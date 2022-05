Uno siempre va a defender la idea de que la mejor mamá que existe, es la propia. Contra eso no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, Diners elaboró un listado de algunas de las mamás de la televisión que, por diferentes motivos, han despertado la simpatía del público:

1. Lois Wilkerson, Malcom in the middle

La madre de Francis, Reese, Malcolm, Dewey y Jamie, no es perfecta, pero quizá, es una de las que más se parece a una real. Quiere tenerlo todo bajo control, no quiere que sus hijos repitan sus errores y busca que brillen como ella no pudo.

Lois es una mujer inteligente, algo cariñosa y amorosa, pero, en ocasiones, también puede ser arrogante, porque como toda madre, siempre quiere tener la razón.

2. Marge Simpson, Los Simpson

Marge lleva años lidiando con los desequilibrios de Homero, las rebeldías de Bart, los caprichos de Lisa y las necesidades de Maggie.

En medio del caos de su familia, Marge logra sobresalir como una madre que ama a sus hijos, a su esposo, y hace lo que sea por ellos.

Basta con recordar aquel capítulo en el que Marge se niega a comprarle un videojuego violento a Bart, sin embargo, el niño hace todo por conseguirlo, y lo roba.

Cuando Marge se entera, se distancia de su hijo. Al final, cuando Bart hace todo por recuperar la cercanía de su madre, vuelven a la misma relación de antes.

En este capítulo, Marge le dice a Bart cuando lo arropa: «la vida es como una caja de bombones» una frase de Forrest Gump que sella con mucha ternura.

3. Frankie, The Middle

Los Heck no son una familia perfecta. Tampoco lo es Frankie, la madre de Brick, Axel y Sue, tres chicos que, además, tienen poco de común y corrientes.

Frankie es la narradora y la guía en cada episodio. Por lo general, ella debe ocuparse de las tareas del hogar mientras cumple con las obligaciones de su trabajo, atiende los problemas de su hija; reclama la atención y el amor de su hijo mayor, Axl.

Y resuelve las excentricidades de Brick. Aunque Mike, su esposo, es su mano derecha, Frankie es de lejos, el eje de la familia.

4. Rebecca Pearson, This is Us

Está embarazada de trillizos y pierde a un hijo, entonces, decide adoptar a un niño negro que fue dejado anónimamente en una estación de bomberos y lo llamó Randall.

Rebecca es un personaje construido para demostrar el amor de una madre y la entrega de estas hacia su familia.

5. Cora Crawley, Downtown Abbey

La condesa de Graham, la madre de Mary, Edith y Sybil queda embarazada 18 años después de haber tenido a su hija menor.

Sin embargo, tras un accidente, pierde al niño en camino. Cora es una madre políticamente correcta, acorde a la época de principios del siglo XX.

Sin embargo, su personaje demuestra que su gran interés es la felicidad de sus hijas. Cuando Sybil, su hija menor, muere, Cora se transforma en una mujer mucho más empoderada, consciente de que la felicidad de sus hijas importa más que las apariencias a las que están obligados.

6. Lorelai Gilmore, Gilmore Girls

Es la única capaz de hacerse amiga de su hija y no fracasar en la crianza. Lorelai y Rory son el mejor ejemplo posible de una complicidad sana y, sobre todo, de una relación llena de confianza.

Esta madre soltera, que aprendió a traspiés, en plena adolescencia, supo revertir sus dificultades y criar a una buena hija, incluso la mejor, según los vecinos de Stars Hollow, el barrio donde transcurre la serie.

La vida de las Gilmore es envidiable: fines de semanas de pizza y películas, desayunos desbordados en waffles, visitas al centro comercial, chistes internos, café a toda hora y, pese a los problemas de siempre, es la que todos quisiéramos tener con nuestras mamás.

7. Catelyn Tully, Game of Thrones

La matriarca del clan Stark es recordada por el profundo amor por sus hijos: Sansa, Arya, Bran y Rickon. En un momento de la serie Catelyn prefirió abandonar la comodidad de su castillo para buscar la verdad y vengar el ataque que sufrió su hijo, Bran.

Además, tratando de salvar a sus hijas, que se hallaban cautivas en Desembarco del Rey (aunque en realidad solo Sansa lo estaba pues Arya había escapado), Catelyn libera a uno de los principales enemigos de la familia Stark, Jaime Lannister, con la misión de llevarlo a Desembarco del Rey y canjearlo por sus hijas.

8. Kitty Forman, That 70’s Show



La madre de Eric es graciosa. Aunque intenta ser una ama de casa que pretende ser típica, no lo logra. Su risa nerviosa, su afición por el baile y el licor, sus comentarios e impertinencias la hacen más querida que detestable.

Pese a su torpeza para resolver los problemas, para Kitty su familia está antes que todo. En oposición a su marido, un hombre malhumorado y aburrido, ella siempre se muestra amable y alegre.

Le gusta cocinar y usa la comida para animar a la gente. Por eso, Kitty, es la madre adoptiva de todo el grupo de amigos.

