Memoria, la película que llevó a Colombia al Festival de Cannes 2021

Memoria cuenta la historia de Jessica, encarnada por la actriz Tilda Swinton, quien se hace amiga de Agnes –interpretada por la francesa Jeanne Balibar– una arqueóloga que estudia restos humanos de un túnel en construcción, donde a su vez conoce a Hernán –en la piel de Elkin Díaz–, con quien comparte sus recuerdos más íntimos a la orilla del río Lejos que atraviesa Pijao (Quindío).

“Esta película despierta los sentidos y las sensaciones. Memoria te hace sentir el ambiente donde se desarrolla. Es ver una pintura en movimiento que toca las fibras más profundas del corazón”, cuenta el actor colombiano Elkin Díaz, quien se quedó con el papel de Hernán luego de un exhaustivo casting donde pasó ocho filtros y fue elegido por encima de otros actores de España, México y Argentina.

Una historia colombiana, contada por un tailandés

©Kick the Machine Films, Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021.

El director Apichatpong Weerasethakul –ganador de la Palma de Oro en 2010 por El Tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas– visitó Colombia en 2018 fascinado por la naturaleza y el Amazonas. Sin embargo, cuando llegó se sorprendió por los relatos de sus habitantes quienes le recordaron a su natal Tailandia.

“Me atraparon los recuerdos de las personas. Especialmente en Tailandia tenemos muchos conflictos como los que sucedieron en Latinoamérica, por la historia política”, comentó Weerasethakul a AFP.

De esta forma el director decidió reunir esas narraciones de campesinos y actores del conflicto armado de una forma poética que como explica Elkin Díaz, se convirtieron en una reunión de emociones y sensaciones que le dan una mirada fresca y revolucionaria a nuestro país.

“Apichatpong revela nuestra idiosincrasia y manera de ser como colombianos. Su estilo para dirigir Memoria se basó en las sensaciones que le producían cada escena porque la historia está contada en español, salvo unas escenas de Tilda en inglés. Definitivamente es un director muy detallista y de palabras concretas”, explica Díaz.

Colombia está al nivel actoral de la industria internacional

Elkin reveló que participar en una película con Tilda Swinton es un honor pocos disfrutan en la vida y que el nivel de los actores en Colombia está perfectamente a la altura de las grandes estrellas de Hollywood.

“Al principio uno llega con ese sentimiento chibchombiano y las dudas de no estar a la altura, pero ya en el set de grabación me quité el sombrero, la ruana y las alpargatas y me apropié de mi personaje, de ser uno de los mejores actores de Colombia y de sostenerle diálogos de 14 minutos de tú a tú a Tilda”, comenta entre risas el actor de 56 años.

Díaz también confiesa que pasó por una “limpieza” de mañas y vicios actorales de la televisión, para llegar a un estado neutro y desde ahí encarnar a su personaje Hernán.

“Eso se lo debo mucho a Manuel Orjuela, amigo y director de actores que estuvo en el rodaje. Con él llegué a un estado de calma en el que pude darle a mi personaje esa faceta tranquila y observadora de un hombre sencillo y básico”, comenta el cucuteño protagonista de Allá te espero (2014).

Colombia está en los Cannes 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de peliculamemoria (@peliculamemoria)

“Estar en Cannes es un sueño hecho realidad. Así como Egan Bernal ganó el Giro de Italia y todos los colombianos lo celebraron, nosotros estamos aquí representando al país con semejante nominación que refleja un avance importante para el medio cultural y cinematográfico de Colombia”, cuenta Díaz.

Aunque el actor colombiano no ha visto la película, asegura que todo el rodaje fue mágico y que la conclusión de Memoria es épica, así como lo fue la finalización del rodaje.

“Al terminar de grabar, Tilda se me acercó para darme un abrazo, mirarme a los ojos y decir: “Buen trabajo”. Luego Apichatpong hizo lo mismo y los tres nos fundimos en un abrazo. Fue lo máximo”, concluye Elkin Díaz.

Festival de Cannes, edición 74

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de peliculamemoria (@peliculamemoria)

De esta forma, Memoria llega a la última edición del Festival de Cannes, donde participará por la Palma de Oro, junto a otras 23 películas provenientes de Estados Unidos, Francia, Rusia, Italia, Bélgica, Noruega, Marruecos, Japón, Israel, entre otros países.

La edición del festival francés se celebrará del 6 al 17 de julio con una inauguración en donde la actriz y directora Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de Honor en reconocimiento a su carrera actoral donde participó de Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, con 13 años; recibió dos premios Óscar por sus trabajos en Bugsy Malone (1977) y The Silence of the Lambs (1992); y dirigió de forma exitosa la comedia negra The Beaver (2011) con Mel Gibson como protagonista.

También le puede interesar: 3 plataformas para ver todas las películas colombianas

Óscar Mena , periodista amante de los cafés de Colombia, los libros, la tecnología y las buenas historias. Twitter @MrOscarJavier Correo electrónico: oscarmena7@revistadiners.com.co , periodista amante de los cafés de Colombia, los libros, la tecnología y las buenas historias.