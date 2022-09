En la ficción de Mis hermanos y yo, una maestra de ópera transforma con sus clases la vida de Nour, un adolescente que vive junto a sus tres hermanos mayores en un barrio popular al lado del mar. En la realidad, el director y escritor francés Yohan Manca atribuye su éxito a su profesor de francés, que desde pequeño lo alentó a explorar las artes escénicas.

De esta manera, Yohan Manca se encontró, a sus 18 años, con Pourquoi mes frères et moi on est parti, una obra teatral que dio origen a Nour y su relato, creada por el francés Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, que luego Manca dirigió y protagonizó, e incluso llevó en una gira distintos rincones de Europa.

Una década después de ese primer encuentro con la historia de Nour, sus hermanos y su madre, que padece de una enfermedad terminal, Yohan Manca decidió adaptarla libremente a la pantalla grande. Así surgió Mis hermanos y yo, una historia profundamente emocional que plantea el poder del arte para transformar, sanar y ofrecer oportunidades de vida.

Inmerso en un contexto desesperanzador, Nour encuentra consuelo en el aria Una furtiva lágrima, de la ópera El elíxir del amor, de Gaetano Donizetti, con la que su padre italiano cortejaba a su madre. Así, aquella pasión inocente, lo lleva a conocer a la profesora de música que impacta trascendentalmente su vida.

Mis hermanos y yo se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes de 2021, que se enfoca en visiones y estilos originales. Sin embargo, debido a la sentencia condicional por violencia doméstica contra su esposa, la actriz Judith Chemla -quien resulta ser la protagonista de la cinta-, el director Yohan Manca estuvo ausente del festival y de parte de la promoción de la película.

Diners conversó con el controversial director sobre su relación con la historia de Nour, el éxito de Mis hermanos y yo, que ya se puede ver en las salas de Cine Colombia, y la forma en que su vida privada estropea en su trabajo.

Yohan, entiendo que usted llegó a la historia de Nour cuando tenía 18 años ¿cómo la descubrió?

Bueno, es un poco autobiográfico. Cuando tenía la misma edad de Nour encontré un profesor de francés que me puso en un nuevo camino, un camino de arte, de pasión, que cambió mi mirada sobre la vida, mi familia, sobre mí y mi barrio.

Y cuando tenía 18 años llegué a una obra de teatro que hablaba un poco de eso y, mientras la escribía para dirigirla, el corazón me quemaba. Entonces me di muchas libertades para al mismo tiempo contar mi historia. La dirigí y la protagonicé. Fue una experiencia sin experiencia. Lo hice como una forma de sobrevivir, con la energía de la juventud y con esa rabia que tienes cuando eres joven.

Hablemos un poco más sobre esa relación entre la historia de Nour y la suya propia…

Yo viví en un barrio un poco similar al que muestro en la película. Y en un curso mi profesor de francés me puso a aprender un monólogo de una obra teatral y eso cambió mi vida. Fue un momento en mi vida en el que había dos direcciones: la vida del barrio y la oportunidad que me brindaba el arte.

Ese profesor, de alguna manera, salvó mi vida. Porque es una suerte encontrar una pasión a los 15 años. Le tengo mucho agradecimiento a ese profesor. Y ese es el fondo de la película, darle la oportunidad a aquellas personas que no tienen la costumbre de ir al teatro, escuchar música, ver shows de baile, de acercarlos a a la cultura. Eso salva vidas.

Mis hermanos y yo es su primer largometraje, pero antes exploró el cortometraje, con Le SAc, Hedi & Sarah y Étoile Rouge ¿en qué momento tomó la decisión de que era hora embarcarse en un largometraje?

No me lo pregunté tan específicamente. Pero sucedieron varias cosas en mi vida: me casé, nació mi hija y volví a nacer yo. Entonces fue como una energía de contar esa historia que me parece muy importante para la sociedad y el país, y el mundo, porque es una historia muy universal. Y entonces, una mañana, te levantas y el corazón quema demasiado y sientes la necesidad de contarla.

¿Y ya tenía la idea de llevar aquella obra de teatro al cine?

Sí, porque cuando hice un tour con la obra, había espectadores que me decían que debía escribir la historia para el cine porque es tiene muchas características cinematográficas. Entonces sí tenía esa idea, pero finalmente comencé a escribir la película en 2017.

Debo preguntar por el trabajo de Maël Rouin Bernardou, que es Nour en la película, ¿cómo fue el proceso de selección para este rol? Porque, a pesar de ser tan joven, carga con todo el peso dramático de la cinta…

Fue un casting salvaje. Es un rol muy particular porque tiene que tener la cabeza de una persona mayor en un cuerpo de chico, con una edad de adolescente. El casting fue un milagro, porque para hacer una película se necesitan muchos milagros.

Maël tiene cierta inteligencia y malicia muy específica, y para su edad, 13 años, es impresionante. Por supuesto que a eso se suma al guión y la escritura.

¿Y cómo fue el proceso, luego, para construir la relación entre los cuatro hermanos protagonistas?

Para construir esa química nos basamos en el amor. Tenía que sentir el amor durante el casting entre estos cuatro actores. Los dos más jóvenes quedaron por casting y a los dos hermanos mayores los conocía por la escuela de teatro. Entonces fue contar la historia en familia, que era muy importante para mí. Con amor se crea esta fraternidad y, sobre todo, que la gente que vea esta fraternidad, la entienda y la acepte en la ficción. El secreto de todo es un buen casting colectivo. Pero también el milagro que mencionaba antes.

Y con el guión me enfoqué en resaltar los colores de cada personaje, porque son tipos casi caricaturescos, un poco violentos, pero con mucho amor entre ellos. Es una mezcla de todo, que resulta en personajes muy humanos. Me gustan los colores en la vida, porque cuando es solo blanco o negro es muy peligroso.

Menciona usted la importancia de demostrar el amor en el casting, pero es un amor poco cotidiano porque son relaciones fuertes entre estos hermanos, en gran medida por el contexto en el que viven…

Claro. Es como una página blanca antes de una pintura, y el primer color que pones en toda tu página es el color del amor. Y este es el más importante, porque en esta familia se aman mucho, desde su madre. De hecho, Nour aprende una ópera por el amor de su padre a su madre. Todo es una historia de amor y esa es la base para lo demás.

Mis hermanos y yo fue seleccionada en la categoría ‘Un certain regard’ del Festival de Cine de Cannes en 2021 ¿cómo fue esta experiencia?

Yo no fui por problemas personales. Pero lo más importante es que es un mercado impresionante y mucha gente la ve, el mundo la ve. Pero creo que también en Cannes hay muchas cosas que te hacen olvidar lo verdaderamente importante: presentar una película y contar una historia. Hay muchos fotógrafos, marcas, luces… y eso a mí no me gusta mucho. Por eso creo que ir a Cannes no es lo más importante de hacer una película.

Desde entonces ha participado en múltiples festivales de cine internacionales, y ahora la película llega a las salas de cine de Colombia ¿cómo se siente al saber que su visión de esta historia ahora se verá en países de Latinoamérica?

Yo me siento muy cercano a Latinoamérica porque viví en Argentina y Brasil. Trabajé también muchas veces en Colombia. Tengo una tía que nació en Medellín. Así que no es un continente extraño para mí. Me encanta y creo que la gente de América Latina va a entender el alma de la película, porque es muy latina.

No puedo finalizar sin preguntarle… ¿cree que su vida personal ha interferido en algún motivo con la distribución de la película?

Sí, todo se mezcla. Yo hago arte para sobrevivir, no solo por hacer arte. Así que es una mezcla de la ficción con la realidad. Y es muy peligroso, pero bueno, es así por el momento.

