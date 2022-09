La forma de coquetear nos define como seres humanos. Todos los hacemos, unos con más talento que otros, pero lo hacemos.

Todos tenemos nuestras estrategias y técnicas para atraer a otras personas que nos parecen atractivas o nos llaman la atención.

Yo, por ejemplo, soy capaz de coquetear cuando no soy consciente de que lo estoy haciendo, pero cuando me lo propongo, termino siendo tan torpe como el coprotagonista de Hitch.

Tengo amigas y amigos que en cambio son unos maestros del coqueteo, personas que pueden hacerle ojitos a quien sea sin verse ridículos.

El punto es que todos somos diferentes; lea sobre las cinco formas de coquetear que existen, según la Universidad de Kansas, y averigüe cuál es su estilo de coqueteo.

El coqueteo físico

Al mejor estilo de Samantha Jones (Sex and the City), Barney Stinson (How I Met Your Mother), Tormund Giantsbane (Game of Thrones) y Tina Belcher (Bob’s Burgers).

Usted necesita contacto físico. Tal vez no lo hace a propósito y le sale con mucha naturalidad, pero cuando coquetea siempre sonríe, toca una rodilla, una mano o le pone la mano al otro en la espalda cuando están pasando por una multitud.

Su forma de mostrar interés es a través de la comunicación no verbal y de las indirectas. Le gusta coquetear sin tener conversaciones innecesarias y deja que su cuerpo sea el que se encargue de atrapar la atención de la persona a la que ya le echó el ojo. Se siente cómodo y confiado en usar su lenguaje corporal para comunicar su interés. Usted sabe qué es lo que tiene y no le da pena usarlo.

El problema es que muchas personas creen que a usted le gusta solo coquetear y que nunca está en serio con nadie. También puede que le pase que otras personas interpreten su comportamiento normal como si fuera coqueteo.

Coqueteo tradicional

Como Charlotte York (Sex and the City), Buttercup y Wesley (The Princess Bride), Cenicienta y Rachel Green (Friends).

Este tipo de coqueteo no se sale de los roles de género estereotípicos. Si usted es una mujer, no sería capaz jamás de dar el primer paso y si es un hombre, para usted es importante ser quien hace el primer acercamiento. Usted muy consciente de sí mismo a la hora de coquetear y se guía por unas reglas de etiqueta que vienen desde hace muchos años.

Sé que puede sonar raro que en pleno siglo XXI las cosas sigan siendo así, pero esta forma de coquetear encuentra sus formas de adaptarse a los tiempos. El ejemplo más moderno que se me ocurre de este tipo de comportamiento es en la tecnología romántica moderna.

En Bumble y en otras aplicaciones y páginas de online dating, es común que las mujeres esperen a que los hombres sean quienes inicien la conversación y es usual que los hombres sientan que su papel es ese.

El problema es que esos estereotipos de género, aunque son una guía cómoda y fácil para saber cómo se “debería” comportar la gente, en muchos casos son limitantes y usted tal vez se está perdiendo de conocer a alguien interesante solo porque esa persona no es tan tradicional como usted.

El coqueto sincero

Como el míster Tyrion Lannister (Game of Thrones), Elizabeth Bennet (Orgullo y prejuicio) y Charlie (The Perks of Being a Wallflower).

Esta forma de coquetear está mostrando un interés genuino y le encanta el proceso de conocer a la otra persona. Nada de conversaciones sobre el clima u otros temas sin importancia; cuando usted coquetea, hace preguntas profundas y significativas que le permiten saber información acerca de la persona que le interesa.

A usted le pasa mucho que, como realmente se interesa por la persona con la que está coqueteando, le cuentan su vida entera: en la primera cita se entera de si la persona es más cercana al papá que a la mamá o qué tan mal terminaron las cosas con su ex. Usted le presta atención a lo que la otra persona está diciendo y es alguien con quien es chévere tener una conversación.

El problema es que aunque es chévere hablar de cosas importantes y no solo preguntar banalidades, muchas veces terminan viéndolo como si fuera un psicólogo o un mejor amigo. La próxima vez, tómeselo más lento y deje que el otro se guarde algo hasta que de verdad se conozcan mejor.

El coqueto cauteloso

Como Lisa Simpson (The Simpsons), Willow Rosenberg (Buffy the Vampire Slayer), Hermione Granger y Ron Weasley (Harry Potter).

Usted es una persona precavida y piensa mucho en todos sus movimientos cuando le está coqueteando a alguien.

Esta forma de coquetear evita a toda costa parecer muy necesitado o insistente. Pueden pasar días, semanas o meses entre el saludo inicial y el primer beso. Por eso, no es sorpresa que todo el proceso de coquetear y empezar a salir con alguien le parezca algo jartísimo y que preferiría saltarse toda esa fase inicial e incómoda. Pero cuando decide coquetear, lo hace con sinceridad e interés real.

El problema es que si su estilo de coqueteo es este y ser directo no es algo fácil para usted, tal vez le ha pasado más de una vez que la otra persona no tiene ni idea de que usted le estaba coqueteando.

Aunque para usted ser amable es coquetear, la otra persona no puede leer su mente.

El coqueto encantador

Como Joey Tribbiani (Friends), Penny (The Big Bang Theory) y Serena Van Der Woodsen (Gossip Girl).

Esta forma de coquetear es un pasatiempo, un estilo de vida. No lo hace solo cuando le gusta alguien, sino cuando quiere sentirse bien consigo mismo, cuando necesita que alguien le haga un favor o cuando está aburrido.

Ninguna situación está fuera de los límites. Para usted es divertido conocer gente, hablar y saber que usted les agradó. No le preocupa la forma en la que los demás interpreten su comportamiento porque para usted lo importante es coquetear por coquetear.

Por eso, este estilo de coqueteo es el más controversial. Aunque usted se sienta bien, tal vez al coquetear a diestra y siniestra (así usted jure que no sea con ninguna intención ulterior) lastime los sentimientos de otras personas.

Además, si empieza una relación seria con alguien, tendrá que contener sus impulsos coquetos o tendrá que explicarle a su pareja que usted coquetea porque es su naturaleza.

