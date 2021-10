Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig

Sin tiempo para morir

Dice el refrán que todo inicio tiene su final. Y es verdad. Con esta cinta, Daniel Craig se despide del papel que le otorgó fama mundial. Un personaje al que en principio los fans boicotearon, pero él supo corresponder con propiedad y luego la crítica alabó. Fue el primero y único de los Bond en conseguir un premio Bafta.

¿Será el último James Bond de la franquicia?

Sin tiempo para morir es la quinta película de Craig como Bond y la vigesimoquinta de la saga. En esta oportunidad, el agente retirado debe poner en pausa su vida tranquila en Jamaica para ayudar a sus amigos en la misión de rescatar a un científico secuestrado.

La historia lo llevará a encontrarse con un villano misterioso, interpretado por Ramik Malek (Mr. Robot), y con la agente de la CIA, Paloma, en la piel de la cubana Ana de Armas (Knives Out).

¿Qué dice la prensa mundial sobre Sin tiempo para morir?

IndieWire

«El tiempo de ejecución de 163 minutos confirma el rumor de que «No Time To Die» es la película de Bond más larga en la historia de la franquicia. El “Spectre” de 2015 fue de 148 minutos, con “Skyfall” y “Casino Royale” ambos de más de 140 minutos. Las películas de James Bond suelen estar entre las más taquilleras del año en todo el mundo, aunque las nacionales suelen representar alrededor de una cuarta parte de esos totales, mucho más bajo que Marvel y otros éxitos de taquilla. Dicho esto, United Artists hará todo lo posible para maximizar los resultados nacionales».

Variety

«Mucha gente aquí trabajó conmigo en cinco películas, y sé que se han dicho muchas cosas sobre lo que pienso de estas películas … Pero me encantó cada segundo de estas películas, y especialmente esta porque he Me levanté todas las mañanas y tuve la oportunidad de trabajar con ustedes. Y ese ha sido uno de los mayores honores de mi vida ”, dijo Daniel Craig a Variety sobre el documental de Bond, que está disponible en Apple Tv+.

