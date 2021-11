Malayerba

Starzplay

Estreno favorito

Tras una relación de amor y odio entre Colombia y el cannabis, que tiene sus inicios desde antes de 1925 –cuando se conoce la existencia de los cultivos en el país–, la conversación actual se concentra en la comercialización de su fórmula medicinal.

Starzplay, la plataforma de streaming estadounidense, se suma al diálogo con el estreno de su primera serie colombiana, coproducida por Dynamo y dirigida por Andrés Beltrán y Salomón Simhon. Juan Pablo Urrego, Sebastián Eslava y María Elisa Camargo interpretan a Ignacio, Félix y Mariana, tres jóvenes ambiciosos y emprendedores que se aventuran en el mercado del cannabis medicinal con una semilla excepcional.

Mientras construyen su imperio, estos jóvenes de la alta sociedad colombiana se enfrentan al pasado oscuro de esta simiente, a luchar con una industria muy competitiva y a gestionar sus egos y relaciones.

Foto cortesía Starzplay

La serie de 10 episodios de 45 minutos también cuenta con la actuación de Carolina Gaitán, quien interpreta a una ambiciosa periodista que pone sus ojos en KannaLab, la empresa de los tres socios.

Diners conversó con Urrego, Eslava y Camargo sobre su participación en la producción y el proceso de desestigmatizar esta planta. Esto contaron.

¿Cómo llegaron a formar parte de Malayerba?

Juan Pablo Urrego (JP): Andrés Beltrán me llamó un día y me contó la historia. Es un tipo al que admiro muchísimo y en esos cinco minutos logró llamar mi atención. Me pidió mandarle escenas de los dos personajes principales, Ignacio y Félix. Le gustó más mi interpretación de Ignacio así que esa fue la decisión.

Sebastián Eslava (SE): Entiendo que había otro actor para este personaje. Pero al final me terminó llegando a mí. Es una cosa rarísima y mística. A mí el personaje me escogió.

Maria Elisa Camargo (ME): Yo estaba rodando una película en República Dominicana cuando me llegó la propuesta y dije ‘¿Dónde firmo?’. Pero tenía que ganamerlo, sobre todo porque no me suelen asociar con este tipo de producciones. Hice muchos castings durante tres meses porque no veían a Mariana en mí, fue muy duro, mucho más en la virtualidad. Pero finalmente llegó el mensaje.

Foto cortesía Starzplay

¿Encontraron alguna similitud con sus personajes?

JP: Ignacio te puede hablar de frivolidades, temas muy banales, pero también de cosas mucho más profundas. Me identifico con eso, sí. Por ejemplo, con el tema de la música soy muy tranquilo así que me gusta escuchar de todo. Puedo escuchar jazz y al otro día reguetón.

SE: Creo que Félix y yo nos identificamos en esa sensibilidad en cuanto a la humanidad y el conectarse con las personas de corazón. Tiene relaciones profundas, por eso cuando lo traicionan se afecta mucho.

¿Cómo asumieron el reto de hacer parte de la primera producción colombiana de Starzplay?

JP: Con mucha felicidad de estar en esta plataforma y de mostrar algo tan diferente. Esta es una historia que no se ha contado en Colombia sobre el cannabis medicinal, con toques de suspenso. Es una oportunidad muy bonita para todos nosotros y para la industria. Quiero ver la respuesta del público.

SE: En Colombia las plataformas de streaming son relativamente recientes. Antes nuestro trabajo se limitaba a los dos canales privados. Entonces para mí ha sido fascinante todo este fenómeno porque se hacen series con temas arriesgados y mucha calidad.

ME: Fue regresar a Colombia a hacer lo que estaba persiguiendo en Estados Unidos. Siento mucha responsabilidad de hacer parte de la revolución de la industria latina, en la que Colombia tiene un papel súper importante. El problema ahora es que no me conformo con nada menos que la calidad de Malayerba.

Foto cortesía Starzplay

¿Qué tan enterados estaban sobre el cannabis antes de grabar la serie?

JP: Sigo las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Estoy enterado. Sé que ahora hay una campaña para regular. Y sí, creo que es hora de hacerlo, de dar un paso hacia adelante. El mundo va hacía allá. Es momento de dejar de satanizar esta planta.

SE: La verdad muy poco. Pero uno de mis grandes amigos de toda la vida empezó un negocio de cannabis medicinal hace unos años y justo fue en esos cultivos de cannabis donde grabamos la serie. Él me había contado algo de lo que estaban haciendo así que siempre he estado a favor de la legalización.

ME: Los últimos años estuve viviendo en Los Ángeles, que es una ciudad precursora en el tema. Así que fue interesante ese proceso de verlo en California, caminando por las calles y encontrar tiendas de cannabis que parecen Apple Stores. La satanización y la condena del cannabis no es más que una estrategia para no tumbar el mercado de los farmacéuticos.

Hay un porcentaje de la audiencia que rechaza las producciones que tratan temas alrededor del consumo, las drogas y carteles… ¿Creen que este tipo de series pueden perpetuar un estigma sobre Colombia?

JP: No, para nada. Pero sí pasa, sobre todo acá en Colombia, porque afuera a todas estas producciones les va muy bien. De pronto es una parte de la población que cree que siempre se cuenta lo mismo, con lo que no estoy de acuerdo. Yo te puedo hacer una lista de 15 producciones colombianas y te voy a hablar de temas muy diferentes. Pero a la gente que no le gustan este tipo de series les aconsejo que vean Malayerba. No es una historia de narcotráfico ni de drogas.

SE: En Malayerba hay mucho conocimiento en cuanto al cannabis. Así que creo que cuando logramos quitar el estigma de que es algo de ‘marihuaneros’ podemos comenzar a hablar de medicina. Felix siempre habla del sueño que tiene de que la gente pueda acceder al cannabis para uso medicinal. Por eso me gustaría en verdad que la gente se enganche y quiera ver dos o tres temporadas de la serie. Está escrita con inteligencia y pasión.

ME: Es cuestión de informarse, porque en la era de los documentales en la que vivimos nos muestran muchos más hechos que opiniones. Latinoamérica realmente necesita abrir sus ojos frente a este tema y siento que empezar a generar contenido, así sea de ficción, que hable de algo tan relevante, es indispensable.

Lea también: ¿Es Only Murders in the Building la comedia del año?

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado