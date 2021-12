And Just Like That, así es el esperado regreso de Sex And The City

And Just Like That

El mundo ha cambiado drásticamente desde que Carrie Bradshaw y su grupo de amigas se hicieron famosas a finales de la década de 1990. La forma de lidiar las mujeres con el sexo, el trabajo, el romance y la vida en una ciudad como Nueva York cada vez se parece menos a lo que mostraron las seis temporadas y dos películas de Sex and The City.

De allí que Bradsahw, junto a Charlotte y Miranda, regresen a mostrar un nuevo capítulo de la realidad de la vida a los 50 años en la Nueva York de 2021. A través de diez episodios de media hora, el elenco original conformado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis narra el reencuentro del grupo once años después de la última cinta.

Foto cortesía HBO Max

Una oportunidad para volver a disfrutar de aquel dramatismo y propuestas de moda al mejor estilo de esta historia, que esta vez planea abarcar el feminismo a su manera.

La opinión de la crítica

El lanzamiento de los primeros dos episodios marcó el gran regreso de los personajes de Sex And The City, que emitió su último capítulo en 2004. Los comentarios de los seguidores y la crítica se han distanciado, con personas que alaban la nueva historia y otros que no encuentran la esencia del show.

Para Variety, el programa ha mutado hacia un tono más cómico. “Los episodios de 45 minutos de And Just Like That gradualmente se sienten como las entregas de un drama con algunas bromas”.

The Guardian, por su parte, criticó el planteamiento que hace la serie sobre la vida de las mujeres a los 50 años. “Quizás lo más importante para el éxito general de la serie es que reduce a los personajes originales a un trío desconcertado que intenta negociar un mundo nuevo y extraño, como si lo único que nos ofrece el envejecimiento (o al menos a las mujeres) es confusión y fracaso”.

