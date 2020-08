¿Cómo ver Normal People en Colombia, la serie de la que todos hablan?

Normal people le ganó la batalla a los grandes del streaming: Netflix y Amazon Prime Video. Catalogada como la serie romántica del año por medios como El Clarín de Argentina y The Daily Telegraph de Reino Unido, esta producción ha dado mucho de qué hablar por sus actuaciones, su historia hiper millennial y sus escenas apasionadas.

La serie está basada en el best seller de Sally Rooney, una autora irlandesa que ha publicado en medios como The New Yorker y The New York Times. En esta ocasión, Rooney fue la encargada de adaptar el guion junto a los escritores Alice Birch y Mark O´Rowe. La dirección corrió por cuenta de Lenny Abrahamson, reconocido por su película ganadora del Óscar: La habitación.

Durante 12 capítulos de 30 minutos, Normal People (Gente normal, en su traducción al español), narra la historia de Connell y Marianne, dos jóvenes compañeros de clases en Sligo, un pequeño pueblo en el oeste de Irlanda.

Desde sus días escolares, hasta sus años de pregrado, la serie muestra la conexión que se crea entre ambos personajes. Connell, el deportista querido y popular del colegio, y Marianne, una chica irreverente e intimidante. Sus vidas comienzan a entrelazarse debido al trabajo de la madre del joven en la casa de Marianne.

Sin embargo, sus personalidades diferentes y las opiniones de sus amigos los obligan a mantener una relación en secreto: una exploración de lo complicado que puede ser el amor joven y la intimidad.

¿En dónde ver Normal People en Colombia?

El éxito de Normal People ha hecho que, a pesar de no estar alojada en las principales plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime Video, su historia se haya vuelto viral y continúe cautivando televidentes por todo el mundo.

Esta producción se estrenó en Hulu, plataforma que solo se encuentra disponible para Estados Unidos, el 29 de abril. Y en BBC Three, un servicio británico de televisión por internet enfocado en público joven, el 26 de abril. La serie logró darle a BBC Three su mejor semana en audiencia desde la creación de esta plataforma.

Tras varios meses de su estreno, Normal People llegó a Latinoamérica el 31 de julio por medio de la plataforma StarzPlay, la cual se encuentra dentro de la aplicación de Apple Tv. Este servicio tiene un costo de $15.900 pesos al mes y cuenta con un periodo de prueba gratuita de 7 días.



¿Por qué vale la pena ver Normal People?

Actuaciones destacadas

El papel de Marianne Sheridan lo interpreta Daisy Edgar-Jones, una actriz que se formó en el National Youth Theatre de Londres y quien obtuvo su primer rol en una producción a los 17 años.

La actriz británica le contó a la BBC cómo llegó a participar de esta producción: “Mi compañera de piso recibió el libro para su cumpleaños y me dijo que era el mejor libro de la historia y tenía que leerlo. Había escuchado sobre las audiciones por medio de un amigo, pero no pensé que fuera algo para mí. Un mes después tuve la primera audición. Cuando recibí la llamada de vuelta, leí el libro en un día”.

“Los grandes dramas de la novela suceden en situaciones muy domésticas, son esos momentos que cambian vidas y que suceden en una habitación o en el pasillo de una escuela. Las personas se pueden identificar porque no está lejos de la vida de todos”, añadió Edgar-Jones.

Por su parte, Paul Mescal da vida a Connell, en su primer papel para televisión. Graduado de la Academia Nacional de Arte Dramático de Irlanda, Mescal cuenta con un amplio recorrido en teatro tanto en Dublín, como en Londres.

“La historia trata sobre personas que están navegando sus propias vidas, las de los demás al mismo tiempo y de lo maravilloso que eso puede ser. El amor puede ser asombroso pero también muy paralizante. Crecer y descubrir esas cosas no es lo más sencillo”, dijo el actor de 24 años a la BBC.

Su aclamada interpretación en Normal People le valió para obtener su primera nominación a los premios Emmy 2020, en la categoría de mejor actor en una miniserie.

“Me emociona que nos hayamos mantenido tan fieles al libro. Aunque tienes que entrar en un mundo visual y descubrir nuestra versión de los personajes, que viven en nuestra versión del mundo”, contó también el irlandés.

Además de la nominación de Mescal, Normal People logró entrar en la contienda para mejor casting, mejor guion y mejor dirección para una miniserie, película o especial. La ceremonia de premiación se realizará de manera virtual el 20 de septiembre.

Química innegable

Gran parte del éxito de la serie se debe a sus escenas íntimas cuidadosamente logradas. Para esto ha sido crucial el trabajo de Ita O’Brien, directora de movimiento y responsable de cada escena íntima, beso y caricia en la serie.

“Parte de la historia es la capacidad que estas dos personas tienen para lograr una increíble intimidad física entre ellos. Esa es una de las razones por las que es una novela tan extraordinaria. Trata el sexo y a los jóvenes de una manera positiva, en lugar de la forma distópica en la que a veces se le muestra la sexualidad a los jóvenes”, aseguró el director de la serie a la BBC.

En entrevista con Vogue, O’Brien contó que “Daisy y Paul tenían tanta química juntos que era muy curioso cuando teníamos que rodar escenas en las que se acuestan con otros personajes. Ambos protagonistas sabían cómo interactuar el uno con el otro. Pero, cuando había un actor o una actriz con el que no habían rodado antes, teníamos que empezar el proceso desde cero”.

