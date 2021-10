Esperar durante un año el estreno de la nueva temporada de una serie es, en muchas ocasiones, desgastante y desesperante. Por eso, las miniseries o series cortas de Netflix son adecuadas para quienes no resisten la espera del lanzamiento de nuevos capítulos o quieren llegar al final de una producción rápidamente.

Si es de los que prefiere pasar menos tiempo tiempo frente a la pantalla, o descubrir nuevas historias en pequeños episodios, acá le contamos 22 miniseries de Netflix que puede ver en esta cuarentena, y que en ninguno de los casos supera las seis horas.

1. Las cosas por limpiar

La directora Molly Smith Metzler lanzó con Netflix uno de los dramas sociales más populares de 2021. Bajo el nombre de Las cosas por limpiar, esta miniserie cuenta la historia de una joven madre que logra zafarse de una relación abusiva y debe proteger a su hija mientras realiza trabajos domésticos.

Bajo la piel de Margaret Qualley, Andie MacDowell y Nick Robinson esta serie promete hacerlo llorar así sea el más rudo o ruda de su familia. Cuenta con 10 episodios de 50 minutos en promedio por lo que podría maratonear todo un sábado junto a un balde de helado y una cubeta de pollo.

2. Secreto bien guardado

Si le gustan los dramas de época no se puede perder esta serie de ocho capítulos -que duran aproximadamente 25 minutos cada uno- y que cuenta la historia de amor entre una joven judía y un nazi en la Argentina de los años 40. La tensión entre el joven abogado y la joven encantadora mantienen al espectador enganchado hasta el final, solo por saber cómo será la reacción de ambos personajes al descubrir la verdad de cada uno.

Secreto bien guardado está protagonizado por varias estrellas de cine argentinas, como: Oriana Sabatini (Aliados, 2014); Victorio D’Alessandro (Golpe al corazón, 2018); Noemí Frenkel (Buenos Aires 100 Kilómetros, 2004) y MAtía Mayer (Argentina, tierra de amor y venganza, 2019).

3. El día menos pensado

A mediados de 2021 se estrenó la serie que sigue la vida del equipo de ciclismo: Movistar Team. En esta serie con 12 capítulos -de aproximadamente 25 minutos cada uno- sigue la vida de estos deportistas en las buenas y en las malas.

Los colombianos podrán ver a Nairo Quintana con las luchas y controversias que tuvo que pasar en su momento para apuntar a la victoria. Bajo la dirección de José Larraza y Marc Pons, esta serie tiene buen ritmo, que de seguro, los apasionados al deporte se la devorarán en menos de un día, como toda una miniserie de Netflix.

4. My Runway

Corea del Sur llegó con su música e historias fascinantes a Colombia. Empezamos con el k-pop de BTS, seguimos con la película Parasite, luego con la serie El Juego del Calamar y ahora rematamos con My Runway. Esta miniserie de Netflix -con seis episodios de 24 minutos en promedio- nos ofrece una historia adolescente entre un modelo ególatra y una aspirante a modelaje.

Por circunstancias mágicas y del destino ambos cambian de cuerpo y conocen los temores, secretos y debilidades del otro. Si quiere algo de comedia en su vida con un poco de amor internacional, nada mejor que My Runway.

5. Saint & Strangers

Esta es una de las joyas ocultas de Netflix, cuando de miniseries clásicas de trata. Saint & Strangers es una producción de National Geographic que sigue a los peregrinos que llegaron al nuevo mundo (América) en la época de la conquista. Con una excelente interpretación y ambientación de escenarios Ray Stevenson, Vincent Kartheiser y Brian F. O’Byrne nos muestran los conflictos internos, los climas extremos y la fragilidad de los habitantes originales del continente.

Con solo dos capítulos -de 1 hora y 36 minutos cada uno- logran enganchar al espectador amante de los dramas históricos.

6. El desorden que dejas

Ocho episodios bastan para engancharse por completo a esta serie española, adaptada de la novela homónima escrita por Carlos Montero. Esta historia cuenta la vida de Raquel, una profesora de literatura, quien acepta un trabajo en un pueblo escondido.

Entre el misterio y el corte policial, Raquel debe encontrar a la persona que le deja papeles en su bolso con mensajes de terror, como: ¿Cuánto vas a tardar en morir?

7. Somewhere Between

¿Hasta dónde estaría dispuesto a arriesgar su vida y la de los demás con tal de atrapar un asesino serial? Laura, la protagonista de Somewhere Between, pone en juego la vida de su hija en medio de su investigación periodística. Entre más se acerca al asesino más se aleja de su ser amado, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar?

Esta macabra historia está diseñada para quienes disfrutan de las emociones fuertes y los giros dramáticos de una historia. Somewhere Between tiene 10 episodios – cada uno de 40 minutos en promedio- por lo que puede ser una buena opción para el fin de semana junto con una pizza y un helado.

8. Collateral

Otra de las miniseries favoritas de Netflix a nivel mundial es Collateral, que con apenas cuatro episodios -de 60 minutos cada uno- logra relatar con éxito la vida de una detective que sigue al asesino de un repartidor de pizza.

Cuando se acerca cada vez más al culpable encuentra redes de microtráfico, contrabandistas y espías. ¿Podrá con todo esto ella sola?

Collateral está dirigida por el dramaturgo Sir. David Hare (Skylight) y protagonizada por Carey Mulligan (Hermosa venganza, 2020) por lo que los espectadores pueden esperar todo un carrusel de emociones.

9. Gambito de dama

Más allá de su éxito en redes sociales y la fiebre pasajera por el ajedrez, Gambito de dama es una gran historia. Tal vez evitó verla por todo el boom mediático, pero ya después de un tiempo parece una buena opción para pasar el día. Además, podrá criticar su exceso de diálogos cliché, que por estos días abundan en la televisión nacional e internacional.

10. El inocente

Asesinatos, culpables e inocentes. Suena a la historia de siempre, pero como suelen hacer los españoles, esta serie de ocho horas nos llevará por un descenso vertiginoso hasta la oscura verdad en donde los buenos no son los buenos y los malos, pues siguen siendo malos. El inocente es una obra maestra de dirección gracias a Oriol Paulo, Jordi Vallejo, el dúo en el que Netflix puso vida y corazón.

11. Lupin



La serie francesa que llegó en enero a Netflix arrasó con la audiencia mundial. Su protagonista, interpretado por Omar Sy, el icónico actor oriundo de Trappes (Francia), encarna al Arsene Lupin de nuestros tiempos, un tipo astuto que utiliza su elegancia y carisma para salir bien librado de problemas con la policía y los corruptos millonarios de su país.

Los directores Marcela Said, Ludovic Bernard, Louis Leterrier, toman prestada las aventuras creadas por el escritor Maurice Leblanc y le hacen un homenaje con esta serie, que por el momento, tiene 5 capítulos de 45 minutos, y que perfectamente se puede devorar en un día.

No deje de prestar atención a los increíbles encuadres de París y la paleta de colores que utilizó el equipo de edición y postproducción. Un nuevo diamante de Netflix.

12. Inconcebible

Basada en el artículo de investigación An Unbelievable Story of A Rape, que recibió un premio Pulitzer en la categoría de reportaje explicativo en el 2016, realizado por los periodistas Christian Miller y Ken Armstrong, Creedme (Unbelievable), narra los sucesos sobre el caso real de Marie Adler, una joven de 18 años, a quien violaron en su apartamento y que, al denunciar el crimen, además del trauma de la situación, tuvo que lidiar con una experiencia de desamparo y acoso por parte de los policías encargados de procesar su denuncia.

La serie nominada en los Globos de Oro 2020 como Mejor serie limitada, muestra la lucha de Adler (Kaitlyn Dever), frente a un sistema que culpa a las perjudicadas y que no cuenta con ningún tipo de ayuda psicológica. Años después el caso queda en manos de dos detectives, convencidas de que la joven forma parte de una serie de víctimas relacionadas entre sí.

Son ocho capítulos, cada uno de máximo 58 minutos y los podrá ver dando clic acá.

13. Madam C.J. Walker: una mujer hecha a sí misma

De lavandera analfabeta a millonaria: una historia sobre la mujer que embelleció y empoderó a las afroamericanas a comienzos del siglo XX.

De esto se trata esta miniserie que en apenas tres horas cuenta la vida de Madam C.J Walker, la primera mujer en idear productos para el cabello de mujeres afro, en medio de un ambiente de esclavitud y racismo. Una época donde ser mujer negra era peligroso y además difícil, porque solo podían aspirar a ser empleadas del hogar o granjeras.

Octavia Spencer es la productora ejecutiva y protagonista de esta junto al basquetbolista LeBron James. Sus cuatro capítulos se basan en On her Own Ground: The life and times of Madam C.J Walker, las memorias que escribió su tataranieta, A’Lelia Bundles, quien protege el legado de su antecesora y que además trabajó como asesora de la serie.

14. El espía

Eli Cohen es una leyenda en Israel. Allí hay monumentos, calles y cementerios militares con su nombre pues se le considera un héroe nacional, ya que durante los años sesenta fue uno de los espías más importantes de su país.

Gracias a su ingenio y habilidad para ganarse la confianza de los altos mandos de Siria logró enviar información valiosa para la estrategia militar de Israel en la guerra de los Seis Días. Todo esto haciéndose pasar por un exitoso comerciante de artesanías. Sin embargo, el precio que pagó por esta gesta fue la horca.

El encargado de darle vida a este espía es Sacha Baron Cohen, quien se aleja de los papeles cómicos que había hecho durante toda su carrera, como Borat y Ali G, para representar la vida de un hombre que debe escoger entre servir a su país o llevar una vida común y corriente junto a su esposa. La serie fue creada por Gideon Raff, quien ya tenía experiencia en series de intrigas y tensiones entre países, pues es el cerebro detrás de Homeland.

15. When they see us



En la primavera de 1989, Trisha Meili, joven que trotaba en la zona norte del Central Park, en Nueva York, fue violada, asesinada a golpes y abandonada.

Cuatro jóvenes afroamericanos y un latino fueron detenidos, acusados y declarados culpables de este crimen, aunque nada tuvieron que ver, pero los mismos policías e investigadores los presionaron para declararse culpables.

Sus vidas dieron un giro radical, ninguno tenía más de 17 años. Sin embargo, en 2002 su suerte cambió. Matías Reyes confesó que había sido el autor del crimen y las pruebas de ADN confirmaron esta versión.

When They See Us revive este caso en cuatro episodios, escritos y dirigidos por Ava DuVernay (Selma), en el que muestra cómo la policía y las autoridades de la ciudad acusan sin sustento a un grupo de niños que no tenían relación con lo que sucedía.

Esta miniserie no dulcifica el papel del hombre blanco ni cómo puede ejercer el poder en una sociedad en la que ser de otra raza, credo o sexualidad es uno de los principales motivos para considerar a alguien como criminal. Sin duda, una serie dura, pero que trae reflexiones necesarias para los tiempos que vivimos.

16. Alias Grace

El cuento de la criada es una de las novelas más importantes de la carrera de Margaret Atwood, no solo por su intenso relato, sino porque ganó el Giller Prize en Canadá en 1996.

Esta miniserie está basada en el exitoso libro de Atwood que cuenta la historia de Grace Marks, una joven de 16 años que emigra desde Irlanda como criada, y al llegar a Canadá, se enfrenta al juicio y la condena por el asesinato de su amo y su esposa.

Este relato está basado en un caso real del siglo XIX que impactó en la alta sociedad del país canadiense: el asesinato en 1843 de Thomas Kinnear (Paul Gross) y su conyugue Nancy Montgomery (Anna Paquin), por parte de Grace Marks (Sarah Gadon), una de las criadas de la casa.

17. Maniac

Si a usted le gusta la ciencia ficción y se sumerge en el mundo de la fantasía, esta miniserie protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill seguro llamará su atención.

Annie Landsberg (Stone) y Owen Milgrim (Hill), son dos desconocidos que padecen enfermedades mentales y que deciden participan en las etapas finales de un misterioso proyecto farmacéutico diseñado por el Dr. James K. Mantleray (Justin Theroux).

Los protagonistas pasarán por una serie de pruebas y experimentos, entre ellos probar unas pastillas que les ayudarán a aliviar cualquier trastorno mental, superar una ruptura sentimental o cualquier dolor derivado de una relación disfuncional.

A pesar de que el plan transcurre como se espera, las cosas no saldrán del todo bien. Descubra en 10 episodios qué sucede con los protagonistas. Vea la serie dando clic en este link.

18. Unorthodox

Esty (Shira Haas) mira ansiosa por la ventana mientras bebe un vaso de agua. Rápidamente se dirige a su habitación, toma una fotografía de su abuela y dinero. Sale del edificio, no sin antes toparse con algunas mujeres que le desean un buen sabbat (celebración judía).

Esta sería la última vez que Esty pisara el vecindario donde vivió por 19 años.

Con esta escena empieza Unorthodox, la miniserie que cuenta la vida real de Deborah Feldman, una mujer que huyó de una comunidad judía ortodoxa en Brooklyn para experimentar la libertad en Berlín, ciudad a la que llegó en el 2014 y de la que nunca se volvió a separar.

Esta es la primera producción que se hace en yidis (idioma original judío) y en inglés para Netflix. Durante cuatro episodios se conocerán de cerca tradiciones familiares, dualidades culturales, la lucha constante para romper esquemas de la protagonista y la perseverancia para hacer los sueños realidad.

19. Godless

Godless se estrenó en Netflix en el 2017, y con todo el estilo del lejano Oeste, muestra varias escenas típicas del western: pueblos desiertos destrozados por una pandilla, un caballo con un jinete herido, hombres y mujeres asesinados y un doctor al que despiertan para que realice una amputación sin anestesia.

Esta miniserie de ficción de siete episodios muestra las experiencias de un forajido del oeste americano, Roy Goode, interpretado por Jack O’Connell, quien llega a un rancho conformado por viudas. Todas las mujeres que lo acogen viven sin sus maridos por un accidente en las minas del pueblo.

20. Esta mierda me supera



as series de adolescentes confundidos y con problemas propios de su edad parecen ser las favoritas de los productores de Netflix. Esta mierda me supera, adaptada del cómic homónimo de Charles S. Forsman, el mismo autor de The End of the Fucking World, es uno de los lanzamientos más publicitados de la plataforma.

Esta mierda me supera comienza con Sydney (interpretada por Sophia Lillis) corriendo lavada en sangre por la calle, en una escena que recuerda mucho a Carrie, el clásico de Stephen King. A partir de ahí comienza a contar su historia, desde la cotidianidad de escribir un diario como forma de terapia, lo que significa la adolescencia para una joven que se enamora de su mejor amiga, hasta las discusiones normales que puede tener una joven de su edad con su mamá.

El toque diferente de esta historia es que ella tiene poderes psíquicos que se empiezan a manifestar con el paso del tiempo y le traen problemas. No es una historia sobre superhéroes, más bien es una metáfora sobre la adolescencia y cómo la enfrentamos ambientada con música de Pixies y Echo and The Bunnymen.

21. Manhunt: Unabomber

Aunque llegó a Netflix el 12 de diciembre de 2017, su estreno oficial fue el primero de marzo de ese año. Manhunt: Unabomber, cuenta la historia de uno de los terroristas más misteriosos y buscados en Estados Unidos durante la década de 1980 y 1990.

La serie está basada en la vida de Theodore Kaczynski, un exprofesor universitario que le enviaba cartas bomba a agentes de aerolíneas y que prometió cesar sus ataques solo si The New York Times y el Washington Post publicaban su manifiesto, en el que criticaba a la sociedad moderna.

En esta producción, entonces, se le sigue la pista a Unabomber, como se apodó a Kaczynski, a través del declive James R. Fitzgerald (Sam Worthington), quien va desenredando la trama para dar con el terrorista interpretado por Paul Bettany (Avengers: Infinity War).

22. Wild Wild Country

Osho fue un gurú de origen indio que estableció una comunidad en Oregon conocida como Rajnishpuram. El líder espiritual consolidó un movimiento que criticaba religiones institucionalizadas y hablaba abiertamente de temas sexuales. Incluso se le conoció como el gurú del sexo.

Sin embargo, su movimiento se fue al piso cuando miembros de su comunidad perpetraron ataques bioterroristas.

También llamaba la atención la colección de Rolls-Royce que acumuló el líder que, en 1985, cuatro años después de fundar su congregación en Oregon, fue arrestado y deportado.

Esta serie documental fue premiada en el festival de cine de Sundance y tiene una calificación de 7.92.

