Penélope Cruz es una psicóloga colombiana en Agentes 355

Agentes 355

Simon Kinberg

★★★☆☆

Una carta del líder del grupo de espionaje de Nueva York, Abraham Woodhull, al por ese entonces general George Washington, decía que en su equipo había una mujer, a quien había nombrado Agente 355, apoyando la causa de la Revolución Estadounidense.

De esta misteriosa mujer ‒que se convirtió en la primera espía del país‒ surgió la inspiración para Agentes 355, la cinta del director Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix, 2019).

Foto cortesía Diamond Films

Sin embargo, en la película no hay una sino cinco mujeres fuertes, astutas y de procedencias radicalmente diferentes, que se unen con un mismo propósito: recuperar una arma ultrasecreta ‒que podría iniciar la Tercera Guerra Mundial‒ de las manos de unos mercenarios casi invisibles.

En Agentes 355, Jessica Chastain (La noche más oscura) es miembro ejemplar de la CIA, Diane Kruger (Troya) es una agente alemana, Lupita Nyong’o (Doce años de esclavitud) forma parte del servicio de inteligencia británico, Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) es una psicóloga colombiana y Fan Bingbing (X-Men: Days of Future Past) es una misteriosa mujer china. La oportunidad para ver a más mujeres en emblemáticos papeles al mejor estilo de James Bond.

Penélope a la colombiana

El director Simon Kinberg y Jessica Chastain, productora ejecutiva de la cinta, fueron quienes decidieron invitar a la actriz española Penélope Cruz a formar parte del quinteto que protagoniza la película.

“Cuando Jessica y Simon me llamaron para ser parte del proyecto fue como una hoja en blanco. No teníamos guion todavía. Y me preguntaron qué tipo de personaje me gustaría interpretar en un mundo de espías mujeres. Y propuse ser el pez fuera del agua. Porque normalmente no se ven este tipo de personajes en películas de este género. Usualmente todos son buenos para todo”, contó la actriz.

De esta manera, la ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto -en 2009 por Nine-, se convirtió nuevamente en una mujer colombiana, luego de interpretar a la periodista Virginia Vallejo en Loving Pablo (2017).

“Ya había interpretado esta nacionalidad antes, así que he trabajado en el acento. La mayoría de las escenas son en inglés pero algunas son en español, por lo que debía ser el correcto”, explica Cruz. “Mi personaje, Graciela, es una gran psicóloga que trabaja con agentes pero nunca había tenido que estar en el campo. Es muy buena en lo que hace pero esto es como comenzar una nueva vida para ella”, agrega.

Foto cortesía Diamond Films

Al elenco se sumaron Sebastián Stan (Falcon y el Soldado del Invierno, 2021), que interpreta al miembro de la CIA Nick Fowler, y el venezolano Édgar Ramírez (¡Hoy, sí!, 2021), que da vida a Luis Rojas, un agente colombiano de la Dirección Nacional de Inteligencia.

“Todas son muy buenas actrices. También lo son Sebastián y Edgar, que fue mi hermano en la serie de Versace, por lo que nos volvimos muy cercanos. Así que fue genial. Amaba cuando estábamos todos juntos en una misma escena, porque no es algo que pasa regularmente”, finaliza Penélope Cruz.

Lea también: “Esta serie se burla de la hipocresía de las mega-iglesias”, Adam DeVine

Relacionado