe de qué se trata la serie, le recomendamos este artículo sobre las razones por las que debería conocerla.

Quiz de This Is Us

Tenga en cuenta que las preguntas abarcan situaciones que han ocurrido en el transcurso de las seis temporadas. Puede que haya spoilers.

*Si no le aparece el cuestionario, por favor ingrese desde su navegador favorito

Antes de que Jack y Rebecca Pearson nombraran a su hijo adoptivo como Randall, ¿qué nombre le habían puesto? Kyle Kurt Nicky Karl ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - Cuando se conocieron en la universidad, ¿qué tenían en común Beth y Randall? A los dos les gustaba el ballet Ambos habían perdido a su padre recientemente Querían graduarse en Leyes Tenían el mismo restaurante favorito ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Por qué no prosperó la relación de Nicky Pearson y Sally? Nicky y Sally se pelearon porque ella quería irse a California Nicky decidió no acompañar a Sally para quedarse en la casa con su familia Sally terminó con Nicky porque se enamoró de otro hombre Ninguno de los dos quería tanto compromiso a esa edad ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Por qué Toby tiene un cuadro de depresión en la tercera temporada? Su primogénito nació ciego Sus padres se divorciaron Se quedó sin empleo y se le estaban acabando los ahorros Dejó de tomarse su medicina para que Kate pudiera quedar embarazada ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Qué destruyó la relación entre Jack y su hermano Nicky? Nicky se escapó de la casa con su novia Jack se volvió alcohólico como su padre Nicky ocasionó la muerte de un niño en Vietnam Jack abandonó a Nicky por irse con Rebecca ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Qué iba a hacer Jack la noche en la que conoció a Rebecca? Tenía una cita a ciegas con otra mujer Iba a cenar con sus padres Planeaba robar un bar Iba a ver la Super Bowl con Miguel ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Por qué los Pearson dejaron de ir a la cena de Acción de Gracias donde la familia de Rebecca? La familia de Rebecca no toleraba que tuvieran un hijo adoptado Ni la mamá ni el papá de Rebecca querían a Jack La mamá de Rebecca murió Ninguno de los Pearson disfrutaba estar allá porque eran muy estrictos ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Qué papel interpretó Tess, la hija de Randall, en la obra de teatro del colegio? La Bella Durmiente Rapunzel Blanca Nieves La Cenicienta ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Cuál de estos actores participa en la película que graba Kevin Pearson en Los Ángeles? Ben Affleck Sylvester Stallone Christian Bale Robert De Niro ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Qué día nacieron los ‘Big Three’ (tres grandes)? 14 de febrero 31 de agosto 1 de mayo 24 de diciembre ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿De qué murió William, el padre biológico de Randall? Diabetes Cáncer de estómago Aneurisma cerebral Paro cardiaco ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Cuál de las siguientes tragedias marcó la vida de Kevin Pearson? Los atentados del 11 de septiembre El Huracán Katrina El accidente del transbordador espacial Challenger La guerra de Vietnam ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Cuáles son los nombres de los hijos de Kate y Toby?

Matheus y Miley Kyle y Hailey Jack y Rebbeca Jack y Hailey ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Qué enfermedad le diagnostican a Rebecca Pearson? Alzhéimer Cáncer de pulmón Tiroides ELA ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¿Quién es Malik Hodges? El novio de Deja, la hija adoptiva de Randall El mejor amigo de Jack El primer amor de Kevin El exnovio maltratador de Kate ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! - ¡Comparte el quiz para que puedas ver tus resultados! Facebook Facebook ¡Cuéntanos quien eres para que puedas ver tus resultados! Teléfono: Mostrar mis resultados Quiz This is Us: 15 preguntas que solo un fanático puede responder %%quizname%% Comparte tus resultados Facebook Facebook

