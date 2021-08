Jason Statham regresa a la acción con Justicia Implacable

Justicia implacable

Guy Ritchie

Jason Statham es una leyenda en el cine de acción. Las películas de este género en las que el británico de 54 años ha participado incluyen la trilogía El Transportador, El Mecánico y Rápidos y furiosos.

En esta ocasión, dirigido por el inglés Guy Ritchie (Snatch: cerdos y diamantes) ‒con quien ha trabajado ya cuatro veces‒, Statham da vida a Patrick Hill, un misterioso personaje que ingresa a trabajar a una empresa de camiones blindados.

Justicia implacable está dividida en cuatro partes y cada una corresponde a un suceso importante en la vida de Hill. De esta manera, la cinta lleva al espectador a sacar conclusiones a medida que avanza la historia. Un hijo fallecido, un robo mortal y un entrenamiento militar son algunas de las piezas que van armando el rompecabezas.

Statham define a su personaje, al que sus compañeros llaman ‘H’, como un “un tipo complicado pero que, por encima de todo, es padre. Aunque me convertí en padre bastante tarde, siento que todo gira en torno a eso en mi vida”.

Junto al británico se encuentran los estadounidenses Scott Eastwood (La gran fuga), Holt McCallany (Mindhunter) y la irlandesa Niamh Algar (Raised by Wolves). Además, en la película el hijo de Patrick Hill es interpretado por el joven Eli Brown (Gossip Girl) y el cantante Post Malone hace un cameo especial.

“Van a ver una película con un manejo de tiempo muy elegante que los mantendrá adivinando. Y, ya sea que les guste o no, estoy seguro de que será memorable, porque Guy no es capaz de hacer una cinta que no lo sea”, confiesa Jason Statham.

