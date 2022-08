Marilyn Monroe, una mirada a la estrella mundial como nunca antes se había visto

Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Marilyn Monroe. Murió el 4 de agosto, pero fue hasta la madrugada del domingo 5 de agosto de 1962 cuando encontraron su cuerpo en su residencia en la ciudad que la vio nacer, Los Ángeles.

Su muerte a tan temprana edad, 36 años, aun hoy es un misterio ¿Suicidio o asesinato? Pero más allá de que es probable que nunca se tenga una respuesta, lo que sí se sabe es que Marilyn fue un ícono de la moda, un ícono de liberación sexual y una artista inolvidable que marcó el mundo cinematográfico. Cómo olvidar su pelo rubio, ojos grandes y labios carmín.

Una vida de contrastes. Marilyn Monroe sufrió de depresión, y las drogas y el alcohol formaron parte de su vida.

En Diners rendimos un homenaje en imágenes a esta belleza legendaria en compañía de Julian Ridgway, editor en jefe de Archivos de Getty Images, considerada una de las más grandes y antiguas empresas de archivos fotográficos del mundo:

1. Marilyn en Nueva York

Foto: Getty Images.

Estas fotos se hicieron para un reportaje de la revista Redbook en 1955. El fotógrafo Ed Feingersh pasó unos días con Marilyn en Nueva York, donde se acababa de trasladar, en un momento crucial de su carrera, capturando momentos cándidos mientras intentaba cambiar tanto el rumbo de su carrera como la forma en que el público la percibía.

2. En clases de actuación

Foto: Getty Images.

Marilyn Monroe conoció a Lee Strasberg, pionero del “método” de actuación, en 1955, cuando estaba en la cima de su fama y éxito, y trabajó con él en su oficio de actriz, y más tarde se unió a las clases regulares en el Actors Studio.

3. Recién casada

Foto: Getty Images.

Monroe, cuando aún se hacía llamar como Norma Jeane Baker (nombre de nacimiento), se casó con James Dougherty, de 21 años, en 1942, cuando solo tenía 16, dejando el instituto y trasladándose con él a la isla de Santa Catalina, donde estaba designado en la marina.

4. Cambio de look

Foto: Getty Images.

Unos años más tarde, Norma Jean Dougherty (Marilyn Monroe) firmó con la Agencia de Modelos Blue Book de Los Ángeles en agosto de 1945, apareciendo en este anuncio de productos para el cabello en el mismo año.

5. Marilyn entre fanáticos

Foto: Getty Images.

A pesar de tratarse de un acto publicitario escenificado -esta vez de 1957-, sigue habiendo un momento de espontaneidad aquí, no solo en la sorpresa de Marilyn -que sigue pareciendo perfectamente acorde con su personaje público-, sino también en el efecto que ese personaje tenía en la gente que la rodeaba y se encontraba con ella.

6. Fotos miniatura

Foto: Getty Images.

El fotógrafo Gene Lester tomó estos fotogramas con una Minox subminiatura -conocida como cámara espía- durante el rodaje de There’s No Business Like Show Business en 1954. Según Lester, Monroe no podía creer que la diminuta cámara hiciera buenas fotos y, para demostrar que estaba equivocada, le pidió que posara para él a la salida de su camerino. Al parecer, más tarde le regaló la cámara.

7. La privacidad de Monroe

Foto: Getty Images.

Un momento inusualmente tranquilo e íntimo entre el bullicio de una presentación a la prensa, en este caso se anunciaba la producción de Some Like It Hot de Billy Wilder. Esta foto fue tomada después de que Monroe se mudara a Hollywood desde Nueva York.

8. Monroe en Reino Unido

Foto: Getty Images.

Entre julio y noviembre de 1956, Monroe se trasladó al Reino Unido para rodar The Prince & The Showgirl, quedándose en la campiña de Surrey, lejos de Hollywood, con su nuevo esposo Arthur Miller.

9. Una desconocida Marilyn Monroe

Foto: Getty Images

Todavía al principio de su carrera cinematográfica en 1949 y entre los contratos de los estudios, Marilyn aprovechó una breve aparición en la película Love Happy con este reportaje en la revista Photoplay, en el que regalaba a una ganadora de un concurso las llaves de la casa de sus sueños.

10. Un aura especial

Foto: Getty Images.

En contraste con los invitados de aspecto serio y el interior sencillo, de alguna manera Monroe aporta a esta escena cierta calidad de estrella, a pesar de que en esta fecha de 1951 todavía no había tenido un papel protagonista en una película.

11. Antes de convertirse en símbolo mundial

Foto: Getty Images.

Marilyn Monroe fue contratada por primera vez por la 20th Century Fox en 1946, y esta primera sesión de fotos tuvo lugar antes de que desarrollara el aspecto y el estilo por los que sería conocida. De hecho, el estudio la abandonaría ese mismo año.

