Julia Roberts y George Clooney se reencuentran en ‘Pasaje al paraíso’

Alejados del mundo criminal que unió sus carreras actorales en 2001 con Ocean’s Eleven, Julia Roberts y George Clooney emprenden una nueva travesía juntos que esta vez tiene como destino la isla de Bali, en Indonesia. En Pasaje al paraíso, la dupla interpreta a una pareja divorciada que se reencuentra en el viaje hacia la boda de su hija con un joven a quien, según sus padres, conoce desde hace muy poco tiempo.

A su llegada a la isla, la pareja decide hacer una alianza para impedir que su hija cometa el mismo error que ellos cometieron hace 25 años: casarse. En el camino, los padres recordarán las particularidades de las que se enamoraron dos décadas atrás, mientras descubren la nueva vida de su hija lejos de casa.

La película de Pasaje al paraíso marca el regreso de Julia Roberts a las comedias románticas después de más de 10 años: “Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de Notting Hill o el nivel de diversión de La boda de mi mejor amigo, lo habría hecho. No existía nada así hasta esta película que dirigió Ol Parker (Mamma Mia! Vamos otra vez)”, le confesó a The New York Times. Una decisión que pone el peso de los éxitos de Roberts en los 90 sobre Pasaje al paraíso.

