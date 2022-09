¿Cuáles son las mejores películas para celebrar la amistad?

Lealtad, amor, comprensión, y apoyo, palabras que se destacan cuando hablamos de amistad. Un sentimiento puro, una acción desinteresada, definen y resaltan una de las cualidades mas grandes que tenemos como seres vivos, la capacidad de conectarnos unos con otros y crear lazos incondicionales que residen en la confianza, la confidencia y el amor.

No discrimina, no juzga, nunca abandona, se presenta en diferentes formas y a través de diferentes esencias. La amistad es diversa y al mismo tiempo es única para quien sabe apreciar su grandeza, sin ella solo la sangre importaría, es la capacidad de brindarla y te cuidarnos unos a los otros, lo que hace que los vínculos afectivos del mundo en el que vivimos, sean maravillosos. Por eso, esta lista, tan apropiada para la época de Amor y Amistad.

1. Red

La amistad del grupo fiel

Una historia que relata la manera en que muchas veces los amigos se convierten en la familia elegida y en un lugar seguro. Red cuenta con una mezcla de comedia y aventura mientras se acompaña a Lee, la protagonista, en un camino de auto descubrimiento, aceptación, amor y amistad incondicional entre niñas.

2. El Señor de los Anillos

La amistad de amigos que son como hermanos

Una historia de honor, valor y fuertes lazos de amistad. Frodo y Sam, juntos de principio a fin, representan el verdadero significado de una amistad incondicional, pura y sincera. Dispuestos a morir unos por otros, las relaciones de los personajes de esta película trascienden los limites del coraje, la lealtad y el amor.

3. Divinos Secretos de la Hermandad Ya-Ya

La amistad de hermandad

Una película que habla sobre el apoyo incondicional entre amigas, las amistades que logran transcender en el tiempo y los secretos guardados de forma sagrada. También habla sobre la relación entre madre e hija, lo complejas que pueden ser y lo importante que es el perdón de familia. Esta película reivindica las amistades entre mujeres, que cuando son reales, son férreas.

4. El Hombre de la Máscara de Hierro

La amistad de uno para todos y todos para uno

Una historia de honor, valor y lazos mas fuertes que la sangre. Todos para uno y uno para todos, es la frase celebre que representa la unión y lealtad de los tres mosqueteros. Una amistad basada en la moral, el valor de la palabra, la importancia del compromiso y la confianza.

5. Luca

La amistad de los mundos opuestos

Una película para, soñar, llorar y apreciar el valor de la amistad desconocida. Se trata de la conexión de tres amigos: Luca, Giacomo y Giulia, que aunque vienen de mundos distintos e, incluso, realidades que parecen no llevarse bien entre sí, logran demostrarle a sus comunidades que no hay diferencias entre ellos si hay respeto, amor y deseo de aprender respetuosamente lo que el otro quiere enseñar.

6. Harry Potter

La amistad que se convierte en familia

La icónica serie de ocho películas (y siete libros) empieza con un protagonista huérfano que vive con unos familiares distantes que lo maltratan. A pesar de no tener familia de sangre, Harry Potter tiene amigos incondicionales, dispuestos a arriesgarlo todo por el y a brindarle el amor y el apoyo absoluto que brinda una familia.

7. ¿Qué pasó ayer?

La amistad de la manada incondicional

Una película que detrás de sus bromas y risas cuentan la historia de un grupo de amigos que se divierten juntos, se acompañan, se apoyan y sobre todo, nunca se abandonan. Una historia divertida hecha para hacernos reír resaltando la manada que esta dispuesta a todo por no perder uno de los suyos.

8. Amigas para siempre

La amistad que nunca se olvida

Sugar, sugar, honey, honey , you are my Candy girl and you got me wanting you

Esta es la canción que cuatro amigas cantan en un verano inolvidable que las acompañara como el mejor de sus recuerdos por el resto de sus vidas. Una película sobre los lazos que perduran en el tiempo y las amistades que nunca se olvidan.

9. Mi amigo Enzo

La amistad hacia otros seres vivos

Aunque suene extraño, no todas las amistades son únicamente entre humanos. Muchas veces, los animales demuestran la misma, o incluso más, capacidad de amar, acompañar y entender que los humanos.

Mi amigo Enzo es una historia conmovedora que retrata la amistad y la lealtad que crece en una amistad entre un perro y su familia humana.

10. Green Book

La amistad que rompe barreras

Esta película, basada en una historia real, retrata como dos personas que poco o nada tienen en común, encuentran en el otro un apoyo incondicional, lealtad a pesar de las diferencias y una sinceridad necesaria.

