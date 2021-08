Parece que en el destino de Alexander Ludwig estaba escrito su éxito en la actuación. Su madre, Sharlene, fue actriz, y su padre, Harald Horst, hace parte del consejo de la productora cinematográfica canadiense Lionsgate.

Con tan solo ocho años, Ludwig debutó en la pantalla grande con un rol secundario en la cinta Air Bud: World Pup. Y se convertiría luego en lo que podría llamarse como un “chico Disney” cuando protagonizó La montaña embrujada junto a Dwayne Johnson (la Roca).

Sin embargo, su nombre alcanzó la fama mundial tras su participación en Los Juegos del Hambre y su prominente rol en Vikingos, una serie de History sobre estos invasores europeos, inspirada en hechos reales. Allí dio vida a Björn Ragnarsson, un rey vikingo de Suecia.

Este año, Alexander regresa a la pantalla chica con un personaje radicalmente distinto. En The Heels, Ace (Ludwig) es un hermano menor rebelde y deseoso por tener la atención que ostenta su hermano mayor, Jack, interpretado por Stephen Amell. Ambos combaten, literalmente, por continuar el legado de su difunto padre, promotor de la lucha libre en un pequeño pueblo de Georgia, Estados Unidos.

Foto Quantrell Colbert / Cortesía Starzplay

A la par, Alexander Ludwig estrenó su primer EP homónimo, cinco canciones country con las que demuestra su multiplicidad de talentos. Desde su casa en Atlanta, Georgia, y con su aspecto nórdico, el canadiense habló con Diners sobre su éxito, sus talentos ocultos y The Heels, la serie que ya está disponible en Starzplay.

Honestamente… antes de The Heels ¿solía ver lucha libre?

Sí, lo hice mientras crecía. No diría que religiosamente pero lo disfrutaba. Crecí viendo personas como Dwayne Johnson y Edge, con quienes terminé trabajando. Así que es una locura cómo funciona el mundo.

¿Cómo logra dejar atrás los fantasmas de un personaje tan famoso como el suyo en Vikingos antes de adentrarse en un nuevo proyecto?

Gracias por eso. Ha pasado algún tiempo pero me enfoco por completo en todo lo que hago. Intento desglosar cada personaje por separado para luego desglosar cada escena antes de grabar.

Con Ace fue divertido porque siempre había querido interpretar un personaje así solo que no sabía cuál llegaría. Pero una vez leí el guión supe que era él y me conecté al instante.

Foto Quantrell Colbert / Cortesía Starzplay

Ace es un personaje que demanda mucha preparación física ¿Cómo fue el entrenamiento para la serie?

Diría que tuve dos retos principales con este proyecto. El primero fue extraer los periodos más oscuros de mi pasado y traerlos de vuelta para identificarme con Ace. Pero honestamente, lo más difícil fue, sin duda, el aspecto físico.

Fue lo más extenuante que he tenido que hacer en mi vida. Stephen y yo realmente queríamos hacerlo bien y honrar a la comunidad de lucha libre. Es increíble lo que estos muchachos atraviesan a diario. Es una actuación de acrobacias pero muy brutal para sus cuerpos. Así que necesitábamos hacerlo bien.

Entrenamos durante meses antes de grabar y durante el rodaje estábamos todos los días en el gimnasio o haciendo entrenamiento de lucha libre sin parar. Queríamos que la comunidad viera que nos esforzamos como actores.

En The Heels se plantea una relación conflictiva entre hermanos. En la vida real usted es el mayor pero en la pantalla interpreta al menor. ¿Hay alguna semejanza entre su relación con sus hermanos en la vida real y en la serie?

Para la serie, en cierto modo, me aparté de mi hermano menor. Hay un respeto mutuo entre él y yo. Nos amamos profundamente y es uno de mis mejores amigos. Él me admira y yo a él. Él es un hombre increíble y me preocupo mucho por él.

Y traje algo de eso a mi relación con Stephen en la serie. Ace en realidad admira a su hermano pero hay una sombra de la que no pueden salir y es el trauma por la muerte de su papá. En el exterior Ace es una estrella pero en su interior todavía es un niño tratando de resolver sus sentimientos.

Foto Quantrell Colbert / Cortesía Starzplay

Además del estreno de The Heels, usted lanzó recientemente un EP homónimo. ¿Qué otros talentos ocultos tiene?

Jajaja, eso es todo. Eso es todo lo que tengo. Aunque de hecho, crecí esquiando. Así que solía competir en esquí y practicaba paracaidismo con bastante regularidad. Amo el aire libre así que trato de salir tanto como puedo.

¿Y cómo logra combinar la música con la actuación?

Gestionando muy bien mi tiempo. No estoy a medias con ninguna de las dos, desde el principio decidí hacer ambas cosas al cien por ciento. Así que si no estoy trabajando en un proyecto estaré de gira con mi música.

Tengo un equipo maravilloso que me rodea y cree en ambas cosas, así que es un paso a la vez. Será un largo camino en la música. No va a suceder tan rápido como la actuación y eso está bien. Estoy emocionado.

¿Qué tipo de música escucha antes de grabar una escena?

Lo hacía cuando estaba niño. Ahora no tengo ningún tipo de música específica. Quiero decir, amo la música country. Y la escucho todo el tiempo. También el rock and roll. Pero antes de una escena me concentro en repasar mi trabajo y recordar muy bien ciertas cosas.

¿Cómo cree que la audiencia colombiana y latinoamericana se puede relacionar y disfrutar esta historia de The Heels?

De la misma manera en la que disfrutaron Vikingos. Creo que todos estamos fascinados por cosas que no entendemos o que no están en el primer plano de nuestra cultura y eso es lo más emocionante de la serie. De hecho, fue lo que más me emocionó. Aunque en ocasiones vi lucha libre mientras crecía, no significa que supiera mucho sobre este fascinante mundo y creo que muchas personas se van a conectar por eso.

