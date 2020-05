Spamplix, la plataforma que reúne más de 90 películas de culto

Spamflix es como el Netflix de los fanáticos del cine de culto. Películas como The Wild Boys, de Bertrand Mandico; For Some Inexplicable Reason, de Gábor Reisz, quien recibió el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público en el Festival de Cine de Turín de 2014; y el impactante largometraje Mimicry Freaks, de Jugo Fujii, son solo algunos de lo títulos que conforman el amplio catálogo de esta plataforma web.

Markus Duffner, gerente de proyectos en el Festival de Cine de Locarno y Julia Duarte, ex productora del Festival Internacional de Cine de São Paulo, crearon en octubre del 2018 Spamflix con el objetivo de tener una página donde espectadores de todo el mundo pudieran acceder a películas de género de culto, cuya distribución y exhibición es casi inexistente.

Además del servicio de transmisión, anexaron cuestionarios temáticos, desafíos con acertijos y otros juegos en línea para todos los usuarios. Para hacer más completa la emoción de los cinéfilos, el dúo decidió presentar contenido inédito como fotografías, detrás de escena y entrevistas con directores de cine.

El nombre Spamflix nació por el Spam Sketch (una escena corta), de la serie de comedia de la BBC, Monty Python’s Flying Circus, popular en 1969, y fue el tema principal de la tesis doctoral de Duffner.



¿Cómo funciona?

Inicialmente debe registrarse y llenar una serie de datos para tener su cuenta personal.

Spamflix no maneja una suscripción mensual como otras plataformas de cine, pero tiene un sistema de alquiler de películas individuales, con 72 horas de préstamo, por un precio de entre 2 y 4 euros.

También da la posibilidad de disfrutar varios títulos con descuento a través de un Film Pack, que incluye desde tres películas por 7,5 euros, hasta 20 por 35 €.

Los usuarios que se suscriban hasta el 22 de mayo recibirán un cupón de descuento para comprar alguno de los paquetes o redimir alguna de las cintas seleccionadas.

Ciencia ficción, comedia negra, culto, locura, musical, crimen y animación, son algunas de las categorías que conforman el catálogo de películas. Cada una de ellas viene con una amplia descripción que, además de tener los puntajes dados por los usuarios, incluyen datos como el festival de cine en el que participaron y si obtuvieron algún galardón. También adjuntan la filmografía del director correspondiente.

Algunos títulos destacados por Spamflix son:

Antiporno (2016), de Sion Sono.

Fish & Cat (2013), de Shahram Mokri.

France is a Gas (2015), de Benoit Forgeard.

Highway Patrolman (1991), de Alex Cox.

La Mano Invisible (2016), de David Maciá.



