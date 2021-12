Voir de Netflix, una oda al cine en clave documental

Voir

La pasión por el cine llevó al director David Fincher (El club de la pelea) y al documentalista David Prior a producir Voir: las claves del cine en la cultura contemporánea.

Esta serie documental está compuesta por seis ensayos visuales que celebran el cine y la estrecha conexión que se crea entre la audiencia y las historias de la gran pantalla. Relatos íntimos, anécdotas alrededor del séptimo arte y perspectivas sobre personajes icónicos y la industria se cuentan en episodios de entre 10 y 30 minutos. La continuación perfecta a la carta de amor al cine que plasmó Fincher en Mank.

Voir es una apuesta de Netflx para elogiar los grandes títulos del séptimo arte. Pero también es una oportunidad para antojar a sus espectadores a repetir las cintas que menciona la serie y que están alojadas en su plataforma.

La primera película que se elogia en la serie documental es Tiburón, la cinta de Steven Spielberg de 1975. Ese verano, la bloguera de cine estadounidense Sasha Stone -creadora del sitio Awards Daily– se enamoró por primera vez del cine. A raíz del lanzamiento de la película de Spielberg, Stone relata aquella temporada de su vida y cómo el filme marcó a una generación y a toda la industria del cine.

Para The Hollywood Reporter, Voir es «un tributo a la alegría de ir al cine en un momento en que muchas personas todavía no tienen ganas de ir. Es un esfuerzo por hacer un programa que la comunidad de cine de Twitter querrá ver pero que no puede revisar éticamente debido a varios vínculos con creadores locales como los críticos itinerantes».

