Catalina de Médici era todo lo que no se espera de una reina. Su vida estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su madre recién nacida y a su padre unos años después. Su historia, que cambió drásticamente al convertirse en reina consorte de Francia, se puede conocer al detalle en la nueva serie The Serpent Queen, un drama histórico de Starzplay.

Luego de quedar huérfana, Catalina de Médici vivió un tiempo con su abuela, que pronto falleció. Por esto debió mudarse a la casa de su tía, en su natal Florencia. Años después, su tío, el papa Clemente VII, la llevó a vivir a Roma. Allí orquestó su boda con Enrique, el duque de Orleans, heredero del trono de Francia, una decisión que cambió su destino.

Así, a los 14 años, Catalina pasó de ser conocida como ‘La Huérfana de Florencia’ a la reina consorte de Francia. Pero las tragedias no pararon. A los 12 años de su reinado –e infeliz matrimonio–, Enrique falleció y Catalina pasó a ser la reina madre y a vigilar a su primogénito Francisco. La muerte la persiguió al punto que Francisco y Carlos –quien subió al trono a los 10 años–, murieron. Su hijo favorito, Enrique III se convirtió entonces en rey.

Por medio de su descendencia Catalina alcanzó un nivel de poder inimaginable en Francia, con una personalidad despiadada que la convirtió en una reina temida. Incluso, terminaron por apodarla la “reina serpiente”, ya que tenía una facilidad sorprendente para envenenar a sus enemigos.

En 2004, la escritora británica Leonie Frieda plasmó su vida en el libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France. El libro llegó a las manos del guionista y novelista estadounidense Justin Haythe (reconocido por escribir El llanero solitario y Morbius), quien tradujo el texto en la serie de ocho episodios de Starzplay.

A pesar de ser un drama histórico, The Serpent Queen se caracteriza por su giro contemporáneo. En la serie, Catalina de Médici, interpretada por la actriz inglesa Samantha Morton (Dulce y melancólico), cuenta sus vivencias y defiende sus acciones dirigiéndose a la cámara, es decir, interactuando con la audiencia.

Diners conversó en exclusiva con Justin Haythe y Samantha Morton sobre los retos de abordar un personaje histórico como este, villana para unos y admirada por otros.

Justin, ¿de dónde surgió la idea de retratar a Catalina de esta manera tan moderna en The Serpent Queen?

Justin Haythe: Supe de la existencia de este libro gracias a mi amigo productor Francis Lawrence. Había escuchado algo de Catalina pero cuando leí el libro encontré un personaje muy moderno, algo que no había visto antes: un antihéroe mujer. Esa idea central de la antihéroe y de la superviviente comenzó a definir la manera en la que iba a contar su historia.

¿Cómo fue el proceso de traducir el texto en una producción para televisión?

Justin Haythe: El libro es muy académico, es totalmente distinto a lo que es la serie. Yo quería hacer una serie que tuviera un tono que encajara con la esencia del personaje, así que no empecé con la idea de este tono moderno sino que fue encajando naturalmente con Catalina y sus cualidades de chica punk rock.

Pero al mismo tiempo no quería hacer algo demasiado moderno que hiciera que la gente perdiera de vista los detalles de la época, porque para disfrutar la serie debes relacionarte con los personajes, sentir que lo que los preocupa es real y no olvidar el momento histórico.

¿Cómo fue la búsqueda de la actriz que interpretara a Catalina, Samantha Morton?

Justin Haythe: Esa fue la decisión más importante. Tenía que ser alguien con cierto misterio porque en cada episodio debe hacer que la audiencia se pregunte si es alguien bueno o malvado. Samatha tiene ese poder, es una actriz magnífica y no sé si hubiésemos podido hacer la serie sin ella.

Y desde su mirada, Samatha ¿cómo llegó The Serpent Queen a su camino?

Samantha Morton: Yo estaba haciendo una película y me estaba maquillando y peinando una artista increíble, que acababa de ser escogida para trabajar en The Serpent Queen, así que estaba practicando cómo hacer los looks. Ella me habló sobre la serie y yo incluso comencé a sugerir actrices para ese papel, porque en ese punto buscaban a alguien que interpretara a Catalina joven y mayor.

De repente me comencé a interesar mucho por su historia y me pareció fascinante. Una semana después terminé mi película, regresé a casa y me llamó mi manager a proponerme el guión de una serie y cuando lo leí era The Serpent Queen y quedé impresionada.

Me encantó cómo Justin contó la historia como una historia, porque se suele juzgar mucho las decisiones de los personajes históricos pero acá está Catalina diciéndole a la audiencia: ‘¿y ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?’.

En The Serpent Queen Catalina de Médici es retratada en dos momentos de su vida: durante su adolescencia y en su adultez. ¿Cómo fue el trabajo entre Samtha y Liv Hill -Catalina joven-?

Justin Haythe: Ese era un desafío esencial, contar la historia de Catalina abarcando lo joven que era cuando organizaron su matrimonio, sin defender esto, y cuán vulnerable era y todo lo que tuvo que negociar para sobrevivir. Pero al mismo tiempo debíamos dramatizar lo largo de su reinado, la influencia política que generó y su relación con sus hijos.

Siempre me gustó la idea de un villano histórico hablándole a la audiencia y explicando por qué hizo lo que hizo. Entonces quería que ella hiciera esto pero con un giro y es que sabemos que le está hablando a un personaje en específico, su confidente Rahima, entonces por eso escuchamos a Samantha contar la historia y a Liv girar a hablar a la cámara. Así funcionan los recuerdos, son vivos y no estáticos como una fotografía.

Samantha Morton: Hablé con Liv por Zoom. Somos de la misma región de Inglaterra entonces tenemos el mismo tono de voz, lo cual es curioso. Hablamos sobre relaciones, sobre enamorarse por primera vez, la religión, sobre Catalina y su vida en un convento. Pero al final quería que Liv se sintiera libre de crear a su propia Catalina, porque, por ejemplo, yo soy una persona muy distinta a mis 45 años a la que era cuando tenía 14.

¿Cómo fue viajar en el tiempo a través de los atuendos de la serie?

Samantha Morton: Nuestra diseñadora de vestuario hizo el trabajo más extraordinario. He estado con grandes vestuaristas pero interpretar a Catalina me dio la oportunidad de tener el mejor de los vestuarios. Estoy muy orgullosa de su trabajo y de su atención al detalle, no solo con mi vestuario, sino con el de todos los personajes.

Estos increíbles atuendos, sumados a que grabamos en lugares que Catalina habitó, como Chambord, en Francia, todo es increíble porque en serio estas volviendo en el tiempo.

Si pudieran describir la Catalina de The Serpent Queen en una frase ¿cuál sería?

Justin Haythe: Diría que es una sobreviviente, con una resistencia increíble. Una persona definida por su corazón roto en la adolescencia. Son cosas que se contradicen y la definen.

Samantha Morton: Una mujer alucinante.

