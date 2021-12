Spider Man: No Way Home ¿es real el multiverso de hombres araña?

Spider Man: sin camino a casa

Jon Watts

★★★★☆

No es descabellado decir que la tercera película del británico Tom Holland como Spider Man es uno de los estrenos más esperados del año. Mucho se debe a las especulaciones que surgieron sobre una posible reunión entre hombres araña, que incluiría a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En esta entrega, el Peter Parker de Holland recurre a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para intentar restaurar su identidad, que fue revelada por Mysterio –el villano interpretado por Jake Gyllenhaal– en Spider Man: lejos de casa.

Foto cortesía Sony Pictures

Con su poder, este hechicero, que termina por romper el famoso multiverso, trae consigo a villanos de películas anteriores, como el Doctor Octopus, a quien dio vida el actor Alfred Molina en la película Spider Man 2 (2004), con Maguire como protagonista.

La opinión de la crítica

Antes de su fallecimiento en 2018, el creador de los cómics de Marvel, y del personaje de Peter Parker, Stan Lee, aseguró que la versión de Tom Holland “tiene la altura y edad exactas que imaginé cuando lo escribí por primera vez”.

Sin embargo, al británico le ha costado ganarse el respeto de la crítica. Lo opuesto sucede con los seguidores de Marvel, quienes luego de sus primeras películas interpretando al Hombre Araña le dieron su aprobación.

Foto cortesía Sony Pictures

Con Spider Man: lejos de casa pareciese que la crítica comienza a apreciar su trabajo. La revista Variety escribió que “Holland ha sido el menos interesante de los tres Spider Man de la pantalla grande. Hasta ahora. Este desarrollo de la trama lo convierte en algo más que un simple acróbata en spandex. No Way Home se adhiere a una idea relativamente sencilla del multiverso, teniendo especial cuidado de guiarnos a través de los bucles lógicos que requiere su trama”.

Por su parte, The Guardian aseguró que Spider Man: No Way Home “es un proyecto con un gran presupuesto pero con la tarea de demostrar que, después de un año difícil, una película de Marvel puede funcionar (mucho más luego del extraño fallo comercial y crítico de Eternals). ¿Está el lanzador de telarañas de Tom Holland a la altura de la tarea? La respuesta es: mayormente sí. Su encanto combinado con el de sus amigos y la química entre ellos transmiten gran parte de la película”.

