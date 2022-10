From: la serie de Universal+ llena de terror y ciencia ficción

¿Se imagina estar en un pueblo del que no puede salir? Además de eso, agregue que el bosque que rodea el lugar tiene unas criaturas que aparecen en la noche y atormentan a sus habitantes.

La plataforma premium de NBCUniversal en Latinoamérica ya había comenzado con una propuesta que mezclaba la religión y el terror cuando presentó su serie Evil, que trata sobre exorcismos, casos sobrenaturales y demoníacos.

Sin embargo, From trae una nueva propuesta más dirigida al terror mezclado con la ciencia ficción, además de un elenco estelar conformado por Harold Perrineau, quien también trabajó en Lost; Calatina Sandino, que trabajó en The Affair; Ricky He, quien trabajó en The Good Doctor, entre otros.

From, una serie que deja muchas preguntas

Sobre qué opina de la serie, Harold Perrinau, quien interpretó al personaje de Boyd Stevens, el sheriff del pueblo, afirmó que es una serie que puede dejarlo con más preguntas que respuestas.

“Hay episodios que te hacen decir ‘¿qué está pasando aquí?’ y la gran pregunta que permanece es ‘¿dónde están, qué está pasando?’”. Pero la serie te va dando las respuestas a ciertas cosas, te da la introducción a la separación entre Boyd y su hijo Ellis, pero luego descubres la respuesta más adelante, y dices “¡ah, es por eso!”, resaltó.

Además, teniendo en cuenta que From es de los creadores de Lost, serie en la que también participó Perrineau, él actor comentó que trabajar en series dramáticas era algo que le hacía mucho más sentido que otro tipo de proyectos.

“Siempre me ha atraído y creo que a la gente le atrae porque de alguna manera nos podemos escapar de la realidad por un momento, pero al mismo tiempo nos la recuerda porque todos tenemos drama en nuestra vida”, comentó con respecto a su proceso en la serie.



La serie se estrenó el pasado 4 de octubre en Universal+ y cuenta con 10 episodios llenos de tensiones, misterios, terror y muchas preguntas.

(Le puede interesar: Grandes estrellas coreanas se unen en el thriller ‘Emergencia al aire’).

Relacionado