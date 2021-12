“Me encantaría convertirme en un gran actor”, Miguel Ángel Silvestre

Con una humildad sorprendente, Miguel Ángel Silvestre se apresura a decir que le encantaría convertirse “en un buen actor”. Está sentado junto al balcón de su casa en Madrid. Este año su nombre hizo parte del elenco de grandes producciones como 30 Monedas, La Casa de Papel, Sky Rojo y Los Enviados, la primera serie latina de Paramount Plus.

El actor nacido en Castellón de la Plana, España, logró escalar su reconocimiento nacional -que llegó gracias a la adaptación de Sin Senos No Hay Paraíso– a un nivel global con sus proyectos en streaming, como Sense8, una lista que crece continuamente.

Sin embargo, pocos proyectos han emocionado tanto a Miguel Ángel Silvestre como la vez que recibió la llamada del director ganador del Óscar Juan José Campanella (El secreto de sus ojos), que le propuso convertirse en un padre para la plataforma de streaming estadounidense Paramount Plus.

Los enviados de Paramount Plus

Miguel Ángel Silvestre, junto al mexicano Luis Gerardo Méndez (Club de cuervos), dan vida a Pedro Salinas y Simón Antequera, dos sacerdotes enviados por el Vaticano a San Acacio, un pequeño pueblo ficticio en México, para estudiar un suceso milagroso realizado por el padre Rafael Quintana. A su llegada, los presbíteros se encuentran con la desaparición del hombre que buscan y ningún rastro de su paradero.

Foto cortesía Paramount Plus

En medio de la investigación del posible santo, a la que se suma Adriana Cortés ‒una doctora que fue testigo de los hechos milagrosos‒, los enviados presencian una mortandad sin explicación y descubren una colonia psiquiátrica a las afueras de la ciudad, que parece esconder más de un secreto.

Diners conversó en exclusiva con el actor español sobre su recorrido actoral y el reto que supuso Los Enviados.

Sin duda el streaming ha sido un impulsor de su carrera a nivel internacional ¿recuerda la primera serie que vio en este formato?

Breaking Bad. Hace varios años ya. Fue la primera serie que vi y disfruté un capítulo tras otro, con todas las posibilidades del streaming.

Contó recientemente que su padre era seguidor del trabajo de Juan José Campanella ¿Cree que Los Enviados es una forma de honrarlo?

Sí. Mi abuela murió de Alzheimer y la película de El hijo de la novia marcó muchísimo a mi familia porque permite entender muy bien el lado dulce y agrio de la enfermedad. Así que cuando me llamó Juan José no me estaba llamando el ganador del Óscar sino el director de esa película.

¿Recuerda el momento en el que recibió esa llamada?

Estaba con mi madre en Castellón, en plena pandemia. De repente mi representante me dijo que querían hacer una videollamada porque Juan José Campanella me quería ofrecerme un personaje para una serie. Me mandaron los primeros tres capítulos y me parecieron muy bien escritos. Hubiese dicho que si solo por el hecho de trabajar con él, incluso sin haber leído el guión.

Miguel Ángel Silvestre en Los Enviados. Foto cortesía Paramount Plus

¿Desde el principio supo que su papel sería Simón Antequera o se pensó también en Pedro Salinas?

Desde el principio Simón fue mi personaje. Ellos me vieron en él. Por como se expresa, este es un personaje escrito para un argentino. Y así me lo dijeron. Pero cuando decidieron abrir un casting internacional pensaron en mí.

Me sentí muy halagado porque hay algo de lo canchero de los argentinos que mi personaje heredó y es un regalazo. Ese cinismo, esa alegría de vivir que tiene Simón es algo que tienen los argentinos. Me gustó mucho eso.

¿Hay algo que Simón haya heredado de Miguel Ángel?

Muchísimas cosas. Trabajamos con mucha libertad y es inevitable que se cuelen muchas cosas de mi personalidad en el personaje. Muchas expresiones, momentitos. Ahí están.

¿Cómo fue el trabajo junto a Luis Gerardo Mendez?

Conocía muy bien el trabajo de Luis Gerardo, pero no a él. Y honestamente fue un gran trabajo. Nos llevamos muy bien, no solo a la hora de trabajar sino también fuera. Rodábamos a las afueras de un pueblo en México así que íbamos a cenar todos los días. Es uno de los regalos que me llevo de esta serie, haberlo conocido.

Foto cortesía Paramount Plus

En el primer episodios Pedro Salinas le pregunta a Simón Antequera por qué se hizo padre. Ahora le pregunto a usted ¿por qué se hizo actor?

Mi tía es directora de teatro. Vi alguno de sus ensayos y me llamó mucho la atención ver gente mayor pasándosela muy bien. En ese momento estaba terminando fisioterapia en la universidad y luego me apunté a una escuela alternativa de teatro. Y así poco a poco, hasta el día de hoy.

Empecé a estudiar interpretación y tuve mucha suerte. Yo quise ser tenista, le puse muchas horas y energía a eso, pero no sucedió. Y esto de repente parecía que fluía solo.

Entiendo que no siguió el tenis porque sentía que no tenía el mayor talento del mundo. ¿Es distinto con la actuación?

Es diferente. Con la actuación me gano la vida y es un viaje a largo plazo. A mí me encantaría convertirme en un gran actor, con el paso de los años. Sé que es algo que tiene que ver con la madurez, las vivencias, el entrenamiento, los trabajos y los directores. No pierdo la fe. Sumando experiencias y trabajo creo que puedo lograrlo.

¿Es decir que todavía no se considera un buen actor?

Hay veces que cuando veo una secuencia me siento orgulloso. Pero con otras básicamente me tiraría de la ventana. Entonces es como todo en la vida, sin darle demasiado hierro, entiendo que es una cosa de poco a poco y de mucha entrega. De momento entrega y ganas no me faltan. Así que el resto viene solo.

El resultado de eso se puede ver en la lista de producciones en las que participó este año ¿Cómo define su 2021?

Ha sido un año muy intenso. Enganché estas series que son muy importantes. Si me lo hubieran dicho hace años nunca me lo habría creído. Así que también estoy muy agradecido por tener oportunidades así.

Uno de sus primeros proyectos fue la adaptación de la novela colombiana Sin Senos No Hay Paraíso y recientemente estuvo en el país grabando Narcos. ¿Espera volver pronto a Colombia?

Me encantaría. Conozco Bogotá y Cartagena de Indias. Me faltan Medellín y Barranquilla, por ejemplo. Me gusta mucho vuestro acento y personalidad. Y los españoles nos sentimos en casa allá. Es la misma cultura, la misma manera de entender la familia, pequeñas diferencias en la gastronomía pero se convierte en algo muy exotico para mi cuando puedo ir a Colombia. Así que deseo ir pronto, es un país virgen y bello.

