¿Dónde ver las producciones ganadoras de los premios Emmy 2022?

El presentador y comediante Kenan Thompson de Saturday Night Live inauguró la entrega de la 74° edición de los Premios Emmy en el clásico teatro Microsoft de Los Ángeles en Estados Unidos.

Allí mostró todas las producciones, entre ellas, la gran favorita de la noche, Succession, con 25 nominaciones, incluida la de Mejor serie dramática. Por su parte, Ted Lasso, protagonizada por Jason Sudeikis, dominó la categoría de Mejor comedia por segundo año consecutivo. Entre tanto Better Call Saul se vio opacada por la novedosa The White Lotus, ganadora en la categoría a Mejor miniserie.

Entre tanto, los 17.000 miembros de la Academia de Televisión de Estados Unidos se inclinaron por la actuación de Lee-jung-jae en la reconocida serie Squid Game, mientras que en la categoría de Mejor actriz, Zendaya hizo lo suyo con su papel estelar en Euphoria. Julia Garner de Ozark y Matthew Macfadyen de Succession se llevaron el Emmy 2022 a mejores actores de reparto.

A continuación, vea las plataformas streaming en las que puede disfrutar estas producciones:

1. Succession (HBO Max)

Con mejor serie dramática y mejor actor de reparto, esta producción de HBO cuenta la historia de una familia millonaria con varios conglomerados que manejan al mundo entero. Parecen invencibles hasta que su creador Jesse Armstrong nos deja ver las entrañas de sus dueños y sus familias, quienes se desmoronan con mentiras y traiciones. No por nada se llevó el Emmy a mejor guion en serie dramática por el capítulo All the Bells Say.

2. Euphoria (HBO Max)

Zendaya ya es una pieza inamovible de esta serie de jóvenes adolescentes sumergidos en la depresión y las drogas. Aunque es una historia ficticia, varios espectadores confiesan vivir lo que sucede aquí día tras día. Véala con toda la responsabilidad del caso.

3. El juego del calamar (Netflix)

Además de tener al mejor actor, el director Hwang Dong-hyuk se llevó el Emmy 2022 por la dirección dramática del capítulo Red Light, Green Light. Aquí logra jugar con los sentimientos y empatía del público por los personajes que entregan su vida a un maniático juego que les promete todo el dinero del mundo.

4. Ozark (Netflix)

La serie que constantemente es comparada con Breaking Bad, tuvo a Julia Garner como la Mejor actriz de reparto de los premios Emmy. Parece que las drogas y las historias de familia siguen mandando la parada en televisión.

5. Hacks (HBO)

Por mejor actriz de comedia Jean Smart se llevó todos los elogios en los premios Emmy, ya que es la protagonista de una historia en la que viaja por todos los Estados Unidos buscando una nueva historia para sus show de comedia. Con ella, viaja también la escritora Ava, quien quiere aprender de esta señora que parece tener resuelto todo en la vida.

6. Colegio Abbott (Disney+)

Sheryl Lee Ralph se llevó el Emmy 2022 a mejor actriz secundaria de comedia. Entre tanto, Quinta Brunson se llevó el premio a Mejor guion de comedia por el capítulo Piloto. Esta historia cuenta todos los desafíos de un grupo de profesores, que con presupuesto limitado, deben ayudar a sus estudiantes a ser grandes empresarios con un futuro brillante por delante, así la realidad sea cruel y sin sentido.

7. Ted Lasso (AppleTV)

Además de ser la mejor serie de comedia, Jason Sudeikis y Brett Goldstein se llevaron el 2022 en la categoría de mejor actor y actor secundario de comedia, respectivamente. A esto se le suma la mejor dirección de comedia por MJ Delaney en el capítulo No Weddings and a Funeral.

La serie de Apple TV parece tener todo lo que buscan un amante de las series de televisión. Un drama deportivo, que se convierte en comedia y se mete en la vida de los jugadores y un técnico con problemas de personalidad, que además no le va muy bien en el amor.

8. The White Lotus (HBO Max)

Además de ser la mejor miniserie de los Emmy 2022, también es la producción que tuvo a Jennifer Coolidge y Murray Bartlett como los mejores actores secundarios de una miniserie. A estos reconocimientos se le suman el guion y la dirección de Mike White, recordado por la flamante película de Escuela de rock de 2003.

Esta serie de HBO Max cuenta la historia de los inquilinos de un resort de lujo que rejuvenecen con cada día que pasan en este paraíso vacacional. Sin embargo, hay un oscuro secreto en sus empleados que saca lo peor de cada personaje.

9. Chip and Dale (Disney+)

Esta producción se llevó el Emmy 2022 a Mejor película de televisión por mostrar una combinación de animaciones en 2D y 3D que evocan a la antigua película de Roger Rabbit.

La historia está inspirada en la antigua serie de televisión de Chip and Dale, dos ardillas que buscan aventuras por todo el mundo. Sin embargo, la película muestra la realidad de estos personajes, ya no tan famosos, con deudas y problemas de personalidad, que deben resolver para volver a la acción y detener a un malvado Peter Pan que creció y fue desechado por la industria.

10. The Dropout (Disney+)

Esta producción tuvo el privilegio de llevarse la estatuilla por Mejor actriz de miniserie con la actriz Amanda Seyfried, quien interpreta a Elizabeth Holmes, una científica que está dispuesta a apostar todo lo que tiene por una medicina que pone en riesgo la vida de cientos de pacientes.

11. Dopesick (StarPlus)

La leyenda del cine mundial Michael Keaton se llevó el premio a Mejor actor de miniserie con esta historia que sigue la historia real del nacimiento de los opiáceos, una droga que supuestamente no causaba adicción y que fue testeada por la FDA durante muchos años.

Sin embargo, la serie se encarga de seguir esos casos en los que las personas que intentaban denunciar la droga eran callados con mucho dinero o en su caso con accidentes letales.

