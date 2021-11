Digamos que tiene un examen la próxima semana, ¿cómo se va a preparar?

Reviso mis apuntes y estudio solo en mi casa

Le digo a mis compañeros que nos reunamos a estudiar juntos en la biblioteca

Estudio un poquito cada día de la semana pero no me estreso porque sé que he parado bolas en clase entonces me va a ir bien

Dejo todo para última hora y el día antes me trasnocho estudiando con uno o dos amigos