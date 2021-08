El amor y las relaciones sentimentales inspiran poemas, canciones, pinturas y hasta rituales mágicos. La búsqueda por mantener una conexión especial con alguien es incluso más antigua que la escritura, pues algunas versiones primitivas de los llamados ‘amarres’ se han encontrado en la antigua Mesopotamia y en los saberes de los primeros chamanes africanos.

En estos rituales, que pretenden avivar los sentimientos entre dos personas, está inspirada la nueva serie de HBO Max titulada Amarres. La producción relata la historia de Ana, una mujer que hereda el negocio de magia prehispánica de su abuela Celia.

Detrás de esta mujer y madre poco convencional está Gabriela de la Garza, la actriz mexicana que asumió el reto de adentrarse en los caminos mágicos de la brujería para conquistar la pantalla chica con su interpretación.

“Fue un reto enorme porque me obligó a transitar caminos creativos nuevos para mí. Ana es una mujer que no estamos acostumbrados a ver en pantalla, con sus defectos y virtudes, como lo somos en la vida real. Y que se ve obligada a retomar esta tradición familiar en la que ella al principio no cree pero debe acudir para sacar a sus hijos adelante”, contó De la Garza en una rueda de prensa.

La magia mexicana

En México se fusionó la magia que estaba presente en la vida cotidiana de los indígenas mesoamericanos con las tradiciones oscuras que llegaron junto con los españoles y los hechizos de los esclavos africanos

De allí que Amarres, la serie que ya está disponible en la plataforma HBO Max, sea un homenaje a esta cultura tan propia de los pueblos mexicanos y latinoamericanos. Para adentrarse en este universo mágico, De la Garza recorrió los pasillos del Mercado de Sonora, en Ciudad de México, conocido también como el ‘mercado de los brujos’.

“La brujería hace parte de nuestra idiosincrasia. Quién no se ha puesto una pulsera roja o ha llevado en la cartera una estampita o una piedra. Por eso este universo no era del todo desconocido para mí. Sin embargo, pude adentrarme en estos pasillos interminables del mercado. Es una de las cosas que más agradezco de mi profesión, que puedo conocer estos universos que de otra manera quizás no tendría la oportunidad”, explica la actriz mexicana, que participó en producciones como La Fan y Capadocia.

Gabriela nació en Ciudad de México en 1973 y es psicóloga de profesión. Tales conocimientos fueron fundamentales para darle vida a Ana, esta protagonista incrédula pero con un don especial.

“La psicología la utilizo de manera consciente pero también de manera inconsciente, ya es parte de mí, de mi personalidad. Intento crear una base congruente, con muchas capas, para cada personaje. Ana tiene mucho de mí, de mi familia, es incluso una especie de homenaje a mis abuelas porque incluye muchas de sus palabras y dichos. Pero no siempre se tiene esa libertad de creación”, le confesó a Diners.

HBO Max en Latinoamérica

Escrita por Fernanda Eguiarte y dirigida por Marcelo Tobar de Albornoz, Amarres se convierte en la primera historia latinoamericana en llegar a la plataforma de HBO Max. De hecho, la compañía anunció que tiene planeadas 100 producciones más en la región bajo la marca de Max Originals.

“HBO Max tiene un sello particular y altos estándares de calidad. Y tanto en México como en toda latinoamérica el público está cada vez más exigente y ávido de ver un contenido que lo divierta, rete y no lo trate como a un público menor”, explica de la Garza.

Con su desparpajo y encanto particular, Ana reta los estándares y paradigmas de la mujer latina. Además, con los relatos de su vida y de su familia, Amarres explora temas como el poliamor, la sexualidad, el rol de la madre moderna y el uso recreativo de la marihuana.

“Venimos también de un año y medio muy difícil, y yo, en particular, lo que busco ver en la televisión y en el cine es un contenido que me divierta, me distraiga, me proponga. Y todo eso lo cumple Amarres”, agrega la actriz.

De brujas y amarres

Para este reto actoral, Gabriela además recurrió a experimentar ella misma rituales mágicos. “Me hice de todo. Me hice la limpia, me pase el huevo, me leyeron los caracoles, las cartas, me hice absolutamente de todo. Visité brujas, les pedí que me enseñaran. Quería ver quiénes llegaban, qué pedían, qué elementos usaban. Y sentir esa energía. Todas me abrieron sus brazos”, recuerda.

En cuanto a los amarres específicamente, De la Garza confiesa que ese fue uno de los interrogantes que compartió con las brujas. “Una de ellas me dijo que no se trataba del hilito rojo. No es el amarre o el conjuro lo que hace que realmente funcione. Es la intención, la fe y la energía que uno le pone a las palabras y el poder que tienen de transformar nuestra realidad”.

“Y ese poder lo tenemos todos, solo que no lo hemos educado o programado. No conocemos el poder de nuestra palabras y de nuestra intención. Eso suena mágico pero es una realidad, y en eso creo 100 %”, finaliza.

